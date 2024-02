Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial investissent plus de 51 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Saskatchewan





CRAVEN, SK, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Les collectivités de la Saskatchewan mettent à niveau les infrastructures publiques essentielles modernisées grâce à 34 projets réalisés après un investissement conjoint de plus de 51 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Annoncés par les ministres Dan Vandal et Don McMorris, ces projets fourniront un approvisionnement continu en eau potable, sécuritaire et fiable, ainsi qu'un traitement efficace des eaux usées pour les générations à venir.

Le village de Craven recevra un financement pour améliorer son installation et ses systèmes de traitement de l'eau et les rendre conformes à la réglementation fédérale et provinciale. Les travaux comprendront l'installation de deux nouveaux puits d'approvisionnement en eau et l'intégration de deux filtres dans l'installation existante. Ces travaux permettront de répondre aux besoins actuels et prévus en matière d'approvisionnement en eau et de traitement de l'eau et fourniront aux résidents une source d'eau potable sécuritaire.

Le financement appuiera également la construction d'un étang d'épuration des eaux usées d'une superficie d'environ 6,7 hectares dans la ville de Vonda. La nouvelle structure sera située sur des terres agricoles conformément à la réglementation en vigueur en matière de traitement des eaux usées. Ces travaux importants permettront non seulement de répondre aux besoins en infrastructure de cette petite collectivité dynamique, mais aussi de permettre l'expansion et la protection de l'environnement.

La ville de Redvers verra sa station de traitement des eaux modernisée. Les travaux incluront la substitution du procédé actuel de traitement des eaux par deux systèmes qui éliminent mieux les contaminants. L'installation se dotera également d'une plus grande capacité de stockage d'eau et d'une source d'énergie de secours, ce qui lui permettra d'être mieux positionnée pour la croissance.

Ces projets d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées s'inscrivent dans la vision d'une économie verte dans les Prairies qui est prospère et durable et qui profite à tous. En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan font croître l'économie, construisent des collectivités résilientes et améliorent la vie des résidents.

Citations

« De l'agriculture à la production d'énergie, en passant par l'hydratation, l'eau est essentielle pour des collectivités saines et durables. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'annoncer ces investissements qui visent à améliorer les infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans l'ensemble de la Saskatchewan. En améliorant l'accès aux commodités et aux services essentiels, nous améliorons la qualité des logements et permettons aux collectivités de répondre aux besoins en infrastructures essentielles associés à la croissance. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour investir dans des projets qui favorisent un avenir meilleur pour tous les habitants de la Saskatchewan. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets ont une valeur qui va bien au?delà des retombées financières : ils mettent les collectivités sur la voie d'une croissance et d'un renouveau continus. À l'approche de la saison de construction du printemps, ces infrastructures nouvelles et améliorées produiront des avantages dans l'immédiat et à long terme et susciteront l'enthousiasme au sein de nos collectivités, qui continueront à se développer et à protéger la qualité de vie de leurs résidents pour des générations à venir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« Le conseil du Village de Craven est sincèrement reconnaissant de la subvention octroyée à notre village dans le cadre du PIIC pour la modernisation de notre système de traitement des eaux. Cette subvention jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de notre infrastructure de façon abordable pour nos résidents et nous permettra de nous conformer aux normes de qualité de la Water Security Agency à l'avenir. Notre conseil et notre personnel ont à coeur de fournir aux résidents de Craven toutes les commodités nécessaires, et l'utilisation responsable de cette subvention permettra d'améliorer le bien-être de nos résidents. »

Son Honneur Dayna Anderson, mairesse du village de Craven

« Les membres du conseil municipal de la Ville de Vonda sont très heureux d'annoncer l'obtention d'une subvention du PIIC pour la construction d'un nouvel étang d'épuration. Actuellement, notre station de relèvement approche la fin de sa durée de vie, et l'étang d'épuration à deux cellules de Vonda n'est plus assez grand pour répondre aux besoins actuels et futurs de la collectivité. Cette subvention permettra à la municipalité d'augmenter sa capacité de traitement des eaux usées et de répondre aux besoins de la collectivité, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Les membres du conseil ont offert et continueront d'offrir des services de haute qualité aux résidents de Vonda. Nous sommes très reconnaissants! »

Linda Denis, administratrice, Ville de Vonda

« Les résidents de Redvers seront ravis d'apprendre que le PIIC a accordé une subvention pour la modernisation de notre station de traitement des eaux. Le lancement de ce projet permettra à Redvers non seulement de se conformer aux normes de la Water Security Agency, mais aussi de fournir la meilleure eau possible à ses résidents directement du robinet, aujourd'hui et à l'avenir. Cette modernisation était attendue depuis longtemps! L'obtention de la subvention du PIIC était importante pour réduire au minimum les coûts pour les contribuables. Notre personnel et les membres du conseil municipal ont offert et continueront d'offrir des services de haute qualité aux résidents. Nous sommes sincèrement reconnaissants. »

Tricia Pickard, directrice municipale, Ville de Redvers

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 27 903 582 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit 23 169 942 $, et la contribution des bénéficiaires locaux s'élève à 18 604 713 $.

. Le gouvernement provincial investit 23 169 la contribution des bénéficiaires locaux s'élève à 18 604 713 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour nos eaux et nos terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour nos eaux et nos terres. Alors que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies agissent et prennent les devants afin de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui fait ressortir la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux, et d'initiatives bénéficiant d'investissements importants. Ce cadre est la première étape d'une démarche qui réunira de nombreux intervenants.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes. PrairieCan joue un rôle de leader dans l'établissement d'une économie canadienne solide et compétitive en appuyant des entreprises, l'innovation et un développement économique à l'échelle locale qui est unique à l' Alberta , à la Saskatchewan et au Manitoba .

pour les Prairies (PrairiesCan) diversifie l'économie dans les Prairies canadiennes. PrairieCan joue un rôle de leader dans l'établissement d'une économie canadienne solide et compétitive en appuyant des entreprises, l'innovation et un développement économique à l'échelle locale qui est unique à l' , à la et au . PrairieCan a consacré 100 millions de dollars sur trois ans à l'appui de projets en lien avec les domaines prioritaires cernés par les intervenants des Prairies en vue de construire une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

Volet Infrastructures vertes :

Le volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

(PIIC) aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 180 projets d'infrastructure ont été annoncés en Saskatchewan dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 367,2 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 260,2 millions de dollars.

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques :

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) appuie des projets qui favorisent l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, qui améliorent les infrastructures communautaires et qui sécurisent la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC) appuie des projets qui favorisent l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, qui améliorent les infrastructures communautaires et qui sécurisent la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 114 projets d'infrastructure dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques ont été annoncés en Saskatchewan , pour une contribution fédérale totale de plus de 106,1 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 97,5 millions de dollars.

Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial investissent plus de 51 millions de dollars dans l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Saskatchewan

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les Prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez?nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

29 février 2024 à 12:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :