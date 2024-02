Un partenariat d'Aecon obtient un contrat pour faire progresser la conception des travaux en eau dans le cadre du projet de terminal portuaire à Contrecoeur, au Québec









TORONTO, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Aecon Inc. (TSX : ARE) (« Aecon ») a annoncé aujourd'hui que le partenariat Constructeurs Terminal de Contrecoeur Grand Projet (CTCGP), une société en nom collectif composée d'Aecon (40 %) et de Pomerleau (60 %), a signé un contrat avec l'Administration portuaire de Montréal (« APM ») concernant les travaux en eau dans le cadre du projet d'expansion du Port de Montréal, à Contrecoeur, selon une approche de type conception-construction collaborative.

L'entente de collaboration couvre la phase de développement qui s'étend sur environ 12 mois et qui vise à finaliser la conception, le calendrier provisoire et le coût de ce volet du projet sous la forme d'une approche de type conception-construction collaborative. Une fois cette première phase terminée, la portée des travaux en eau comprendra le dragage, la construction d'une infrastructure de quai, des murs de quai et des murs de retour, et différents travaux auxiliaires.

« Les travaux en eau constituent une part importante dans la réalisation du nouveau terminal de Contrecoeur, qui offrira au plus grand port à conteneurs de l'Est du Canada une capacité accrue qui contribuera à la croissance économique continue au Québec et au Canada », a déclaré Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction du Groupe Aecon Inc. « Nous sommes impatients de mettre à profit notre expérience de ce mode collaboratif de réalisation de projet et de la construction d'infrastructures civiles complexes pour ce projet vital avec notre client et notre partenaire. »

Le terminal de Contrecoeur deviendra un centre de transbordement diversifié desservi par certaines des plus grandes compagnies maritimes au monde. Il reliera les principaux réseaux ferroviaires et autoroutiers et contribuera à répondre aux besoins des importateurs, des exportateurs et des consommateurs nationaux et internationaux.

Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le projet sur le site Web de l'APM.

