Le Groupe JAMP Pharma fait l'acquisition d'une usine de fabrication pharmaceutique située à Lévis





Cette transaction consolide le statut du Groupe JAMP Pharma en tant que chef de file de l'industrie et répond à une demande croissante pour des produits pharmaceutiques fabriqués localement.

BOUCHERVILLE, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe JAMP Pharma, l'un des leaders dans l'industrie pharmaceutique canadienne depuis plus de 35 ans, annonce aujourd'hui, sous réserve de l'approbation de la Cour Supérieure et l'accomplissement de conditions usuelles de clôture, l'acquisition des actifs de l'usine de fabrication de Pharmalab, à Lévis, qui a cessé ses opérations en août 2023.

Le Groupe JAMP Pharma fait l'acquisition d'une usine de fabrication à Lévis, Québec.

Le Groupe JAMP Pharma est fier d'acquérir et de relancer les activités de fabrication de cette usine, alors que les gouvernements, ses clients et ses partenaires demandent davantage de solutions d'approvisionnement locales. En effet, seulement 12 % des produits pharmaceutiques consommés par les Canadiens sont fabriqués au pays. Cette acquisition renforce ainsi la chaîne d'approvisionnement canadienne et contribue à la lutte contre les pénuries de médicaments, notamment mises en lumière durant la pandémie.

«?Depuis plusieurs années, les professionnels de la santé et les patients doivent composer avec les conséquences des ruptures d'inventaires. Notre ambition était donc d'ajouter de la capacité de fabrication locale, de façon à faciliter l'accès à des médicaments et à des solutions de santé abordables. Il s'agit d'un important jalon pour le Québec et le Canada. En plus de contribuer positivement à la création de la richesse au Québec, le Groupe JAMP Pharma devient l'un des plus grands groupes pharmaceutiques de propriété canadienne. » déclare Louis Pilon, Président et chef de la direction du Groupe JAMP Pharma.

L'entreprise compte investir de façon substantielle en recherche et développement afin de mettre en marché de nouvelles formulations de produits, et d'assurer un approvisionnement continu de plusieurs nouveaux produits génériques. Cette annonce permettra à l'entreprise de rapatrier localement la production de comprimés, de capsules, de liquides oraux et de poudres orales. Cette autonomie en matière de production permettra au Groupe JAMP Pharma d'accroître son niveau de service pour ses clients et partenaires tout en assurant une continuité dans les traitements offerts aux patients.

L'intégration de l'usine d'une superficie de plus de 100 000 pieds carrés dans les activités du Groupe JAMP Pharma s'effectuera de façon graduelle. Une évaluation des installations et des équipements en place sera réalisée afin d'assurer que l'usine répond aux plus hautes normes de l'industrie. Les besoins en main-d'oeuvre qualifiée seront également étudiés; le Groupe JAMP Pharma souhaite embaucher une partie importante des 250 anciens employés de Pharmalab, les ajoutant ainsi à ses plus de 700 employés actuels.

Le Groupe JAMP Pharma désire profiter de cette annonce pour remercier sincèrement ses partenaires, employés, clients, ainsi que le Fonds de solidarité FTQ, partenaire du Groupe JAMP Pharma. Grâce à eux, le Groupe JAMP Pharma peut continuer à se consacrer à bâtir un avenir où tous pourront vivre pleinement, et en santé -- un patient, un client à la fois.

«?Cette récente acquisition du Groupe JAMP Pharma témoigne de son statut de leader dans l'industrie du médicament générique au Canada, et de sa volonté de contribuer au développement économique du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de soutenir la croissance de ce fleuron québécois depuis 2016 et continue d'épauler l'entreprise dans ses actions futures », mentionne Patrice Jolivet, vice-président aux Placements privés et investissement d'impact - Agroalimentaire et Santé, au Fonds de solidarité FTQ.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 325 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances1. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits2, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un nouveau site de fabrication local vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions telles qu'Orimed, BioJAMP, Wampole, Laboratoire Suisse et Cosmetic Import, offrant également des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels. Le programme de soutien aux patients JAMP CareMC est conçu pour aider les patients, ainsi que les professionnels de la santé, dans la prise de médicaments de spécialité et des biosimilaires offerts par le Groupe JAMP Pharma.

Site web: JAMP Pharma Group (https://www.jamppharma.ca/fr/ ).

1 - Basé sur des données internes.

2 - Basé sur des données internes.

29 février 2024 à 07:00

