Le célèbre concepteur Sergio Hudson collabore avec Bigthinx, SAP.iO et OYA Labs dans le cadre de la « Collection 12 », pour la présentation d'un défilé virtuel et d'une expérience de magasinage interactive avec N4XT Experiences lors de la LAFW à l'automne 2024.

LOS ANGELES, 28 février 2024 /CNW/ - Sergio Hudson s'associe à Bigthinx, SAP.iO et N4XT Experiences pour présenter une collection révolutionnaire. Cette collaboration allie l'expérientiel haute couture à l'intelligence artificielle, transportant les spectateurs vers un luxueux hall d'hôtel des années 1970.

La « Collection 12 » de Hudson rend hommage aux splendides années 1970 avec des robes plissées en chiffon, des costumes coupés au rasoir et des palettes de pied-de-poule voilées. De plus, la collection Infinite, une collection capsule en diamant fabriquée en laboratoire en collaboration avec le bijoutier Oya Labs, est incluse dans la collection.

L'intégration de l'IA générative de Bigthinx et le soutien accordé par la SAP.iO à la LAFW et à ses concepteurs soulignent l'engagement de la LAFW envers la mode, l'innovation, la durabilité et l'inclusion. Il s'agit de la deuxième collaboration entre N4XT Experiences et Bigthinx depuis la LAFW qui a eu lieu en octobre 2023. En décembre 2023, ils ont fait équipe pour lancer un autre défilé virtuel de concert avec VFILES, une entreprise établie à New York.

« ... Chez Bigthinx, notre technologie numérique d'IA générative simplifie la production de mode numérique et d'avatars virtuels très réalistes à partir de photos pour les rendre facilement accessibles et intégrables. Nos avatars CGI personnalisés et la mode numérique permettent aux concepteurs et aux marques d'améliorer la fidélisation et l'expérience client. Nous sommes ravis de travailler avec Sergio Hudson pour présenter ses créations dans le domaine numérique dans un format prêt pour un public mondial sans les coûts énormes associés à un défilé de mode traditionnel. » -Chandralika Hazarika, cofondatrice, Bigthinx

« Je me considère chanceux de collaborer avec N4XT Experiences LAFW, Bigthinx et Oya Labs à bien des égards. Grâce à leur soutien, j'ai pu faire évoluer mes idées en ligne et les transformer en bijoux. J'ai toujours été intéressé par l'intersection de la mode et de la technologie et je me réjouis à l'idée que les auditoires du monde entier soient aux premières loges pour découvrir ma plus récente Collection 12... » -Sergio Hudson

Le défilé virtuel et l'expérience de magasinage de Sergio seront présentés en grande primeur sur LAFW.net le 28 février 2024. Sergio Hudson est parmi les concepteurs qui ont participé aux N4XT Experiences lors de la LAFW 2023. BigThinx, SAP.iO et OYA Labs ont commandité l'événement.

La LAFW, organisée par N4XT Experience, sera de retour à l'automne 2024 pour une autre fusion immersive de la mode, de la beauté, de la technologie, de la durabilité, de l'art, du cinéma, du clavardage, de classes de maître et plus encore.

