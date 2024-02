Fin des activités pour Le Panier Bleu





MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de Plateforme Agora inc. a pris la difficile décision de mettre fin aux activités de l'entreprise privée qui opère le Panier Bleu, à la lumière des plus récents résultats d'exploitation.

Malgré une rigoureuse gestion financière de l'entreprise, force est de constater que les revenus n'étaient pas assez suffisants pour assurer la pérennité de la plateforme. Le contexte économique difficile auquel est confronté l'ensemble du secteur du commerce de détail a également contribué à la prise de cette décision.

La plateforme Le Panier Bleu cesse ses activités dès aujourd'hui. L'ensemble des commandes non livrées seront remboursées, et un accompagnement sera offert aux marchands dans les prochaines semaines.

Des centaines de commerçants accompagnés

Depuis sa création, Le Panier Bleu a accompagné des centaines de marchands québécois dans leur transformation numérique, afin qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité du commerce électronique. Grâce à cet accompagnement, ces marchands sont mieux outillés et plus autonomes face aux places de marché en ligne et pour rejoindre les consommateurs là où ils sont.

« Nous aurions aimé poursuivre notre mission de favoriser l'achat local et de proximité, mais nous sommes confiants que les marchands d'ici sont plus que jamais outillés pour réussir dans l'environnement numérique », mentionne Sylvain Prud'homme, président du conseil d'administration du Panier Bleu.

Le mouvement Panier Bleu

Lancé en pleine pandémie de COVID-19, alors qu'il fallait trouver des façons innovantes d'épauler les commerçants québécois, le Panier Bleu aura eu un impact positif pour de nombreux commerçants d'ici qui se sont fait découvrir grâce à la plateforme. De plus, la certification Produits du Québec continuera d'exister pour encourager l'achat local.

Faits saillants :

Plus de 600 marchands inscrits, de Montréal à la Côte-Nord;

Plus de 250 000 produits affichés;

Plus de 2 500 produits et aliments certifiés Les Produits du Québec et Aliments du Québec ;

du Québec et Aliments du Québec ; L'Offensive de transformation numérique du gouvernement du Québec reste disponible pour soutenir les PME qui souhaitent prendre le virage numérique ou consolider leur démarche de transformation numérique.

« Le Panier Bleu aura réussi à créer un mouvement d'achat local à travers le Québec et j'espère que ce mouvement va perdurer et que le réflexe d'acheter des produits d'ici sera ancré dans les habitudes des Québécoises et des Québécois pour les décennies à venir. Le conseil d'administration tient à remercier le président-directeur général et l'ensemble des employés qui ont toujours été dévoués à mettre de l'avant nos commerçants et qui ont cru en notre mission importante pour l'économie du Québec », conclut M. Prud'homme.

28 février 2024 à 16:30

