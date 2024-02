Guide Sensmart a présenté quelques nouveaux produits importants au British Shooting Show





WUHAN, Chine, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le British Shooting Show est l'événement principal pour les amateurs de tir sportif, les fabricants et les détaillants. Pour sa 17e édition, le salon continue de croître en taille et en influence, attirant des participants de tout le Royaume-Uni et du monde entier pour discuter des derniers équipements de pointe, des tendances de la chasse et des activités de plein air.

Guide sensmart a présenté une large gamme de produits d'imagerie thermique, notamment la fusion multi-optique, l'imagerie thermique multifonctionnelle, les lunettes de vision nocturne et numérique haute définition, les lunettes d'imagerie thermique et d'autres produits classiques. Ces produits répondent aux divers besoins des amateurs de tir, en offrant les dernières technologies et des expériences de produits innovants.

Lors du salon, le public s'est montré très intéressé par la nouvelle lunette de visée thermique TU Gen2 LRF, qu'il a pu essayer directement. Ce produit combine un télémètre laser dans un design compact, permettant une détection précise des cibles jusqu'à 1 500 mètres. Cette caractéristique offre aux utilisateurs un moyen fiable d'évaluer les distances en extérieur et d'améliorer la précision du tir. En outre, la durée de vie de la batterie a été prolongée de 20 %, ce qui représente une amélioration significative des performances générales et de l'utilité de l'appareil.

Guide sensmart participe à la conférence Enforce Tac en Allemagne du 26 au 28 février 2024, où il présente une gamme de produits traditionnels et de pointe. Les participants sont invités à s'arrêter au stand 7-410 dans le hall 7 du centre d'exposition de Nuremberg en Allemagne pour découvrir et essayer le tout dernier équipement de vision nocturne pour l'extérieur.

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge et dispose d'un réseau de services de marketing courant 70 pays et régions du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.guideir.com/

