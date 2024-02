JULIEN LACROIX, NOUVEAU COLLABORATEUR DES CENTRES LE GRAND CHEMIN

Le Groupe JAMP Pharma, l'un des leaders dans l'industrie pharmaceutique canadienne depuis plus de 35 ans, annonce aujourd'hui, sous réserve de l'approbation de la Cour Supérieure et l'accomplissement de conditions usuelles de clôture, l'acquisition...

Dans une nouvelle décision du Tribunal administratif du travail (TAT), le gouvernement, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et ses négociateurs, sont une fois de plus reconnus coupables de négociation de mauvaise foi et...