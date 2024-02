Une installation de recherche du gouvernement du Canada est accréditée selon les normes internationales pour les travaux sur l'ADNe visant la détection précoce des espèces aquatiques envahissantes





OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Les espèces aquatiques envahissantes sont nuisibles aux plantes, aux animaux et aux habitats aquatiques du Canada. Elles peuvent entraîner d'importantes pressions économiques, et causer des dommages permanents aux écosystèmes et aux espèces aquatiques dont dépendent les Canadiens pour se nourrir, préserver leurs emplois et leur culture. Le gouvernement du Canada s'est engagé à adopter une approche scientifique pour prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que le Centre des pêches du Golfe de Pêches et Océans Canada (MPO) au Nouveau-Brunswick était désormais accrédité selon les normes les plus élevées pour ses tests et analyses de l'ADN environnemental (ADNe). Le 15 février 2024, le laboratoire de Moncton est devenu le premier laboratoire d'analyse de l'ADNe du MPO, accrédité selon la norme 17025 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour les espèces aquatiques envahissantes. L'accréditation certifie que les résultats produits en laboratoire répondent aux normes internationales d'exactitude et de fiabilité. Elle témoigne de la contribution du MPO à la protection des écosystèmes aquatiques du Canada grâce à la détection précoce des espèces aquatiques envahissantes à l'aide d'outils novateurs.

L'exploitation de l'ADNe - le matériel génétique relâché par les organismes dans leur environnement - est une approche transformatrice visant à détecter les espèces aquatiques envahissantes. Cette approche permet aux chercheurs de détecter les organismes, y compris les organismes envahissants, dans les échantillons d'eau prélevés dans les écosystèmes aquatiques. Elle nous permet de prendre des mesures préventives plus tôt, en permettant la détection d'espèces aquatiques envahissantes avant qu'elles puissent être vues, p. ex. aux premiers stades de leur vie (comme les larves) lorsqu'elles sont difficiles à reconnaître visuellement et qu'elles sont encore peu abondantes. Combiné à d'autres méthodes, l'ADNe est un outil efficace et rentable pour appuyer des mesures de gestion efficaces comme la surveillance ciblée des espèces aquatiques envahissantes.

Le Centre des pêches du Golfe, qui deviendra le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique dans les années à venir, abrite déjà un laboratoire de diagnostic du Programme national sur la santé des animaux aquatiques accrédité ISO 17025, à l'appui de la gestion de la santé des animaux aquatiques par le MPO. Cette portée élargie de l'accréditation, qui comprend désormais l'ADNe, démontre une fois de plus les compétences de pointe du MPO en matière de tests diagnostiques et la solidité de ses analyses.

Citations

« Lorsque, dans la communauté scientifique, vous dites que votre laboratoire est certifié par l'Organisation internationale de normalisation, les têtes tournent. Je tiens à féliciter tous ceux impliqués de près ou de loin dans cette réalisation prestigieuse dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes. Cette accréditation témoigne non seulement de toute la compétence de Pêches et Océans Canada en matière d'analyse des espèces aquatiques envahissantes, mais également de la crédibilité de leurs analyses. Je me réjouis à l'idée de tirer parti des travaux sur l'ADNe pour faire progresser le travail du Ministère visant à protéger les écosystèmes aquatiques du Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des espèces de poissons, d'invertébrés ou de plantes non indigènes qui ont été introduites dans un nouvel environnement aquatique, à l'extérieur de leur aire de répartition naturelle, et qui réussissent à établir des populations à croissance rapide, qui rivalisent avec les espèces indigènes.

Les EAE constituent une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux, l'économie et la société du Canada . Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième menace en importance pour la biodiversité mondiale.

. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième menace en importance pour la biodiversité mondiale. Le gouvernement du Canada s'engage à protéger les poissons et leurs habitats, notamment en luttant contre les espèces aquatiques envahissantes comme les moules zébrées et les moules quagga, qui ont d'importantes répercussions écologiques sur les écosystèmes d'eau douce au Canada .

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Pêches et Oceans Canada

29 février 2024 à 09:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :