Aiosyn lance des services d'analyse d'images rénales à travers sa plateforme NephroPath afin d'accélérer les études de développement de médicaments





Aiosyn, une société pionnière en logiciels médicaux, spécialisée dans les solutions de pathologie basées sur l'IA pour le cancer et les maladies rénales, a annoncé le lancement de sa plateforme NephroPath. En s'associant à Aiosyn, les CRO, les biopharmas et les chercheurs peuvent accélérer le développement de traitements contre les maladies rénales chroniques (MRC) en utilisant les nouvelles connaissances quantitatives offertes par les services d'analyse d'images rénales de Nephropath.

La plateforme NephroPath fournit des algorithmes de pathologie informatique permettant d'avoir une évaluation complète des biomarqueurs histologiques dans les biopsies rénales, notamment la segmentation des principales classes de tissus, la quantification de la fibrose interstitielle, la localisation précise et la quantification des glomérules, et plus encore. Ces analyses basées sur l'IA triomphent efficacement des contraintes des systèmes de notation semi-quantitatifs actuels, qui sont souvent basés sur des sous-régions du rein et sont sujets à la variabilité de l'observateur.

La quantification de NephroPath basée sur l'IA permet une évaluation reproductible, rapide et plus approfondie des biomarqueurs de pathologie rénale (imagerie) dans les échantillons précliniques et cliniques* par rapport à la lecture humaine. Cela peut accélérer les projets de développement préclinique et clinique. Les algorithmes joueront également un rôle déterminant dans les nouveaux projets de découverte de biomarqueurs de la maladie rénale chronique.

Grâce aux services d'analyse d'images rénales de Nephropath, Aiosyn propose une quantification des reins entiers et des analyses rénales personnalisées. L'analyse d'Aiosyn riche en données, issue des données des lames, fournit des quantifications de tissus par lame et une caractérisation détaillée de l'ensemble des données. Les résultats sont présentés dans un rapport d'analyse d'image complet, comprenant les scores des biomarqueurs et les résultats visuels.

« À l'aide de la plateforme NephroPath d'Aiosyn, nous fournissons aux chercheurs une technique nouvelle et puissante qui vient compléter la boîte à outils de développement de médicaments contre la maladie rénale chronique », a déclaré Patrick de Boer, CEO d'Aiosyn.

La maladie rénale chronique devrait devenir la cinquième cause de mortalité d'ici 2040 (1). Avec plus de 90 nouveaux traitements de la MRC en cours de développement, il est indispensable de disposer d'outils avancés permettant d'accélérer le développement des médicaments et d'améliorer la précision des diagnostics.

Dans une étude préclinique récente, menée en collaboration avec une société de recherche contractuelle (CRO) préclinique de premier plan, la plateforme NephroPath a prouvé son efficacité pour segmenter les classes de tissus rénaux (Figure 1) et quantifier la glomérulosclérose et les lésions tubulaires sur des reins entiers de rats. Une corrélation positive a été observée entre les scores de glomérulosclérose, de lésions tubulaires et les lésions rénales dans tous les groupes (le résumé de l'étude sera présenté lors du prochain CKD Summit qui se tiendra à Boston du 19 au 21 mars).

À propos d'Aiosyn

Aiosyn est une société néerlandaise qui développe des logiciels de pathologie de précision pour le cancer et les maladies rénales. Les solutions d'Aiosyn s'intègrent dans les workflows standards de la pathologie. L'équipe d'Aiosyn, forte de plus de 20 ans d'expérience en recherche dans le domaine de la pathologie, est ancrée dans la pratique de la pathologie.

*À des fins de validité scientifique uniquement. La plateforme NephroPath est réservée à la recherche et ne doit pas être utilisée pour des procédures de diagnostic.

Sources

Foreman, K. J., Marquez, N., Dolgert, A., Fukutaki, K., Fullman, N., McGaughey, M., ... & Murray, C. J. (2018). Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause-specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016?40 for 195 countries and territories. The Lancet, 392(10159), 2052-2090.

