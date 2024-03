Huawei présente le premier grand modèle de réseau de l'industrie, Net Master, pour les marchés hors de Chine





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- À son discours d'ouverture, Huawei a annoncé le lancement de Net Master, le premier grand modèle de réseau dans l'industrie des communications pour les marchés extérieurs à la Chine, lors du MWC Barcelona 2024. Conçu pour répondre aux besoins croissants en matière d'exploitation et de maintenance du réseau des fournisseurs de services gérés (MSP), ce modèle innovant vise à centupler l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance et à faciliter la transformation intelligente au sein des entreprises.

Selon Herit Wang, vice-président de NCE Data Communication Domain, la clé du succès du développement de services MSP réside dans la fourniture d'expériences exceptionnelles en matière de réseau et d'applications pour les locataires. Pour relever ce défi, Huawei Data Communication Product Line a lancé Net Master, un grand modèle de réseau innovant.

Net Master est entraîné à l'aide des modèles Pangu de Huawei et dispose d'un arsenal impressionnant de plus de 50 milliards de niveau de corpus et de l'expérience réseau de plus de 10 000 experts. Ses capacités avancées de compréhension sémantique lui permettent de prendre en charge les questions et réponses sur les connaissances, l'analyse interactive des services et la prise de décision éclairée, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance du réseau des MSP.

Prenez AuteWiFi, un partenaire MSP en Chine, par exemple. Son réseau en direct couvre 20 universités, desservant 600 000 étudiants, et il gère plus de 3 000 tickets d'incident chaque semaine. En tirant parti des capacités de questions et réponses intelligentes de Net Master, AuteWiFi a amélioré son taux de fermeture automatique des problèmes de réseau de 30 % à 80 %. De plus, la détection proactive par Net Master des pannes complexes sur le réseau en direct a réduit le temps moyen de traitement des pannes de 2 heures à seulement 1 minute, multipliant ainsi par 100 l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance. Malgré le maintien du même niveau de main-d'oeuvre d'exploitation et de maintenance, AuteWiFi a vu l'échelle des utilisateurs de gestion multipliée par plus de 10.

À l'avenir, Net Master continuera à améliorer ses capacités, en permettant aux partenaires MSP comme AuteWiFi d'atteindre une croissance commerciale rapide et en fournissant une base solide pour la transformation intelligente de l'entreprise.

