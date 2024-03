Volt rejoint Linebreak pour aider les entreprises à maximiser la valeur des données périphériques





BEDFORD, Massachusetts, et LONDRES, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data (Volt), la seule plateforme de décision en temps réel conçue pour prendre en charge les exigences de latence, d'évolutivité, de cohérence et de traitement cloud/edge des applications d'entreprise modernes, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Linebreak , un fournisseur mondial de solutions en périphérie.

Dans le cadre de la plateforme Linebreak, Volt permettra aux entreprises d'ingérer et de traiter plus facilement les données de périphérie en temps réel.

« Les entreprises post-numériques doivent exploiter toutes leurs données pour alimenter les moteurs d'IA de l'entreprise, a déclaré Dolo Miah, directeur technique de Linebreak. Une grande partie de ces données explose en périphérie, où les architectures traditionnelles ne peuvent pas répondre aux besoins de traitement en temps réel et à haute intégrité. Volt est parfaitement adapté à ces cas d'utilisation en périphérie. »

Dans le cadre de la plateforme Linebreak, Volt assure les fonctions suivantes :

la capacité d'ingérer des données et de prendre une décision en moins de 10 millisecondes ;

une faible latence et des performances élevées sur des machines de petite taille, que l'on trouve couramment dans les déploiements en périphérie ;

la capacité à se déployer à la périphérie du site dans des scénarios tels que la formation de modèles d'IA et de ML.

« Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Linebreak, a commenté David Flower, PDG de Volt. Ensemble, Linebreak et Volt vont rendre l'informatique de périphérie beaucoup moins intimidante, beaucoup plus sûre et beaucoup plus facile pour les entreprises. »

À propos de Volt Active Data

Comme de plus en plus de données circulent dans les systèmes des entreprises, elles ont besoin d'un moyen de les traiter rapidement sans compromettre la disponibilité ou la précision. Volt Active Data résout le problème du déluge de données grâce à sa plateforme de données sans compromis, qui prend en charge plus d'un milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde et permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs investissements 5G, IoT et IA.

À propos de Linebreak

Linebreak est un fournisseur de solutions globales qui permet aux entreprises d'atteindre leurs objectifs d'efficacité dans l'ère post-numérique en libérant la valeur de leurs données de périphérie. Linebreak intègre des technologies de pointe, dont Volt Active Data, pour fournir rapidement des solutions d'entreprise, accélérées par sa plateforme.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805076/Volt_Active_Data_Logo.jpg

