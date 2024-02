Interactive Brokers dévoile IBKR Desktop, sa plateforme de trading de prochaine génération





Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un courtier électronique international et automatisé, a le plaisir de présenter IBKR Desktop, l'application de trading de prochaine génération pour Windows et Mac, conçue pour les traders d'aujourd'hui qui demandent de la simplicité et apprécient les puissants outils de trading d'Interactive Brokers. IBKR Desktop ouvre un nouveau chapitre pour l'innovation et renforce l'expérience utilisateur intuitive d'Interactive Brokers.

« Interactive Brokers présente un bilan éprouvé dans la fourniture de technologies de pointe. Répondant aux attentes de nos clients pour de puissants outils de trading dans une interface intuitive, nous nous sommes appuyés sur notre expérience dans la construction de solutions de trading pionnières afin de créer une plateforme de prochaine génération. Avec IBKR Desktop, les traders de tous niveaux bénéficient des capacités de trading avancées d'Interactive Brokers », déclare Milan Galik, CEO, Interactive Brokers. « En associant des décennies d'expertise de courtage aux dernières avancées en matière d'interface utilisateur, nous avons mis au point une plateforme permettant aux traders novices et confirmés de tirer parti du plein potentiel du marché. IBKR Desktop est le fondement sur lequel nous continuerons d'innover durant la prochaine décennie et au-delà. Nous invitons nos clients à contribuer à façonner l'avenir de cette nouvelle plateforme en nous adressant leurs commentaires. »

Lors du lancement, IBKR Desktop offre un accès mondial aux actions, options et contrats à terme futures sur plus de 150 marchés, en plus d'outils de trading exclusifs conçus pour optimiser les stratégies d'investissement, à savoir:

MultiSort: MultiSort permet aux utilisateurs de trier simultanément des données à l'aide de multiples facteurs. Cet outil est essentiel pour les traders et investisseurs qui ont besoin d'évaluer une variété d'informations, comme les données fondamentales, la performance passée, et les indicateurs techniques. MultiSort permet de régler en toute simplicité de multiples préférences et génère rapidement les résultats les plus pertinents.

Option Lattice: Option Lattice est une arborescence d'options graphiques mettant en évidence les valeurs aberrantes potentielles dans les indicateurs clés, comme la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume ou le dernier prix. Les utilisateurs peuvent facilement basculer d'une catégorie à l'autre pour obtenir une vue d'ensemble et visualiser la performance historique sous-jacente pour une analyse plus éclairée.

Interactive Brokers s'engage à mettre à jour IBKR Desktop en continu, et projette d'élargir le support à d'autres produits et d'intégrer des outils avancés qui redéfinissent ce que les traders peuvent attendre d'une plateforme de trading, garantissant que les clients d'Interactive Brokers gardent toujours une longueur d'avance dans l'écosystème du trading.

En parallèle du lancement, Interactive Brokers a développé l'IBKR Desktop Trading Course, composé de dix leçons expliquant comment les traders peuvent utiliser la plateforme pour envoyer des ordres d'options, consulter l'actualité et de la recherche, et personnaliser les tableaux, colonnes et vues, entre autres choses. Ce cours de formation est disponible via IBKR Campus: https://ibkrcampus.com/trading-course/ibkr-desktop/ ou en Europe: https://ibkrcampus.eu/trading-course/ibkr-desktop/.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc.:

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi le 9 juin 2023 par Barron's, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

