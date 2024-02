TCL présente son téléviseur QD-Mini LED sans pareil de 115 po qui s'ajoute à son écosystème d'appareils intelligents au salon MWC 2024





En dévoilant une foule de nouveaux appareils connectés intelligents, des téléphones aux tablettes, en passant par les téléviseurs et plus encore, TCL réaffirme son engagement envers la technologie d'affichage intelligent

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /CNW/ - TCL, une marque de produits électroniques grand public et les deux premières marques de télévision au monde, participe au Mobile World Congress 2024 à Barcelone pour dévoiler ses dernières innovations et son écosystème intelligent d'appareils parfaitement connectés conçus pour améliorer l'expérience humaine à la maison et sur la route. En plus d'une vaste gamme de nouveaux téléphones intelligents, d'appareils personnels de pointe et de routeurs intelligents, TCL présente également sa télévision la plus impressionnante à ce jour, sous la forme du plus grand téléviseur QD-Mini LED de 115 po au monde.

Forte d'une marque de télévision bien établie sur le marché mondial depuis de nombreuses années, cette réussite est largement attribuable à l'expertise inégalée de TCL en matière d'affichage. TCL présente sa toute dernière technologie télévisuelle révolutionnaire au MWC dans le cadre d'un écosystème d'appareils intelligents connectés qui peuvent offrir des expériences de divertissement exceptionnelles. En janvier 2024, le téléviseur QD-Mini LED de 115 po, qui a fait ses débuts lors du CES, impressionne une fois de plus des spectateurs ébahis au MWC, avec un record de hautes zones qui redéfinissent l'expérience phare du divertissement à domicile.

La mise au point de l'affichage de 115 po a été réalisée en partie en réponse à la demande du marché pour des options d'écran plus grandes et de meilleure qualité, alors que les consommateurs cherchent à améliorer leur installation de divertissement à domicile en prévision d'événements culturels clés comme les événements sportifs à venir cet été.

En ce qui concerne l'expérience de visionnement de sports, plus l'écran est grand, plus l'impact global sur le public est grand, ce qui lui permet de vivre une expérience immersive plus vraie. Les zones très hautes et la luminosité maximale rendront chaque détail d'une clarté époustouflante, ce qui permettra aux amateurs de sports de sentir qu'ils regardent un match en direct depuis un stade et non dans le confort de leur propre maison.

De plus, avec un taux de rafraîchissement variable de 144Hz qui peut s'adapter à différents cadres d'entrée en temps réel, les téléspectateurs ne rateront jamais un moment de l'action. Les consommateurs peuvent aussi avoir l'assurance qu'un grand écran ne rime pas avec encombrant. TCL s'est efforcé de répondre aux contraintes de superficie des foyers européens en proposant des solutions murales minces, faisant de cette télévision un choix pratique pour créer des expériences cinématographiques de qualité à la maison.

Pour les personnes en déplacement, TCL propose une gamme étendue de téléphones intelligents et de tablettes NXTPAPER adaptés au marché de la région EMOA, mettant l'accent sur une qualité d'affichage supérieure et une connectivité transparente. Les téléphones intelligents TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 et TCL 501 présentent des caractéristiques distinctives qui répondent à des exigences de style de vie variées. De plus, la tablette TCL NXTPAPER 11, avec sa technologie NXTPAPER conviviale, offre une lisibilité et un confort exceptionnels, témoignant de l'engagement de TCL à humaniser la technologie pour tous.

Afin de s'assurer que les auditoires européens ne ratent pas l'occasion de voir leurs événements sportifs préférés se dérouler sur le plus grand écran QD-Mini LED au monde, il sera mis à la disposition des auditoires en Europe très bientôt. Restez à l'affût pour d'autres mises à jour.

* L'apparence, les fonctionnalités et la disponibilité de ce produit peuvent varier d'un pays ou d'une région à l'autre.

À propos de TCL

TCL est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

