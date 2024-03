La réussite de l'Arabie saoudite, qui a accueilli plus de 100 millions de touristes, est reconnue mondialement par l'ONU Tourisme et le WTTC





RIYAD, Arabie saoudite, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite a reçu une reconnaissance internationale et a été saluée par l'ONU Tourisme et le Conseil mondial du voyage et du tourisme pour son exploit remarquable d'accueillir plus de 100 millions de touristes en 2023. Cet accomplissement a largement dépassé l'objectif précédent fixé pour 2030, positionnant l'Arabie saoudite comme une puissance touristique mondiale émergente.

Le ministère du Tourisme a annoncé que le Royaume a atteint cette étape sept ans plus tôt que l'objectif initial selon les dernières données. Fort de ce succès, le Royaume s'est fixé un nouvel objectif ambitieux d'accueillir 150 millions de touristes d'ici 2030.

Le tourisme s'est avéré être un contributeur important à l'économie du pays, avec des touristes nationaux et internationaux ayant dépensé plus de 250 milliards de riyals en 2023. Ces dépenses représentent plus de 4 % du PIB et 7 % du PIB non pétrolier, ce qui reflète le rôle crucial du tourisme dans la diversification de l'économie saoudienne.

Son Excellence, le ministre Ahmed Al Khateeb a déclaré : « Cette annonce démontre l'ampleur de notre transformation depuis le lancement de la stratégie touristique nationale il y a cinq ans. Le tourisme est un pilier essentiel de la transformation économique du pays dans le cadre de Vision 2030, créant des emplois et des revenus pour le Royaume. Nous remercions l'ONU Tourisme et le WTTC, qui sont des partenaires précieux dans notre progression, pour leur engagement commun en faveur d'un secteur touristique durable et prospère. »

« L'écosystème touristique continue de fonctionner conformément à la stratégie touristique nationale en développant diverses destinations touristiques. Notre objectif est d'enrichir les expériences des touristes, de diversifier les options pour les visiteurs locaux et internationaux et d'améliorer les installations d'accueil, ainsi que les autres services fournis. Nous nous engageons à nous aligner sur les meilleures expériences et pratiques internationales. Cette approche contribue à façonner un avenir prospère pour notre industrie touristique, à améliorer la qualité de vie et à renforcer la position du Royaume sur la carte touristique mondiale », a-t-il ajouté.

Le secteur touristique du Royaume a connu d'importants progrès qualitatifs, le nombre total de touristes, nationaux et internationaux, atteignant 106,2 millions en 2023. Cela représente une augmentation remarquable de 56 % par rapport à 2019 et une hausse substantielle de 12 % par rapport à 2022. Le nombre de touristes internationaux a atteint 27,4 millions, soit une augmentation substantielle de 56 % par rapport à 2019 et une augmentation impressionnante de 65 % par rapport à 2022.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2351393/Saudi_Arabia_UN_Tourism_WTTC.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2351392/Ministry_of_Tourism_KSA_Logo.jpg

1 mars 2024 à 05:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :