Le gouvernement du Canada annonce les résultats de l'appel de propositions visant à soutenir les communautés noires

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Les Canadiens noirs ont contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. L'histoire a également démontré qu'ils ont été confrontés à des obstacles qui continuent aujourd'hui d'empêcher bon nombre d'entre eux d'atteindre leur potentiel. Depuis son appui public envers la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018, le gouvernement du Canada a versé des fonds conséquents pour soutenir les Canadiens noirs et stimuler des changements positifs au sein de leur communauté.

En reconnaissance de la décennie des Nations Unies, le gouvernement du Canada a lancé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada en 2019. Cette dernière vise à renforcer et à dynamiser les communautés noires à travers le pays et à appuyer les solutions mises de l'avant par des Noirs pour résoudre des enjeux tels que la discrimination, les préjugés et le racisme envers les Noirs. Dans le même temps, l'initiative vise à accroître les capacités organisationnelles et à améliorer les milieux de travail et les espaces communautaires de manière à mieux servir les communautés noires.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, s'est jointe aux financeurs nationaux de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour annoncer les résultats du troisième appel de propositions de l'initiative. Cet appel de propositions a été lancé après un récent investissement de 21,5 millions de dollars. Près de 430 projets dans les communautés noires du pays bénéficieront des fonds.

Un exemple tiré de la dernière ronde de financement est l'organisme Femmes en Emploi, qui a une incidence considérable grâce à ses efforts visant à stimuler les femmes et les filles de tous âges issues de l'immigration et à leur donner le pouvoir d'agir. Avec les fonds reçus, Femmes en Emploi a pu élargir l'éventail des services offerts aux femmes, qui comprennent désormais un soutien psychosocial essentiel. Un autre exemple est l'organisme Racine Croisée Solidarité Sawa, qui oeuvre en faveur de l'intégration multiethnique par la sécurité alimentaire, le développement du leadership et l'autonomie personnelle. Racine Croisée utilise son financement pour renforcer sa capacité organisationnelle dans les domaines de la gouvernance, de la gestion financière, opérationnelle et organisationnelle, et de la diversification des sources de financement.

Le réseau d'organismes de financement de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, qui réunit les organismes Tropicana Community Services, Africa Centre, Black Business Initiative et Groupe 3737, s'occupera de la distribution des subventions associées à cet appel de propositions.

Ces investissements font partie intégrante de l'appui que fournit le gouvernement du Canada à la décennie des Nations Unies, laquelle va de 2015 à 2024. Plus tôt ce mois-ci, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a annoncé une prolongation jusqu'en 2028 des efforts déployés par le Canada dans le cadre de cette décennie. Depuis l'annonce publique de l'appui envers la décennie en 2018, des investissements transformateurs de 860 millions de dollars ont été effectués à travers des initiatives axées sur les Noirs. Ces investissements portent entre autres sur la justice raciale, entrepreneuriat et la dignité sur le plan économique.

« L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le soutien constant apporté par ce gouvernement aux communautés noires partout au Canada depuis le renforcement de la Décennie en 2018. Par le fait même, elle reconnaît le travail colossal accompli par nos financeurs nationaux pour établir des relations avec des organismes communautaires dirigés par des Noirs et axés sur les Noirs qui produisent des résultats efficaces à l'échelle locale. Comme près de 430 organismes recevront des subventions dans le cadre de cet appel de propositions, nous allons continuer d'appuyer les Canadiens noirs partout au pays. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« Il y a quatre ans, nous avons entrepris collectivement un important travail de création de ressources pour la communauté noire partout au Canada. Le maintien de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada nous permettra non seulement de bénéficier des retombées incroyables qu'elle a générées dans les dernières années, mais aussi de renforcer et de consolider la capacité tant demandée par la communauté noire partout au Canada et d'en assurer l'avenir. »

- Le président-directeur général de Groupe 3737 et cofondateur de la coalition FACE, Louis-Edgar Jean-François, CPA

« En tant que fier membre du réseau d'organismes de financement de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, Tropicana Community Services salue l'engagement du gouvernement du Canada à répondre aux besoins pressants de la communauté noire canadienne. Cet investissement de 21,5 millions de dollars, qui s'ajoute au financement antérieur, a eu une incidence importante sur les organismes de services communautaires axés sur les Noirs, ce qui a catalysé un changement transformateur. Le financement versé dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada est essentiel au maintien et à l'expansion des réseaux de soutien pancanadiens indispensables pour les personnes d'ascendance africaine. Nous sommes déterminés à favoriser la collaboration avec nos importants partenaires gouvernementaux, y compris la ministre Kamal Khera et tous les défenseurs de la justice sociale. Ensemble, nous visons à éliminer l'iniquité systémique et à instaurer un environnement d'inclusion et de prospérité pour tous les Canadiens noirs. »

- Le directeur et président du conseil d'administration de Tropicana Community Services, Anthony Grey

« L'annonce d'aujourd'hui souligne le dévouement indéfectible du gouvernement du Canada et des financeurs nationaux à modifier fondamentalement le statu quo pour améliorer la qualité de vie des communautés noires partout au Canada. Nos efforts concertés, surtout dans l'Ouest canadien, représentent un important bond vers l'autonomisation des communautés d'ascendance africaine. Ce partenariat témoigne de notre engagement soutenu à encourager les plus marginalisés d'entre nous, y compris les personnes en situation de handicap, les organismes d'aide aux jeunes et les groupes francophones. En dirigeant le soutien vers un plus grand nombre d'organismes, nous ne finançons pas seulement des initiatives, nous consolidons les bases de l'avenir de notre pays. C'est un investissement transformateur dans la création d'une société où les Canadiens noirs jouent un rôle de premier plan dans la promotion de l'inclusion et de l'équité. »

- Le directeur général d'Africa Centre, Samuel Juru

« L'engagement ferme du gouvernement du Canada à soutenir les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs et la communauté noire en général est vraiment louable. Nous sommes reconnaissants de l'investissement important effectué pour habiliter les communautés noires, et je vous remercie sincèrement au nom de Black Business Initiative. Grâce à cet investissement, dans le cadre d'un troisième appel de propositions, nous avons obtenu du financement totalisant près de 10,8 millions de dollars qui permettra de subventionner 244 projets supplémentaires visant à faire progresser les objectifs et les aspirations des organismes dirigés par des Noirs partout au pays. Nous espérons avidement la continuité de ce soutien et de cette collaboration, à un moment où nous travaillons ensemble pour favoriser l'équité, l'inclusion et la prospérité pour tous. »

- Le chef des opérations de Black Business Initiative, Matthew Martel

« L'histoire des Noirs est indissociable de l'histoire du Canada. Dès le premier jour, notre gouvernement s'est engagé à soutenir la mise en oeuvre d'initiatives et de solutions conçues et portées par les communautés noires. Alors que le Mois de l'histoire des Noirs touche à sa fin, l'engagement de notre gouvernement reste ferme : nous continuerons à soutenir les communautés noires à travers le pays et à lutter résolument contre le racisme et la haine ».

- Le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg

« C'est avec une grande fierté et une immense satisfaction que nous célébrons la qualité de la prestation de services et les retombées majeures de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir renforcé les capacités au sein des communautés noires partout au pays ».

- Le président-directeur général retraité de Black Business Initiative et premier chancelier noir de l'Université Dalhousie, Rustum Southwell

Les faits en bref

La Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies va de 2015 à 2024. Le Canada a adhéré à la Décennie en 2018 et a récemment annoncé une prolongation jusqu'en 2028 à l'échelle nationale. Ainsi, le gouvernement fédéral pourra poursuivre ses efforts de promotion de l'équité et d'autonomisation des communautés noires dans les limites des plans-cadres établis.

a adhéré à la Décennie en 2018 et a récemment annoncé une prolongation jusqu'en 2028 à l'échelle nationale. Ainsi, le gouvernement fédéral pourra poursuivre ses efforts de promotion de l'équité et d'autonomisation des communautés noires dans les limites des plans-cadres établis. Dans le contexte de cette initiative des Nations Unies, depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour célébrer les dynamiques communautés noires du Canada, échanger des connaissances et renforcer leurs capacités. Plus récemment, le budget de 2023 a réservé 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, prolongeant le programme d'un exercice supplémentaire et portant l'engagement total à 200 millions de dollars.

Par l'entremise de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement du Canada cherche à accroître la capacité et l'efficacité des organismes communautaires dirigés par des Noirs et offrant leurs services aux Noirs, ainsi que le travail qu'ils font pour promouvoir l'inclusion. Les objectifs précis comprennent :

habiliter les communautés noires et les organismes communautaires dirigés par des Noirs au Canada;



éliminer les obstacles systémiques;



faire progresser l'entière inclusion sociale et économique des Canadiens noirs dans la société canadienne.

L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada a mené au partenariat avec quatre organisations dirigées par des Noirs. Leur objectif consiste à soutenir de plus petites organisations communautaires à but non lucratif qui sont dirigées par des Noirs au profit des Noirs, et axées sur les besoins des Noirs. Au cours des deux rondes précédentes, les financeurs nationaux ont versé collectivement 50 millions de dollars en subventions à plus de 900 projets. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les subventions octroyées par l'entremise des financeurs nationaux de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada totalisent environ 70 millions de dollars et auront permis de financer plus de 1 300 projets.

Le gouvernement a aussi créé le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à mettre en place une source durable de financement pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. Ainsi, le gouvernement du Canada a accordé à la Fondation pour les communautés noires un fonds de dotation de 200 millions de dollars. La Fondation est chargée de gérer l'actif des fonds versés afin de créer une source de financement autonome à long terme pour les organismes de la communauté noire.

