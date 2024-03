Lancement d'un nouveau site de référencement des produits de la marque « Produits en Île-de-France »





PARIS, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- La Région Île-de-France a lancé cette semaine une nouvelle plateforme produiteniledefrance.fr , qui recense les produits d'artisans et de petites entreprises de tous les pans de l'agriculture et de l'agroalimentaire francilien, et qui deviendra à partir du 1er mai une boutique en ligne. D'ores et déjà, ce sont plus de 500 producteurs franciliens qui proposent une sélection de produits locaux et variés : fruits, légumes, fromages, boissons, moutardes et vinaigres, miels, confitures liqueurs, épicerie salée et sucrée, produit d'élevage... Avec un mode de recherche simple, qui peut être effectué par type de produits ou par producteur, vous retrouverez les caractéristiques du produit, son prix, ainsi que l'histoire des producteurs qui l'ont fabriqué.

La mise en place de cette plateforme s'inscrit dans la volonté de la Région Île-de-France d'aider les producteurs et les agriculteurs à assurer des débouchés à leurs produits en Île-de-France. Elle permettra aussi de favoriser les circuits courts et le manger local de qualité par le développement de partenariats avec des acteurs de la grande distribution pour renforcer sa présence auprès de tous les Franciliens.

Créée par la Région Île-de-France en 2018, la marque « Produit en Île-de-France » réunit et défend sous une seule et même bannière plus de 6 000 produits ainsi que de nombreuses entreprises agricoles et alimentaires de toute la région francilienne. En conciliant traçabilité et proximité, les consommateurs soutiennent une agriculture durable et contribuent à préserver les emplois locaux.

Cette initiative s'ajoute aux nombreuses actions de soutien de la Région Île-de-France en faveur des agriculteurs, comme l'aide à la transmission d'exploitation pouvant atteindre 30 000? par agriculteur cédant ou encore la dotation d'installation aux Jeunes Agriculteurs de 22 000?.

