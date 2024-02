Le Groupe TMX accueille des délégués du secteur minier international au congrès 2024 de l'ACPE





La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV) parrainent l'événement

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX, chef de file boursier mondial du secteur minier, parraine le Congrès international, salon commercial et forum d'échanges d'investisseurs de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) qui aura lieu cette année du 3 au 6 mars 2024 à Toronto.

« La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX sont fières d'appuyer le rendez-vous minier le plus couru au monde et d'accueillir à Toronto des représentants de l'ensemble de l'écosystème du secteur minier mondial pour le congrès de l'ACPE 2024 », a déclaré Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto et chef, Activités globales de formation de capital, Groupe TMX. « Accueillant à leur cote 40 % des sociétés ouvertes du secteur minier, la TSX et la TSXV sont résolues à soutenir la croissance des sociétés minières innovantes de toute taille provenant des grandes régions minières du monde. Nous nous réjouissons de rencontrer sous peu des délégués du monde entier et d'amorcer nos travaux avec eux dans le cadre du congrès. »

La TSX et la TSXV joueront un rôle actif au congrès de cette année, notamment par l'organisation de leur toute première journée consacrée aux investisseurs en lithium; par l'organisation de tables rondes avec des délégations de l'Arabie saoudite, du Brésil, du Pérou, de l'Australie et de la Mongolie; et par leur participation à titre d'exposants au salon du forum d'échanges, au kiosque no 2917.

Les Bourses tiendront les cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés suivantes tout au long de l'événement.

Date Ouverture des marchés Clôture des marchés Vendredi 1er mars - ACPE Lundi 4 mars Le secteur minier canadien à l'honneur Sommet international des ministres des Mines Mardi 5 mars Délégation minière de l'Amérique latine Ministres africains des Mines et Franco-Mine Mercredi 6 mars Délégation du secteur minier de l'Australie -

La TSX et la TSXV sont, ensemble, les chefs de file mondiaux en matière d'inscription et de mobilisation de capitaux publics pour les sociétés minières. Au 31 décembre 2023, la TSX et la TSXV comptaient 1 119 émetteurs du secteur minier dont la capitalisation boursière s'élevait au total à plus de 517 milliards de dollars. Les sociétés minières inscrites à la TSX et à la TSXV ont réalisé 1 213 opérations de financement en 2023, ce qui représente environ 48 % de l'activité de financement public dans le secteur minier à l'échelle mondiale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.tsx.com/mining .

