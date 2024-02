nubia annonce officiellement sa vaste expansion mondiale au salon MWC24





nubia a lancé une variété de nouveaux produits au cours de l'événement afin de répondre aux demandes diversifiées des consommateurs en matière de téléphones intelligents.

Le nubia Flip 5G, le premier produit nubia de ce type, est conçu comme le premier téléphone intelligent pliable pour les jeunes

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a annoncé au premier jour du salon MWC 2024 à Barcelone l'expansion mondiale de nubia, marque bien connue pour ses capacités de photographie mobile professionnelle dans le monde entier. Afin de répondre aux demandes diversifiées des consommateurs en matière de téléphones intelligents, nubia a lancé une variété de nouveaux produits pendant l'événement. La marque a notamment présenté le premier téléphone intelligent pliable de ZTE, le nubia Flip 5G; la série nubia Focus 5G conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience de photographie professionnelle; le nubia Music, qui offre une expérience musicale globale; et le nubia Neo 2 5G, qui offre une expérience de jeu avancée pour tous. Ces produits seront distribués en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique, afin de répondre aux divers besoins et attentes des consommateurs du monde entier.

nubia Z60 Ultra : le fleuron mondial de la photographie avec caméra sous l'écran

Le nubia Z60 Ultra offre une vue imparable grâce à son plein écran nubia UDC et à sa technologie de caméra sous l'écran flexible de cinquième génération. Appliquée avec le système de photographie Neovision, le nubia Z60 Ultra peut fournir une imagerie haute définition grâce au module triple caméra le plus puissant et le plus personnalisé, équipé d'un stabilisateur d'image optique complet. Les longueurs focales dorées et le système optique bien équilibrés lui permettent de répondre aux besoins des consommateurs dans divers scénarios. De plus, le nubia Z60 Ultra est alimenté par un jeu de puces Qualcomm® Snapdragontm 8 Gen 3, doté d'une batterie de 6 000 mAh et d'une résistance à la poussière et à l'eau homologuée IP68, qui contribuent tous à sa robustesse globale. À ce jour, le nubia Z60 Ultra a reçu des commentaires favorables depuis son introduction sur les plateformes mondiales de commerce électronique. À l'avenir, ce produit sera graduellement lancé sur d'autres marchés mondiaux.

nubia Flip 5G : le premier téléphone intelligent pliable de ZTE

Le nubia Flip 5G, le premier produit de ZTE de ce type, est conçu comme le premier téléphone intelligent pliable pour les jeunes. Les consommateurs seront agréablement surpris par sa gamme de prix et les nombreuses applications qui ont été adaptées pour l'affichage externe, y compris l'application de caméra qui peut offrir une expérience de photographie et de selfie unique avec ses écrans doubles internes et externes.

Avec son écran pliable flexible et sa charnière haute résistance, le nubia Flip 5G se plie sans couture et s'ouvre sans plis. L'appareil est doté d'un écran interne flexible ultra-clair 6,9 pouces de 120 Hz et d'un écran externe multifonctionnel permettant d'accéder rapidement à diverses applications sans déplier le téléphone. Les images prises par ses deux caméras arrière de 50 Mpx peuvent être vues simultanément sur les deux écrans, offrant une expérience de photographie unique grâce à la fonction de survol multiangle pour des égoportraits mains libres. Propulsé par le jeu de puces Qualcomm® Snapdragontm 7 Gen 1, couplé à une batterie de 4 310 mAh, il offre une performance robuste et exceptionnelle. Le prix du nubia Flip 5G commence à 599 USD. (Le prix de détail peut varier selon les marchés et les spécifications.)

Série nubia Focus 5G : Technologie de photographie novatrice 108 Mpx

Afin de permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs du monde entier de découvrir la technologie de pointe de la photographie de nubia, la marque dévoile la série Focus 5G. Cette série hérite de l'ADN de photographie mobile professionnelle de la série phare Z de nubia, réputée pour ses remarquables capacités de photographie, tout en maintenant des prix abordables. Inspiré de la conception classique d'une caméra, le nubia Focus Pro 5G offre les seuls boutons de photographie doubles au monde. Le bouton de raccourci coulissant permet d'activer la caméra d'une simple pression sur une touche, tandis que le bouton de capture permet de prendre des photos à la manière d'un véritable appareil photo.

Équipée d'un système de caméra double de 108 Mpx de haut niveau propulsé par le système de photographie Neovision, la série nubia Focus 5G présente des performances élevées et un bon rapport coût-efficacité. Le nubia Focus Pro 5G est équipé de 5 longueurs focales, tandis que le nubia Focus 5G en compte 4. La série comprend un éventail impressionnant de fonctionnalités intégrées à l'algorithme de zoom en censeur, au mode super nuit RAW, à la vidéo RAW HDR et 4K, permettant aux utilisateurs de capturer sans effort des photos époustouflantes. Conçu avec une coque arrière en verre, il présente une apparence exquise et esthétique qui rappelle les lentilles classiques d'un appareil photo professionnel.

Les modèles nubia Focus Pro 5G et nubia Focus 5G sont équipés d'un écran 6,72 pouces et d'un écran 6,6 pouces respectivement. Les deux modèles sont dotés d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des effets visuels exceptionnels, d'une grande batterie de 5 000 Ah dotée d'une technologie d'économie d'énergie IA et d'un audio de haute qualité DTS, offrant des expériences audiovisuelles et de jeu d'une grande fluidité. La toute nouvelle fonction Live Island affiche divers messages et avis, ce qui améliore l'expérience interactive. Alimenté par une puce à 8 coeurs 6 nm 5G, avec une fréquence maximale de 2,2 GHz, le nubia Focus 5G offre des performances supérieures. De plus, son stockage version UFS3.1 offre une vitesse de lecture/écriture deux fois supérieure la version UFS2.2, assurant ainsi un fonctionnement plus fluide du téléphone. Le prix de la série nubia Focus 5G commence à 199 USD. (Le prix de détail peut varier selon les marchés et les spécifications.)

nubia Neo 2 5G : Un meilleur téléphone de jeu pour tous

La série nubia Neo se positionne comme un téléphone de jeu de choix pour tous. En 2023, la première génération de nubia Neo a été lancée en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe, et elle a été reconnue par les amateurs de jeux.

Sur la base de la première génération, le nubia Neo 2 5G est équipé de doubles boutons d'épaule, offrant aux joueurs mobiles une expérience sans précédent et agréable. Les boutons permettent également aux joueurs mobiles de personnaliser les fonctions selon leurs préférences, ce qui améliore considérablement l'expérience de contrôle du jeu. Le modèle hérite des gènes de conception de son prédécesseur, créant de manière cohérente un design bionique unique et saisissant, qui est complété par le module de caméra arrière en forme d'octogone, mettant en évidence les attributs de la technologie futuriste et de l'esthétique mécha. À l'avant, l'appareil est doté d'un écran 6,72 pouces de 120 Hz pour une expérience visuelle plus lisse et plus claire. Avec une batterie de 6 000 mAh et une charge rapide de 33 W, le nubia Neo 2 5G permet à tous les utilisateurs de jouer sans interruption tout au long de la journée. L'espace de jeu nouvellement modernisé offre des caractéristiques plus puissantes et utiles, offrant aux joueurs des expériences de jeu plus pratiques. De plus, le nubia Neo 2 5G est équipé de deux haut-parleurs et d'un système audio DTS:X Ultra pour un environnement audio immersif et réaliste dans le jeu. Le prix du nubia Neo 2 5G commence à 199 USD. (Le prix de détail peut varier selon les marchés et les spécifications.)

Série nubia Music : Offrir une expérience musicale immersive

La série nubia Music offre un volume 600 % plus élevé que la moyenne, spécialement conçue pour permettre à plus de gens d'apprécier la musique grâce à ses haut-parleurs de haute qualité et à son algorithme de volume extrême alimenté par l'IA. Les deux prises pour casque d'écoute de 3,5 mm offrent aux consommateurs une expérience audio immersive et facilitent le partage de musique. Le prix de la série nubia Music commence à 149 USD. (Le prix de détail peut varier selon les marchés et les spécifications.)

Inspirée par son slogan « Soyez vous-même », nubia s'engage à offrir aux jeunes un large éventail de choix avec des conceptions, des caractéristiques et une expérience différenciées. De plus, la marque se prépare à une vaste expansion du marché mondial et prévoit dévoiler de nouveaux produits à compter de mars 2024.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au salon MWC 2024 à Barcelone, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

