Huawei lance le premier produit de transmission optique conforme à la norme fgOTN, créant ainsi une base intelligente pour les secteurs de l'énergie électrique et des transports

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé un produit de transmission optique révolutionnaire lors du MWC Barcelona 2024, marquant la première introduction dans l'industrie d'un produit conforme à la norme OTN à grille flexible (fgOTN). Cette innovation établit un réseau de communication robuste et fiable pour les secteurs de l'énergie et des transports.

On ne saurait trop insister sur l'importance de réseaux de communication sûrs et fiables dans des secteurs vitaux pour les économies nationales et le bien-être public, comme l'énergie et les transports. Au cours des dernières décennies, la technologie de communication par canaux hard pipes SDH a été principalement utilisée dans les réseaux de production. Avec l'évolution de la numérisation de l'industrie, la demande de réseaux de communication de production à bande passante élevée a explosé pour soutenir un éventail de services émergents tels que les inspections automatisées des lignes électriques, la distribution intelligente de l'électricité, la surveillance intelligente des autoroutes, et les postes de péage intelligents.

En décembre 2023, le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T) a officiellement approuvé la norme fgOTN et l'a définie comme la technologie de nouvelle génération pour l'évolution de la SDH.

Gu Yunbo, président de Huawei Enterprise Optical Business Domain, a déclaré : « Grâce à sa vaste expérience dans les secteurs de l'énergie électrique et des transports, Huawei a lancé le Huawei OptiXtrans E6600, le premier produit qui prend en charge la norme fgOTN, pour aider les clients à construire des réseaux de communication optiques tournés vers l'avenir à l'ère de l'intelligence et à fournir l'assurance de communications solides et fiables pour les services de contrôle en temps réel, les services de gestion de la production et les services de données intégrés. »

Les produits de transmission optique de Huawei conformes à la norme fgOTN présentent les caractéristiques suivantes :

Une sécurité et une fiabilité élevées : Les canaux hard pipes basés sur la TDM assurent une isolation physique à 100 % entre les services. La fiabilité de 99,999 % et la faible latence déterministe de l'ordre de la microseconde garantissent une transmission de service à un saut sans interférence ni gigue, répondant aux exigences strictes des services CBR à petite granularité tels que la téléprotection et le contrôle des trains.

Une évolution en douceur : La plateforme MS-OTN unique permet des mises à niveau en douceur des produits Huawei de série E existants sur les réseaux en direct pour prendre en charge le fgOTN, tout en maintenant la compatibilité avec les services PCM/PDH/SDH/ETH/SDI. De plus, avec NCE, Huawei assure une prestation et une gestion simplifiées des services, similaires à celles de SDH, préservant ainsi les pratiques d'exploitation et de maintenance habituelles.

Un débit multiplié par 10 : Le débit de la ligne est multiplié par 10 pour atteindre 100G par longueur d'onde, et l'évolution future devrait permettre d'atteindre 800G par longueur d'onde, répondant ainsi aux demandes croissantes de bande passante des services intelligents. L'accès flexible à la bande passante côté client, allant de 2 Mbit/s à 100 Gbit/s, associé à un ajustement de la bande passante sans coupure, répond aux exigences en constante évolution des terminaux intelligents.

