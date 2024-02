Appian s'associe à Symphony pour assurer la conformité des communications financières et l'automatisation des processus





Ce partenariat vise à faciliter le respect des réglementations en matière de services financiers grâce à une meilleure lisibilité et à une plus grande capacité d'audit.

PARIS, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) s'est associé à Symphony, la plateforme de communication leader des marchés financiers, pour aider les banques et les sociétés de services financiers à communiquer, collaborer et automatiser en toute conformité sur un marché hautement concurrentiel et réglementé. Ce partenariat permettra aux clients d'intégrer dans leurs flux de communication une dimension omnicanale auditable et conforme, sur les messageries les plus répandues, afin de gagner en efficacité et transparence.

L'utilisation de plateformes de messagerie non conformes par les institutions financières a entraîné des milliards de dollars d'amendes réglementaires. Bénéficiant de la confiance de plus d'un millier d'institutions financières dans le monde, Symphony offre aux entreprises une solution de communication sécurisée et conforme. La plateforme Appian permet aux entreprises d'automatiser facilement leurs processus grâce à l'IA, de réduire les risques et de gagner en efficacité, en rassemblant les données et en garantissant que chaque flux de communication est sécurisé et conforme.

"Appian et Symphony sont déterminés à rendre les banques plus résilientes à une époque où la pression réglementaire et l'incertitude économique augmentent de façon exponentielle", a déclaré Michael Beckley, fondateur et CTO d'Appian. "Des processus efficaces combinés à un outil fournissant un audit intégré et une communication conforme permettent de réduire les risques d'amendes ainsi que les pertes de productivité pour les institutions financières."

La messagerie Symphony est désormais disponible au téléchargement sur l'AppMarket de la communauté Appian . Ce composant permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités complètes de Symphony au sein de leurs applications d'automatisation des processus Appian. Il offre aux employés et aux clients des banques des communications omnicanales sûres, sécurisées, conformes et auditables, sur les principaux réseaux de messagerie et de communication vocale, notamment WhatsApp, WeChat et SMS. En outre, les utilisateurs auront accès à la plateforme de communication d'entreprise sécurisée de Symphony pour que les équipes puissent échanger, partager des fichiers et collaborer dans un environnement sécurisé et chiffré.

"En utilisant le plugin Symphony sur Appian, les utilisateurs disposeront d'un environnement chiffré et sécurisé pour réaliser leurs communications métier et clients", a déclaré Brad Levy, PDG de Symphony. "En outre, ce partenariat entre Appian et Symphony permettra une plus grande transparence dans les processus financiers et opérationnels, ainsi que la collaboration interne et externe. L'amélioration de la transparence et de l'auditabilité facilite la conformité avec les réglementations existantes et nouvelles, ce qui, en fin de compte, bénéficie aux entreprises et aux clients."

Découvrez comment Appian et Symphony peuvent aider les institutions financières à optimiser la collaboration, à assurer la conformité et à automatiser les processus pour transformer les communications financières .

A propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels qui automatise les processus commerciaux. La plateforme Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus les plus complexes, de bout en bout. Les organisations les plus innovantes du monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui se traduit par une meilleure croissance et des expériences client de grande qualité. Pour plus d'informations, consultez le site appian.fr . [Nasdaq : APPN]

Suivez Appian : Twitter , LinkedIn .

A propos de Symphony

Symphony est une plateforme de communication chiffrée à destination des marchés financiers facilitant leur mise en conformité réglementaire. Elle offre des solutions intégrées permettant de standardiser, automatiser et optimiser les flux de communication des services financiers. Il s'agit d'une communauté active de plus d'un demi-million de professionnels de la finance répartis au sein de plus de 1 000 institutions. Aujourd'hui, Symphony alimente plus de 2 000 applications et bots. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.symphony.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350563/Appian_and_Symphony_partnership_announcement_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350564/Appian_and_Symphony_partnership_announcement_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350565/Appian_and_Symphony_partnership_announcement_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350566/Symphony.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_400px_Blank_Logo.jpg

29 février 2024 à 03:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :