Une première cohorte de 15 étudiants du Cégep de Saint-Jérôme vient d'entreprendre une première session menant à une A.E.C en dessin spécialisé en Génie civil au campus de la firme d'ingénierie Équipe Laurence





STE-ADÈLE, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Dans une sorte de précédent au Québec, la firme d'ingénierie Équipe Laurence a ouvert tout grand les portes de nouveaux locaux de son campus de Sainte-Adèle à une première cohorte de 15 étudiants du Cégep de Saint-Jérôme inscrits à la toute première session en dessin spécialisé en Génie civil offerte par le collège. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de la firme Équipe Laurence, Alexandre Latour, en précisant que cette initiative inédite était issue d'un solide partenariat conclu entre le Cégep de Saint-Jérôme et Équipe Laurence.

Cette nouvelle cohorte d'étudiantes et d'étudiants, en quête d'une formation de pointe, obtiendront en bout de piste une attestation d'études collégiales, AEC, en dessin spécialisé en Génie civil et elles et ils pourront exercer la profession de dessinatrice ou dessinateur spécialisé en génie civil. « Ce nouveau programme en milieu professionnel est la parfaite illustration d'une collaboration proactive et efficace entre l'industrie et les institutions d'enseignement » a dit monsieur Latour, en soulignant que ce nouveau parcours académique ouvrait la voie à des opportunités de carrière donnant un accès rapide au marché du travail spécialisé, avec de belles perspectives de progression de carrière.

Pour la direction de la firme, cette conjoncture inédite est susceptible de contribuer à pallier la pénurie de main d'oeuvre qui affecte ce secteur particulier de l'industrie du génie civil. Dès leur formation terminée, ces diplômés.es seront en mesure de manier les concepts fondamentaux liés à leurs fonctions; qu'il s'agisse de bâtiments, d'ouvrages d'art ou d'infrastructures de génie civil. En pratique, ces nouvelles et nouveaux diplômés.es pourront interpréter les plans d'ensemble, concevoir, réaliser les dessins, produire les plans, et utiliser un ordinateur pour réaliser l'ensemble des tâches effectuées par un dessinateur technique. Ils et elles seront alors en mesure aussi d'évaluer les quantités requises de matériaux de construction destinés aux fins d'un projet distinct.

Ce programme crédité de courte durée a été mis en place, à l'instar des autres formations offertes par le Cégep de Saint-Jérôme, à l'intention de la population adulte en réorientation de carrière, en réponse aux réalités particulières du marché du travail dans la grande région des Laurentides.

Le président d'Équipe Laurence s'est déclaré convaincu qu'une telle immersion quotidienne d'étudiants dans un milieu professionnel actif constitue le tremplin idéal pour bien les préparer à assumer leurs futures fonctions. Monsieur Latour s'est finalement dit persuadé que ce nouveau programme collégial longtemps réclamé par les principaux acteurs du milieu saura profiter à moyen et long terme à toutes les parties prenantes de la grande région des Laurentides.

29 février 2024 à 09:30

