Roots élargit son partenariat avec la BlackNorth Initiative pour offrir du soutien aux athlètes canadiens dans le cadre de son programme « Athletes on Track »

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La marque internationale de style de vie Roots Corporation (« Roots », ou la « Société ») (TSX : ROOT) est fière de s'associer à la BlackNorth Initiative (BNI) pour prendre part à son programme « Athletes on Track » à titre de commanditaire pour l'année 2024-2025. « Athletes on Track » est un programme de bourses et de mentorat conçu pour soutenir financièrement les étudiants-athlètes universitaires et leur fournir les outils nécessaires pour accéder au marché du travail et y réussir une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme. L'initiative consiste en une bourse qui sera accordée à deux étudiants-athlètes noirs. BNI offre également un mentor à chaque étudiant pour l'aider à acquérir des compétences générales, ainsi que des conseils sur le cheminement de carrière en fonction de son domaine d'études.

Fière entreprise canadienne, Roots célèbre depuis longtemps l'athlétisme et la jeunesse au Canada.? Le partenariat avec la BlackNorth Initiative vise à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein des entreprises canadiennes et à éliminer les obstacles systémiques qui nuisent aux Canadiens noirs. Roots augmentera sa participation à cette initiative dans le cadre de son objectif d'accroître son influence positive sur les jeunes et les professionnels noirs.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Roots en appuyant le programme "Athletes on Track" », a déclaré Dahabo Ahmed-Omer, chef de la direction de la BlackNorth Initiative. « Cette collaboration met en lumière notre engagement mutuel à habiliter les étudiants-athlètes noirs au Canada grâce à un soutien financier et à du mentorat. C'est un pas en avant dans la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, ouvrant la voie à ces athlètes pour qu'ils excellent dans les sports et dans leur carrière future. »

Le programme de dons Roots, Roots Cares , soutient diverses organisations au sein des collectivités où Roots exerce ses activités. Par l'entremise de Roots Cares, la marque appuiera l'initiative « Athletes on Track », qui continuera d'avoir une incidence positive sur les jeunes Noirs du Canada en athlétisme. Signataire original de la BlackNorth Initiative en 2020, Roots a également signé l'engagement du chef de la direction à travailler activement à l'élimination des obstacles systémiques qui nuisent à la vie des Canadiens noirs en milieu de travail. L'engagement reconnaît également l'existence du racisme anti-Noirs et son incidence sur les communautés noires du Canada, ainsi que la nécessité de créer des possibilités au sein d'une entreprise pour les Noirs.

« Je suis ravie d'étendre notre engagement à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion, en renforçant le fait que la représentation est la clé du succès collectif. Ensemble, nous aidons les jeunes Noirs à pratiquer l'athlétisme, nous éliminons les obstacles et nous ouvrons la voie à un avenir plus inclusif et plus dynamique pour les Canadiens », a déclaré Meghan Roach, présidente et cheffe de la direction de Roots Corporation.

Pour en savoir plus sur Roots Cares, visitez roots.com/ca/fr/roots-cares ; pour en savoir plus sur la BlackNorth Initiative et ses programmes, visitez blacknorth.ca/programs .

La BlackNorth Initiative a pour mission de mettre fin au racisme systémique anti-Noirs dans tous les aspects de notre vie en adoptant une mentalité axée sur les affaires. Nous sommes déterminés à éliminer les obstacles systémiques qui nuisent à la vie des Canadiens noirs. Pour en savoir plus, visitez https://blacknorth.ca/ et suivez-nous sur les médias sociaux @blacknorthca.

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. De ses débuts dans un petit chalet dans le nord du Canada, Roots est devenue une marque mondiale avec plus de 100 magasins de détail au Canada, deux aux États-Unis et une plateforme de commerce électronique, www.roots.com, qui dessert plus de 55 marchés internationaux. Nous comptons plus de 100 magasins exploités par des partenaires en Asie, et nous exploitons également une vitrine dédiée à la marque Roots sur Tmall.com en Chine. Nous concevons, commercialisons et vendons une vaste gamme de produits dans différents services, y compris des vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et non genrés, des articles de cuir, des chaussures et des accessoires. Nos produits sont conçus avec un confort, une qualité et un style sans compromis qui vous permettent de vous sentir chez vous avec la nature. Nous offrons des produits conçus pour répondre aux aventures quotidiennes de la vie et vous offrir la polyvalence nécessaire pour vivre pleinement votre vie. Nous offrons également des services de vente en gros par le biais de circuits interentreprises et accordons des licences de marque à un groupe de titulaires de licence qui vendent des produits à de grands détaillants. Roots Corporation est une société canadienne qui exerce ses activités sous les noms de « Roots » et « Roots Canada ». Pour en savoir plus, visitez www.roots.com et suivez-nous sur les médias sociaux @roots.

