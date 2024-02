Bill Gates reçoit le prestigieux prix humanitaire KISS 2023





BHUBANESWAR, Inde, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- M. Bill Gates, éminent philanthrope mondial, cofondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, a reçu le Prix humanitaire KISS 2023 en reconnaissance de son travail philanthropique. La cérémonie a eu lieu le 28 février 2024, à Bhubaneswar, dans l'Odisha, pour saluer M. Gates pour ses contributions inégalées à l'amélioration de la santé mondiale et de l'éducation, et à la lutte contre les changements climatiques grâce à des solutions technologiques innovantes visant à réduire les inégalités.

La cérémonie de remise des prix comprenait une participation virtuelle du personnel et des étudiants de KIIT et de KISS, ainsi que des anciens élèves. Un moment marquant de l'événement a été l'engagement de M. Gates dans une conversation significative sur l'égalité des sexes, suscitée par une question d'un ancien de KISS.

Le Prof. Achyuta Samanta, fondateur de KIIT, KISS & KIMS, a déclaré : « L'attribution du prix humanitaire KISS à Bill Gates honore non seulement ses contributions exceptionnelles, mais rehausse également le prestige de cette reconnaissance. Son acceptation établit une nouvelle référence pour le travail humanitaire au niveau mondial. C'est un grand honneur pour nous que Bill Gates se joigne à la liste estimée de nos lauréats. »

Dans son discours d'acceptation, M. Gates a exprimé sa profonde gratitude pour la reconnaissance et la réflexion sur le travail de transformation du Dr Samanta et de KISS.« Merci beaucoup pour ce prix merveilleux et pour m'accueillir ici. C'est moi qui devrais vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli », a déclaré M. Gates. Il a salué la vision et le dévouement de M. Samanta à fournir une éducation de qualité aux communautés autochtones et a souligné l'importance de l'engagement civique et d'une approche de l'éducation axée sur la communauté.

Initié en 2008 par le Prof. Achyuta Samanta, le prix humanitaire KISS est la plus haute distinction de KIIT et KISS dédiée à la reconnaissance des personnes et des organisations qui incarnent l'esprit du travail humanitaire dans le monde entier. Le prix consiste en un parchemin de citation et un trophée plaqué or qui représente un grand message social donné lors d'une réception publique à KISS. Le trophée en plaqué or incarne un coeur d'or d'un humanitaire aux vertus de pureté, de bonté, de prospérité et d'espoir. Il dispose d'une paire de mains soulevant un coeur, qui est texturé avec des formes ressemblant à des mains ondulantes qui symbolisent comment une paire de mains dédiées peut faire une différence significative dans la vie des personnes démunies et faire du monde un meilleur endroit où vivre. Les lauréats précédents de ce prix prestigieux comprennent un groupe diversifié de leaders mondiaux, de lauréats du prix Nobel et de personnalités de divers secteurs, mettant en valeur le large appel et le respect internationaux du prix.

Le ministre conseiller Graham Mayer, de l'ambassade des États-Unis à New Delhi, Frank Talluto, agent politique Hyderabad, Ananth Sukesh, conseiller politique de l'ambassade des États-Unis à New Delhi, et Srimali Kari, spécialiste politique du consulat des États-Unis à Hyderabad, étaient présents à cette occasion.

Parmi les récipiendaires notables figurent Mme Edna Bomo Molewa, ancienne première ministre de l'État du Nord-Ouest de l'Afrique du Sud, ministre de la Justice sociale et de l'Autonomisation, M. Ham-Kee-Sun, président de l'Université Hanseo, un éminent ophtalmologiste de Corée du Sud, M. Anerood Jugnauth, Président de la République de Maurice, Rt. L'honorable Lord Justice Nicholas Addison Phillips, Président de la Cour suprême du Royaume-Uni, Lyonchhen Jigmiy Thinley, Premier ministre du Bhoutan, Madame Albina Du Boisrouvray, Fondatrice de FXB International, Suisse, Sa Sainteté Dalaï Lama, Chef spirituel et Prix Nobel de la Paix 2005, Le professeur Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank, Bangladesh et lauréat du prix Nobel de la paix, M. Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition de Guinée et Mama Rachel Ruto, première dame de la République du Kenya.

