YOFC dévoile des innovations de pointe au MWC Barcelona 2024





BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), un leader mondial du marché de la fibre optique et du câble, a présenté une série de produits et de solutions de pointe lors du Mobile World Congress Barcelona 2024 (MWC Barcelona). Sous le thème « Connecter l'avenir avec la fibre », YOFC a présenté ses progrès dans cinq domaines clés : le passage à la 5G avancée, un nouveau pôle d'informatique verte, une nouvelle valeur de l'énergie numérique, une nouvelle expérience de la vie numérique et le comblement du fossé numérique.

Le passage à la 5G avancée

Avec l'avènement de la technologie 5G, les industries du monde entier se sont lancées dans un nouveau parcours de transformation numérique, débloquant une foule de nouvelles applications et de scénarios qui exigent des capacités de réseau améliorées. Ce changement a donné naissance au concept de 5.5G. Dans ce contexte, la fibre optique, en servant de canal essentiel pour la transmission de l'information, constitue la colonne vertébrale de l'interconnectivité omniprésente à l'ère de la 5.5G. Au cours de l'exposition, YOFC a présenté ses dernières innovations en matière de fibre optique :

La fibre FarBand ® Ultra G.654.E : connue pour son atténuation exceptionnellement faible, elle améliore les capacités de communication à longue distance.

Ultra G.654.E : connue pour son atténuation exceptionnellement faible, elle améliore les capacités de communication à longue distance. La fibre EasyBand : son diamètre externe est réduit, optimisant l'efficacité de l'installation.

La fibre GenBand : une solution polyvalente répondant à un large éventail de besoins en matière de réseau.

La fibre multimode ultra insensible à la flexion OM4/OM4+ : elle fournit des débits de transmission de données élevés même dans des environnements difficiles.

La fibre de communication spécialisée : conçue pour des applications industrielles spécifiques, garantissant fiabilité et performance.

De plus, pour répondre aux exigences de l'économie numérique en plein essor et à l'évolution de l'intelligence artificielle (IA), YOFC s'est engagé de manière proactive dans la recherche et le développement de fibres optiques de nouvelle génération, visant à s'assurer une position de leader tant au niveau national qu'international. Lors de l'exposition, les produits de fibre optique de nouvelle génération de YOFC, dont les fibres de multiplexage par répartition spatiale (SDM) et les fibres optiques à coeur creux sont les meilleurs exemples, ont attiré l'attention de nombreux initiés de l'industrie.

Un nouveau pôle d'informatique verte

Au MWC de cette année, les centres de données ? moteurs vitaux de l'ère numérique, responsables du stockage de la masse d'information mondiale en constante expansion ? ont été mis en lumière. Au cours de l'événement, YOFC a présenté sa dernière innovation : la solution de câblage vert pour les centres de données iCONEC, conçue non seulement pour accroître la bande passante et l'efficacité spatiale des centres de données, mais aussi pour prolonger considérablement leur durée de vie opérationnelle, réduire les émissions de carbone, et rationaliser les coûts du processus.

En outre, YOFC a dévoilé une solution de module optique holistique pour les réseaux informatiques des centres de données alimentés par l'IA. Progressant au-delà de la technologie III-V traditionnelle, YOFC a présenté sa solution de module optique 400G/800G de nouvelle génération, qui s'appuie sur la technologie de la photonique sur silicium. Cette avancée révolutionnaire promet de réduire la consommation d'énergie des modules optiques d'environ 20 %, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la poursuite de centres de données plus respectueux de l'environnement.

La nouvelle valeur de l'énergie numérique

L'innovation numérique redynamise le secteur de l'énergie, transformant tout, des réseaux électriques aux infrastructures maritimes. YOFC a joué un rôle central dans cette révolution, en introduisant une multitude de produits et services qui promettent de redéfinir l'infrastructure énergétique numérique.

Dans le domaine de l'énergie électrique, la transmission à ultra haute tension (UHV) est la technologie de transmission d'énergie la plus avancée au monde. YOFC propose une gamme complète de solutions d'alimentation numérique pour les systèmes de transmission UHV CC, y compris la fibre G654E, les câbles ADSS (autoportants entièrement diélectriques) et OPGW (de garde à fibres optiques), les câbles ignifuges à haute tension, les connecteurs d'alimentation et les unités de dispositifs optiques. En outre, YOFC fournit des services professionnels d'orientation de la construction pour assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes UHV.

Dans le secteur maritime, YOFC est à l'avant-garde des développements sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'ingénierie maritime. Son arsenal comprend des câbles sous-marins de fibre optique et d'alimentation, ainsi qu'une gamme de solutions connexes et de services EPC (ingénierie, approvisionnement et construction). Ces offres couvrent un large éventail d'applications allant de la facilitation de la transmission d'énergie éolienne offshore à l'entretien de plateformes pétrolières offshore, en passant par la mise en place de communications transocéaniques et l'établissement de réseaux d'observation sous-marins. Les investissements stratégiques de YOFC dans l'équipement éolien offshore à grande échelle soulignent son engagement à s'assurer une position concurrentielle dans l'ingénierie maritime.

Une nouvelle expérience de la vie numérique

À une époque où la connectivité numérique transparente est primordiale, YOFC s'efforce d'éliminer le fameux goulot d'étranglement du « dernier kilomètre » dans les communications mobiles. L'effort devrait enrichir la vie numérique des utilisateurs en offrant des solutions complètes de connectivité tout optique.

En se concentrant sur les besoins du transport ferroviaire moderne, YOFC a déployé des solutions spécialisées qui répondent aux exigences de fréquence variées de différents systèmes de communication sans fil. Avec ses câbles coaxiaux rayonnants et ses accessoires avant-gardistes, la société veille à ce que les passagers, sur les quais et dans les tunnels ferroviaires, bénéficient de vitesses Internet à deux gigabits, un élément crucial du mode de vie actuel axé sur le mobile.

Dans le domaine du câblage réseau optique, F.ODN, la solution de préconnexion de nouvelle génération de YOFC, réduit le temps d'installation de 80 % par rapport aux méthodes traditionnelles, permettant aux clients de déployer rapidement et efficacement des réseaux haut de gamme. De plus, la solution de câblage invisible FTTR (Fibre to The Room) déployée par YOFC est rapidement adoptée par les opérateurs qui y voient un moyen de réduire la complexité de l'installation tout en minimisant les nuisances esthétiques.

En outre, la présentation par YOFC de ses câbles optiques actifs de pointe pour le secteur de l'audio et de la vidéo intelligents, intégrant la fibre propriétaire BendRobust® résistante à la flexion, a suscité un intérêt considérable. Ces produits se distinguent par leur flexibilité exceptionnelle et leurs capacités de transmission de données supérieures, marquant une étape importante dans l'évolution de la maison intelligente et des technologies multimédias.

Comblement du fossé numérique

Depuis 2014, YOFC s'est lancé dans une mission ambitieuse visant à apporter la connectivité par fibre optique aux coins les plus reculés de la planète. Avec des sites de production en Indonésie, en Afrique du Sud, au Brésil et en Pologne, YOFC a été à l'avant-garde des efforts internationaux pour connecter les communautés mal desservies, des jungles luxuriantes des Philippines aux labyrinthes urbains tentaculaires du Pérou et de l'Indonésie. Qu'il s'agisse de franchir de vastes océans, d'escalader des montagnes escarpées ou de naviguer dans la complexité des bidonvilles urbains, YOFC répond présent, animé par la conviction que tout le monde mérite une connexion.

29 février 2024 à 23:49

