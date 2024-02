Huawei lance 36 nouveaux produits et solutions pour accélérer la transformation numérique et la mise à niveau intelligente des PME





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2024, Huawei a organisé une session commerciale et de distribution sur le thème Accélérer la transformation numérique et intelligente des PME. Le lancement de l'activité commerciale et de distribution de Huawei au MWC a démontré la détermination de Huawei à augmenter les investissements sur le marché des PME.

Sur le marché commercial, Huawei a lancé 17 nouveaux produits et 7 nouvelles solutions pour des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé, l'hôtellerie, la vente au détail et les PME. Par exemple, pour les scénarios d'interconnexion multibranches dans diverses industries, la solution de réseau SD-Branch de Huawei permet un déploiement dans un seul magasin en 10 minutes et un déploiement dans 1 000 magasins en une journée. Pour les scénarios de bureaux de PME, l'OceanStor Dorado 2100, un système entièrement flash efficace, sécurisé et inclusif, prend en charge le déploiement d'applications en scannant les codes-barres et permet un partage fluide des fichiers.

Selon Zhang Haiping, directeur du département commercial du département Huawei Enterprise Sales, Huawei continuera à personnaliser des produits et des solutions plus commercialisables pour les PME à partir de scénarios d'application industrielle. Grâce à son approche axée sur les partenaires, Huawei optimisera en permanence les systèmes de vente et de service qui soutiennent les partenaires, fournira davantage de garanties et de politiques d'incitation, et travaillera avec les partenaires au service des clients.

Dans le secteur de la distribution, HUAWEI eKit a lancé 12 nouveaux produits dans des domaines tels que les réseaux de PME, la collaboration intelligente et le MiniFTTO. Cela comprend :

eKitEngine AP371 Wi-Fi 7, conçu pour la réalité virtuelle, la diffusion en direct et d'autres scénarios à fort trafic ;

eKitEngine AP661, applicable aux scénarios à haute densité comme les salles de classe et les bureaux ;

eKitEngine AP761, adapté aux scénarios de plein air tels que les terrains de jeux et les petits squares ;

HUAWEI IdeaHub B3, un écran de collaboration intelligent de bureau léger conçu pour les PME ;

HUAWEI eKit croit en l'importance d'être dirigé par des distributeurs et de se concentrer sur les sous-traitants. Il s'agit de mettre en place un système de distribution complet ainsi qu'un ordre de marché sain. Selon Wei Xianbin, directeur de la distribution commerciale du département Huawei Enterprise Sales, HUAWEI eKit développe des produits commercialisables et des portefeuilles basés sur des scénarios pour les PME, les hôtels bon marché, les écoles primaires et secondaires et d'autres scénarios typiques. Il soutient les opérations efficaces des partenaires de distribution par le biais de ses plateformes numériques ? le site web et l'application eKit de HUAWEI. HUAWEI eKit s'engage à fournir des produits, des plateformes numériques et des services faciles à acheter, à vendre, à installer, à entretenir, à apprendre et à utiliser, et à travailler avec ses partenaires pour créer un nouvel avenir.

