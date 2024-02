Bâtiment durable -- L'ÉTS obtient la certification LEED Or pour la Maison des étudiants





MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) est fière d'annoncer l'obtention de la certification LEED Or pour la Maison des étudiants renforçant ainsi son engagement envers le développement durable.

La Maison des étudiants de l'ÉTS, également connue sous le nom de Le pavillon E, est un projet de 39,5 millions de dollars dont la construction a été échelonnée sur 24 mois. Le bâtiment comporte 7 niveaux, dont 2 sous-sols pour une surface de plancher de 19?600 m2. Il comprend des espaces pour des usages diversifiés, notamment les services à la vie étudiante, ÉTS Formation, une salle événementielle, un grand atrium multifonctionnel, des salles de classe, des espaces d'étude et des espaces locatifs.

La Maison des étudiants devient le 3e bâtiment de l'ÉTS à obtenir une certification LEED, après le Carrefour d'innovation INGO (LEED Or) et les Résidences phase IV (LEED Platine). En plus de ces bâtiments certifiés, l'ensemble des immeubles de son campus sont conçus, construits et opérés selon des principes de bâtiments durables.

Les architectes, ingénieur(e)s, entrepreneur(e)s, gestionnaires et responsables LEED ayant participé au processus de certification ont célébré cet accomplissement le 28 février en soulignant les éléments majeurs qui ont permis d'atteindre le niveau Or.

Citations

«?L'obtention de cette certification est le fruit des efforts déployés lors des phases de conception et de construction grâce à la collaboration et à la persévérance de l'ensemble des intervenants. Le tout a été rendu possible grâce à l'appui et à l'engagement de notre direction envers le développement durable.?»

Jonathan Mosaurieta, Ingénieur, Bureau de projet de l'ÉTS

«?Bâtiment durable Québec souhaite saluer le chemin parcouru par l'ÉTS pour l'intégration des meilleures pratiques à travers un processus rigoureux de certification LEED. L'ÉTS est un exemple inspirant de l'engagement envers la transition écologique contribuant à encourager d'autres institutions à suivre cette voie.?»

Julie-Anne Chayer, présidente du conseil d'administration de Bâtiment durable Québec

Points forts de la certification LEED Or

De nombreuses mesures ont été mises en place afin que ce bâtiment atteigne les plus hauts standards, tant en matière d'efficacité énergétique qu'en amélioration de la qualité de vie des occupants. Ces actions visent à faire de la Maison des étudiants un lieu offrant les conditions optimales pour la santé, le confort et la productivité.

Haute performance énergétique et gestion efficace de l'eau

Le bâtiment comporte un système de récupération d'énergie qui permet d'extraire la chaleur de l'air vicié afin de tempérer l'air neuf extérieur avant son utilisation. Ainsi, les rejets de chaleur du condenseur des machines frigorifiques sont directement utilisés pour le chauffage de l'eau domestique dans le bâtiment.

Un bassin de rétention de l'eau de ruissellement permet de réduire le débit d'eau acheminée vers les égouts municipaux et ainsi éviter les surcharges en cas de forte pluie. Les toilettes, urinoirs et robinets sont conçus de manière à diminuer grandement la consommation d'eau.

Qualité des environnements intérieurs et extérieurs

La présence de composés organiques volatils (COV) a été réduite au minimum par l'utilisation de produits d'entretien qui en contiennent très peu et par une ventilation efficace des locaux. Des capteurs de CO2 ont été installés dans les unités de traitement d'air et dans l'ensemble des locaux à haute densité d'occupation afin d'ajuster le niveau d'air frais au besoin. Le bâtiment bénéficie d'un éclairage naturel géré à l'aide de stores mécaniques qui priorisent le confort visuel et qui assurent une gestion de la chaleur. La conception d'un plancher radiant permet de tempérer le béton et réchauffer l'intérieur du hall et les gradins de l'escalier afin d'améliorer le confort des occupants.

Différents aménagements extérieurs contribuent à la conception durable de la Maison des étudiants. Une toiture végétale de 675 m2 a été aménagée permettant, entre autres, la réduction d'îlots de chaleur. L'entretien de cet espace vert ne nécessite aucun pesticide, engrais inorganique ou système d'irrigation. La couleur blanche a été choisie pour le pavage entourant le bâtiment et la membrane de polymère du toit afin de réduire la formation d'îlots de chaleur.

Matériaux et ressources

Une attention particulière a été accordée dans le choix des matériaux qui composent le bâtiment. Plus de 60 % du bois utilisé possède la certification Forest Stewardship Council (FSC) qui assure la gestion durable des forêts. Afin de diminuer l'impact environnemental lié à l'utilisation du béton, ce dernier a été remplacé par des déchets industriels, plus précisément des rejets cimentaires, soit des cendres volantes issues des centrales de charbon. Ainsi, c'est entre 17 et 20 % du béton qui est constitué de matières recyclées. Les matériaux choisis émettent de faibles taux de COV et les produits à base de fibre agricole sont privilégiés dans les matériaux composites. Les différents systèmes n'utilisent aucun frigorigène à base de chlorofluorocarbures (CFC).

Programme éducatif sur la durabilité du bâtiment

En marge de la construction de la Maison des étudiants, une association du bâtiment durable de l'ÉTS a été mise sur pied afin de concevoir de la signalisation visant à renseigner sur les aspects de durabilité du bâtiment. Elle a organisé de nombreuses visites guidées pour la communauté de l'ÉTS. Des capsules vidéo détaillant différents aspects en lien avec la certification LEED ont été mises en ligne et ont été visionnées à des milliers de reprises. Finalement, l'équipe de projet a produit un document pouvant servir de référence dans la conception de futurs immeubles.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international?; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

29 février 2024 à 10:31

