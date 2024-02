Le gouvernement du Canada investit 21,1 M$ dans l'industrie touristique du Québec





DEC accepte le dépôt de demandes de financement dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme.

GATINEAU, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est essentiel à l'économie du Québec et du Canada, et à sa prospérité à long terme. Il contribue à diversifier l'économie des régions et à générer des retombées économiques importantes partout au pays, notamment au sein des communautés autochtones. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a développé le Programme pour la croissance du tourisme (PCT), un programme national temporaire mis en oeuvre au Québec par DEC.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé aujourd'hui que les organismes du Québec sont invités à déposer leur demande de financement dans le cadre du PCT.

Grâce au PCT, ce sont des entreprises locales et des organismes du secteur touristique partout à travers la province qui bénéficieront d'un soutien financier pour bonifier leur offre de produits et d'expériences touristiques afin d'attirer plus de visiteurs dans les régions. De plus, le PCT, à travers les investissements appuyés par DEC, encouragera également le tourisme durable et de plein air, ainsi que le tourisme autochtone. À terme, le PCT vise à accroître la vitalité économique de nos communautés grâce au tourisme.

Collaborer avec l'industrie pour mieux cibler les besoins

DEC appuiera directement les demandeurs qui soumettent un projet qui nécessite un appui financier de plus de 60 000 $ et jusqu'à 250 000 $, par le biais de ses bureaux d'affaires régionaux. De plus, pour appuyer la mise en oeuvre du PCT, DEC collaborera avec deux organismes déjà bien présents au sein de l'industrie touristique afin que les demandeurs bénéficient toujours d'un accompagnement adapté pour le développement de leur projet et lors du dépôt de leur demande. Ainsi :

La Société des attractions touristiques du Québec (SATQ) assurera la livraison du PCT pour les projets qui nécessiteront une contribution de 60 000 $ et moins, et;

assurera la livraison du PCT pour les projets qui nécessiteront une contribution de 60 moins, et; Tourisme Autochtone Québec (TAQ) assurera la livraison du PCT pour toutes les initiatives en tourisme menées par des Autochtones. 15 % de l'enveloppe totale du PCT y est consacré.

Avec le concours de ces partenaires de choix en complément de la livraison directe que DEC assurera, le PCT sera mis en oeuvre en tenant compte des besoins des différentes communautés du Québec et des particularités de chacune de nos régions. DEC entretient une forte collaboration avec le gouvernement du Québec et travaille de près avec les acteurs du milieu, comme les associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS), afin que son soutien soit complémentaire aux mesures existantes et qu'il réponde aux besoins exprimés.

Les PME et les OBNL québécois du secteur touristique sont invités à consulter les critères d'admissibilité sur la page du Programme pour la croissance du tourisme du site Web de DEC.

Pour connaître la marche à suivre pour faire une demande auprès de la Société des attractions touristiques du Québec, consultez le site Web d'Événements Attractions Québec, qui chapeaute la SATQ.

Pour connaître la marche à suivre pour faire une demande auprès de Tourisme Autochtone Québec, consultez le site Web de l'organisme.

En tout temps, les demandeurs peuvent communiquer avec DEC pour obtenir plus d'information sur le PCT.

« Le Québec est un leader au sein de l'industrie touristique au Canada. En tant que gouvernement, nous nous engageons à aider l'industrie à croître et à prospérer afin qu'elle contribue au développement économique des régions partout dans la province. Le nouveau Programme pour la croissance du tourisme aidera notre secteur touristique à saisir les occasions et à créer des emplois, et j'ai hâte de voir la différence qu'il fera dans nos communautés. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Événements Attractions Québec, via son volet Société des attractions touristiques du Québec, est très heureux de cette collaboration avec Développement économique Canada pour les régions du Québec. L'investissement consenti permettra la mise en place d'un fonds de soutien au développement de l'offre touristique qui visera à accroître la capacité des attractions, les activités, les festivals et les événements touristiques à portée régionale afin d'augmenter, à terme, leur potentiel d'attractivité auprès des visiteurs venant de l'extérieur du Québec. Ce nouveau fonds devrait permettre de soutenir près d'une centaine d'entreprises dans les régions pour ainsi augmenter la compétitivité de notre offre touristique. »

François-G. Chevrier, directeur général, Événements Attractions Québec

« Fort de la relation de longue date avec Développement économique Canada pour les régions du Québec et de la croissance marquée du tourisme autochtone, Tourisme Autochtone Québec salue ce partenariat de choix et sa confiance renouvelée envers notre expertise qui permettra d'apporter une valeur ajoutée aux expériences touristiques autochtones dans une perspective de croissance entrepreneuriale et économique. Ce grand projet d'investissement pour notre secteur, nommé PIRURPALIANNIK, qui signifie croissance en langue inuktitute, permettra aux expériences autochtones d'élever leur potentiel d'attraction pour les visiteurs venant de l'extérieur du Québec dans une démarche de financement et de développement structurée et concertée unique et culturellement adaptée à leurs réalités. »

Patricia Auclair, directrice générale adjointe, Tourisme Autochtone Québec

Le secteur du tourisme représentait 3,2 % des emplois et 1,9 % du PIB du Québec en 2019. À l'échelle du Canada , l'économie du tourisme a soutenu 1,87 million d'emplois en 2022 et comptait plus de 200 000 entreprises, dont une majorité de PME.

, l'économie du tourisme a soutenu 1,87 million d'emplois en comptait plus de 200 000 entreprises, dont une majorité de PME. Annoncé dans le budget de 2023, le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et est doté d'un budget de 108 M$ à l'échelle du Canada . Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026.

. Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026. Au Québec, le PCT dispose d'une enveloppe de 21,1 M$ en aide financière. Il s'inscrit dans le Programme de développement économique du Québec de DEC, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le PCT fait de la mise en valeur des initiatives touristiques autochtones une priorité et y consacre 15 % de son budget total.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

