MWC 2024 | Huawei lance une toute nouvelle solution HiSec SASE pour protéger intelligemment les succursales d'entreprise





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2024, la toute nouvelle solution HiSec SASE de Huawei a été dévoilée à l'IP Club Carnival. Cette solution tournée vers l'avenir se distingue par une protection intelligente intégrée cloud-réseau-edge-terminal, offrant une assurance de sécurité cohérente pour le siège et les succursales de l'entreprise.

Aujourd'hui, la proportion d'entreprises dans le monde qui accèdent aux services de cloud public via Internet atteint 60 %. Les entreprises passent d'un accès centralisé aux services via le centre de données du siège à un accès direct aux services sur le cloud. Mais si le siège dispose de dispositifs et de personnel suffisants pour assurer la protection de la sécurité, les succursales mettent souvent en oeuvre une protection de sécurité faible pour un investissement de ressources limité. Il est donc devenu urgent de mettre à niveau les capacités de défense de sécurité.

Lors du lancement de la solution d'architecture réseau sécurisée et efficace de Huawei appelée HiSec SASE, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a souligné ses capacités de traitement rapide des menaces de deuxième niveau, ses performances de détection de pointe, et sa prévention précise des ransomwares.

Traitement rapide des menaces de deuxième niveau. S'appuyant sur plus de 8 000 règles d'inférence de sécurité et d'algorithmes de correspondance intelligents, la solution HiSec SASE de Huawei peut traiter automatiquement 99 % des événements de sécurité à l'échelle du réseau en quelques secondes. Performances de détection de pointe. La passerelle de sécurité convergente intelligente tout-en-un de Huawei permet le chargement à la demande des capacités de sécurité. Dotée de quatre moteurs de sécurité uniques ? le moteur de sécurité adaptatif (ASE), le moteur de chiffrement et de déchiffrement, le moteur de correspondance des modèles et le moteur d'accélération matérielle ? cette passerelle offre des performances de détection des menaces de pointe (50 % supérieures à la moyenne de l'industrie). Prévention précise des ransomwares. Le système de sécurité des terminaux de Huawei, qui s'appuie sur la collaboration cloud-edge-terminal, détecte 100 % des attaques de ransomware et récupère les fichiers en un seul clic. Ce système est particulièrement important aujourd'hui, car le nombre d'attaques de ransomware dans le monde a augmenté de 37 % d'une année sur l'autre en 2023 et les menaces de ransomware continuent de croître.

La toute nouvelle solution HiSec SASE de Huawei ? une solution de sécurité pour les réseaux des succursales offrant une exhaustivité, une efficacité et une sécurité inégalées ? s'applique à un large éventail de scénarios tels que les bureaux à distance, les réseaux multisuccursales et la protection de la sécurité des terminaux, et est idéale pour protéger la transformation numérique intelligente d'industries telles que le gouvernement, les finances et les grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité réseau de Huawei, veuillez consulter : https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network/security.

29 février 2024 à 08:50

