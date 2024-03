Vantage Markets remporte le prix convoité de « Meilleur courtier de CFD » au niveau mondial pour 2024





PORT VILA, Vanuatu, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage ») est honoré de recevoir le prestigieux prix « Meilleur courtier de CFD - Monde » lors des Global Brand Awards 2024. Cette reconnaissance est une affirmation des efforts et de l'engagement de Vantage en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le secteur du trading des contrats de différence (CFD).

Global Brands Magazine (GBM) est une publication de premier plan connue pour ses articles d'actualité et ses articles d'opinion sur des marques connues dans le monde entier. Basée au Royaume-Uni, elle organise une série de prix récompensant des entreprises exceptionnelles dans divers secteurs.

Les Global Brand Awards 2024 , qui en sont à leur 12e édition, visent à célébrer l'excellence dans des secteurs tels que le forex et la fintech. Vantage a déjà reçu les prix « Meilleur programme d'affiliation - Monde » et « Meilleur programme d'affiliation Forex - Monde » en 2023, en reconnaissance des progrès réalisés par l'entreprise dans le développement de son programme de partenariat.

Marc Despallières, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage, a exprimé sa sincère gratitude à GBM pour cette reconnaissance continue. « Ce prix n'est pas seulement un témoignage du dévouement de notre entreprise. Il célèbre les efforts inlassables de notre incroyable équipe, et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à notre équipe Vantage pour son travail acharné, sa passion et son dévouement. Sans eux, cette réalisation n'aurait pas été possible. »

Vantage reste à la pointe de l'innovation et a récemment lancé plusieurs initiatives visant à améliorer l'expérience des clients en matière de trading. Elles comprennent une refonte du site Web pour fournir aux utilisateurs une interface plus intuitive et simplifiée, et le lancement de la vidéo de sa marque « Reborn a Trader » pour aborder les plus grands défis auxquels sont confrontés les traders de CFD aujourd'hui.

Alors que les marchés financiers mondiaux évoluent, M. Despallieres affirme que Vantage s'engage à rester à l'avant-garde des tendances du secteur et à répondre aux besoins changeants de ses clients. « Notre gratitude la plus sincère va à nos précieux clients. Votre confiance et votre soutien ont été la pierre angulaire de notre succès, et nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir l'opportunité de vous servir. »

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de contrats de différence (CFD), dont le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application de trading primée, et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

