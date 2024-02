L'accélérateur financier Xsolla s'étend et permet aux développeurs de jeux de bénéficier d'une formation et d'opportunités de financement améliorées





Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, est fière d'annoncer l'expansion de l'accélérateur financier Xsolla. Cette initiative a débuté en 2022 et a déjà atteint des étapes importantes, notamment les lancements réussis de « Flame Keeper » par Kautiki Cave et de « Vengeance of Mr. Peppermint » par Hack the Publisher en 2023. Le programme a également facilité des partenariats avec des éditeurs de renom pour quelques autres studios. En anticipant l'avenir, l'année 2024 promet une gamme excitante de sorties, parmi lesquelles on a : « Memory Lost », « Ritual Night », « Soul Drifter » et « Extra Coin ».

Surfant sur cette dynamique, l'équipe de Xsolla Funding ouvre activement l'accélérateur à tous les développeurs de jeux en juillet 2024. Les jeux recherchant du soutien et des consultations supplémentaires sont encouragés à postuler sur notre site officiel xsolla.pro/rw18funding.

L'équipe d'experts de Xsolla Funding sélectionne méticuleusement les projets de jeux les plus prometteurs pour rejoindre notre groupe financé et la prochaine phase de l'accélérateur. Les développeurs qui souhaitent augmenter leurs chances de sélection peuvent parfaire leurs jeux, tant sur le plan commercial que sur celui du développement, en participant au programme d'accélération.

Xsolla Funding garantit que chaque participant peut gratuitement accéder à des ressources éducatives. De plus, nous introduisons une offre premium exclusive comprenant un mentorat personnalisé, des sessions de questions-réponses en direct, et plus encore, visant à autonomiser davantage les développeurs dans leur parcours. Les parcours éducatifs gratuits et premium seront disponibles approximativement le 1er juillet 2024. Xsolla et de nombreux experts externes de l'industrie collaborent pour développer des supports visant à transmettre des connaissances essentielles souvent absentes dans les projets de développement de jeux.

Justin Berenbaum, vice-président de la planification stratégique et directeur général de Xsolla Funding Club, souligne l'évolution du secteur : « Aujourd'hui, les éditeurs et les investisseurs n'investissent plus dans les jeux ? ils investissent dans une entreprise et dans son aptitude à fournir un jeu. Nous voulons apprendre aux développeurs à faire la différence, car il est plus facile que jamais de créer un jeu et plus difficile que jamais de lui faire connaître un certain succès. »

Xsolla est ravi de se lancer dans ce voyage avec les développeurs de jeux du monde entier, favorisant un environnement où la créativité et le sens des affaires s'unissent pour donner vie à des jeux révolutionnaires.

Pour plus d'informations, pour en savoir plus et pour vous inscrire, veuillez visiter : xsolla.pro/rw18funding

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

29 février 2024 à 17:00

