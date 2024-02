Les solutions BSS de nouvelle génération de Tecnotree vont activer la transformation de Nuh Digital





Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader des services pour l'IA, la 5G et les technologies cloud-natives, a annoncé la signature d'un nouvel accord de transformation numérique avec Nuh Digital, pour fournir des solutions de pile BSS, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et de répondre aux exigences actuelles et futures du marché.

Nuh Digital est un opérateur de réseau mobile virtuel (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) en pleine croissance, qui transforme le paysage de l'inclusion numérique au Brésil, dans le but de développer les entreprises grâce à l'innovation et à la connectivité intelligente. Les solutions de marché numérique de Tecnotree permettront à l'entreprise de lancer de nouveaux services numériques rapidement et de manière rentable.

Le déploiement de la pile numérique complète inclura divers éléments, dont Médiation, Approvisionnement, Commutateur BSS (Solution de facturation convergente, Gestionnaire du cycle de vie du client, Catalogue de produits unifié, Accélérateur de l'intégration d'entreprise), Système de facturation numérique en ligne, Systèmes de facturation en gros, VoMS, Système de fourniture de services, Accélérateur d'intégration numérique, Plateforme d'opérations numériques, Orchestrateur/Flux de production et Distribution de bons électroniques, procurant une expérience client numérique de bout en bout. Les solutions offrent un modèle unifié permettant le déploiement rapide de nouveaux services et la gestion efficace de tous les services, pour des opérations plus fluides et une meilleure expérience client.

« Ce partenariat avec Tecnotree représente un pas en avant important pour Nuh Digital. Les solutions évolutives de Tecnotree répondront à nos besoins spécifiques à mesure que nous progresserons dans notre parcours de transformation numérique, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle, une plus grande agilité commerciale, ainsi qu'une valeur et un service améliorés pour nos clients », a déclaré Laerte Magalhães, PDG de Nuh Digital.

« Nous sommes ravis de nous associer à Nuh Digital et de leur fournir notre gamme complète d'outils BSS prêts pour la 5G », a confié pour sa part Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation. « Cette collaboration reflète notre engagement à révolutionner le secteur grâce à des technologies numériques de pointe. L'expérience client est un facteur de différenciation important, et en adoptant la pile BSS numérique de Tecnotree, Nuh Digital sera en mesure d'optimiser ses opérations, ainsi que de garantir des processus commerciaux efficaces et des expériences transparentes tout au long du cycle de vie du client. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d'IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l'encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d'abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l'éducation, les services OTT et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

28 février 2024

