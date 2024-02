Les autobus entièrement électriques de Yutong se démarquent lors d'essais par temps extrêmement froid en Norvège et au Kazakhstan





ZHENGZHOU, Chine, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Les autobus électriques de Yutong Bus Co., Ltd. (« Yutong », SHA:600066), un fournisseur d'autobus grand public à l'échelle mondiale ont été soumis à des essais rigoureux sur route dans des conditions de froid extrême en Norvège et au Kazakhstan qui se sont avérés un succès, démontrant un jalon important dans l'électrification des transports en commun. Confronté à des températures aussi basses que -25 °C au Kazakhstan, l'autobus électrique à batterie Yutong a atteint une autonomie de conduite remarquable de 374 km, établissant une nouvelle référence pour la performance des autobus électriques dans des climats rigoureux.

Les essais dans les environnements glaciaux d'Astana, au Kazakhstan, et dans le cercle arctique en Norvège, n'étaient pas seulement un essai test d'endurance, mais un signal clair des capacités opérationnelles des autobus électriques dans des conditions extrêmes.

Le modèle E18PRO, mis à l'essai au Kazakhstan, a été soumis à un voyage difficile le 21 janvier 2024, démontrant non seulement la portée remarquable de l'autobus, mais aussi sa capacité à fournir un environnement chaud et confortable à plus de 1 500 passagers. La température intérieure constante du véhicule entre 18 °C et 22 °C au milieu du froid mordant a été particulièrement saluée pour son confort accru.

Le secret du succès du modèle E18PRO réside dans la technologie de batterie de pointe de Yutong, dotée d'un système de chauffage liquide qui maintient des températures optimales pour les batteries au lithium-fer-phosphate, assurant un fonctionnement efficace même dans les climats les plus froids. En outre, l'autobus bénéficie de la vaste expérience de Yutong dans l'exploitation de 190 000 véhicules utilitaires à énergie nouvelle dans le monde, grâce à des stratégies de contrôle de la température personnalisées adaptées aux opérations dans des conditions de froid extrême.

La poursuite de l'excellence de Yutong s'est poursuivie en Norvège, où le modèle U12 a été soumis à un test exigeant à Kirkenes. Atteignant une consommation d'énergie de 1,56 kW/km lors d'un essai en temps réel sur 105 km, le U12 a fonctionné parfaitement à des températures atteignant -33 °C. L'attention particulière que porte Yutong à l'amélioration de la durabilité des véhicules contre la corrosion et l'usure, en particulier dans les conditions enneigées et saturées de sel, est au coeur de son succès.

Misant sur plus de 331 autobus électriques à batterie en service en Norvège, Yutong a démontré son engagement indéfectible à améliorer la durabilité du transport en commun dans le monde. L'approche novatrice de l'entreprise, du système de refroidissement liquide de la batterie à ses caractéristiques intelligentes comme la planification de la climatisation à distance et le diagnostic des défaillances, met en valeur son leadership sur le marché des autobus électriques.

Le dévouement de Yutong Bus à l'égard du mouvement international vers un réseau de transport en commun plus écologique et plus sécuritaire est clairement démontré par ces progrès remarquables sur le plan de la capacité des véhicules électriques à batterie.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=RlR0OGGM7PI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2349705/1.jpg

SOURCE Yutong Bus

29 février 2024 à 00:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :