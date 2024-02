PIF et ATP annoncent un partenariat stratégique pluriannuel pour accélérer la croissance du tennis mondial





Un nouveau partenariat vise à améliorer le tennis mondial et son avenir à long terme, à élever les jeunes et à ouvrir des opportunités pour la prochaine génération de tennis

Le PIF sera le partenaire officiel du classement ATP

Le partenariat intègre les quatre piliers de parrainage du Fonds de péréquation : l'inclusion, la durabilité, la jeunesse et la technologie

RIYADH, Arabie Saoudite, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds d'investissement public (PIF) et l'ATP ont dévoilé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique pluriannuel, marquant un engagement commun significatif pour améliorer le tennis mondial pour les joueurs, les partisans, les organisateurs de tournois et les intervenants de tous les niveaux du sport.

Dans le cadre de ce partenariat majeur, PIF deviendra le partenaire officiel des classements ATP, célébrant les parcours et les progrès des joueurs tout au long de la saison et se faisant le champion de l'excellence en tant que numéro 1 de fin d'année, présenté par PIF, est couronné aux finales Nitto ATP qui auront lieu à Turin, en Italie, jusqu'en 2025.

Le PIF s'associera aux événements de l'ATP Tour à Indian Wells, Miami, Madrid, Pékin et aux finales Nitto ATP, en plus des finales Next Gen ATP, organisées à Jeddah jusqu'en 2027. À la suite du lancement du programme Baseline de l'ATP plus tôt cette année, le PIF s'est encore engagé à développer et à débloquer de nouvelles opportunités pour les jeunes joueurs et les initiatives de parcours des joueurs, offrant un coup de pouce significatif à la prochaine génération de stars du jeu.

Le partenariat ATP fait partie de la plateforme de parrainage plus large de PIF, investissant dans les personnes, les projets et les partenariats en mettant l'accent sur les quatre piliers de la marque : l'inclusion, la durabilité, la jeunesse et la technologie.

Ensemble, le PIF et l'ATP collaboreront également pour améliorer l'avenir à long terme du tennis. Le PIF contribuera activement au plan stratégique OneVision de l'ATP, qui met l'accent sur la promotion de l'unité, l'amélioration de l'expérience des fans et l'exploitation des opportunités de croissance évolutives dans l'ensemble du sport.

Massimo Calvelli, PDG de l'ATP, a déclaré : "Notre partenariat stratégique avec le PIF marque un moment important pour le tennis. C'est un engagement commun pour propulser l'avenir du sport. Grâce au dévouement du Fonds de péréquation à l'égard de la prochaine génération - en favorisant l'innovation et en créant des possibilités pour tous - le terrain est prêt pour une nouvelle période de progrès transformateur. »

Mohamed AlSayyad, responsable de la marque d'entreprise chez PIF, a déclaré : "Alors que PIF élargit son portefeuille de parrainages innovants, notre engagement à investir pour mieux reste inébranlable. Grâce à notre collaboration avec ATP, PIF sera un catalyseur pour la croissance du paysage mondial du tennis, le développement des talents, la promotion de l'inclusion et la promotion de l'innovation durable. Ce partenariat stratégique s'aligne sur notre vision plus large d'améliorer la qualité de vie et de stimuler la transformation dans le sport tant en Arabie saoudite que dans le monde entier.''

Le tennis devient rapidement un sport clé en Arabie saoudite. Entre 2019 et 2023, le nombre de joueurs inscrits a augmenté de 46%. Le PIF tirera parti de l'expertise de l'ATP pour développer de nouvelles opportunités pour les jeunes Saoudiens dans le tennis, notamment via des installations de pointe, un coaching et un parcours de joueur amélioré en Arabie saoudite.

À propos du PIF :

Le Fonds d'investissement public (PIF) est l'un des fonds souverains les plus importants et les plus influents au monde. Depuis 2015, lorsque le Conseil a été reconstitué et que la surveillance a été transférée au Conseil des affaires économiques et du développement, le conseil d'administration du FRP est présidé par Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premier ministre, président du Conseil des affaires économiques et de développement et président du Fonds d'investissement public. Le Fonds de péréquation joue un rôle de premier plan dans la transformation et la diversification économiques de l'Arabie saoudite et contribue à façonner l'avenir de l'économie mondiale. Depuis 2017, PIF a établi plus de 90 entreprises. PIF construit un portefeuille diversifié en saisissant des opportunités d'investissement attrayantes et à long terme dans 13 secteurs stratégiques en Arabie saoudite et dans le monde.

www.pif.gov.sa

À propos de l'ATP :

En tant qu'organe directeur mondial du tennis professionnel masculin, l'ATP a pour mission de servir le tennis. Nous divertissons un milliard de fans mondiaux, présentons les plus grands joueurs du monde lors des tournois les plus prestigieux et inspirons la prochaine génération de fans et de joueurs. De la Coupe United en Australie à l'Europe, en passant par les Amériques et l'Asie, les stars du jeu se battent pour des titres et des points de classement ATP PIF aux ATP Masters 1000, 500 et 250 événements et aux Grands Chelems. Toutes les routes mènent aux Nitto ATP Finals, la prestigieuse finale de la saison à Turin, en Italie. Mettant en vedette seulement les 8 meilleurs joueurs de simple et de double qualifiés au monde, le tournoi voit également le couronnement officiel de l'ATP World No. 1 de fin d'année, présenté par le PIF, la réalisation ultime en tennis. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ATPTour.com .

