Crave s'ajoute aux chaînes Prime Video au Canada





TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le service de diffusion en continu Crave de Bell Média - le meilleur de sa catégorie - annonce aujourd'hui que son forfait Premium (sans publicités) est désormais offert sur les chaînes Prime Video au Canada.

Grâce à l'ajout de cette plateforme, Crave élargit sa portée et améliore son accessibilité, offrant ainsi aux abonnés plus de choix et un meilleur accès à sa programmation premium, et ce, sur une variété de plateformes, y compris sur Crave.ca, sur des lecteurs médias numériques, notamment Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et Chromecast, sur certains téléviseurs intelligents LG et Samsung, ainsi que sur PlayStation, Roku et Xbox One.

Un abonnement à Crave donne accès à la plus grande offre de divertissement bilingue au pays, comprenant une sélection toujours grandissante d'émissions originales Crave primées, dont DÉSOBÉIR : LE CHOIX DE CHANTALE DAIGLE, COMPLÈTEMENT LYCÉE, INSPIREZ EXPIREZ, SHORESY et LITTLE BIRD, des séries documentaires originales qui font avancer leur cause dont L'APPARTEMENT 5 et PÈRE 100 ENFANTS, les séries HBO et Max Originals (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY et THE WHITE LOTUS), le DC Universe, l'univers de Harry Potter (Wizarding World of Harry Potter), des grands succès du box-office, des séries emblématiques telles que FRIENDS et THE OFFICE, des séries dont tout le monde parle comme THE TRAITORS, LOVE ISLAND et RUPAUL'S DRAG RACE, plus de 11 000 heures de contenu francophone, réunies sous la section « Crave en français » et plus encore.

Les membres Amazon Prime peuvent s'abonner au forfait Premium (sans publicités) de Crave par l'entremise de leur compte Prime Video, pour 21,99 $ par mois via le primevideo.com/crave. Pour plus de renseignements sur les plateformes et sur les forfaits de Crave, visitez le site https://www.crave.ca/fr/subscribe ou contactez votre câblodistributeur.

29 février 2024

