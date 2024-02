Li Peng de Huawei : Adopter la technologie 5.5G pour faire progresser le monde intelligent





BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /CNW/ - Lors du salon MWN 2024 à Barcelone, Li Peng, vice-président principal et président des ventes et services ICT de Huawei, a prononcé un discours-programme sur les nouvelles opportunités stratégiques qui seront ouvertes à l'industrie des TIC dans un monde intelligent.

« Nous approchons rapidement d'un monde intelligent », a déclaré M. Peng. « À mesure que la demande pour les réseaux augmente, la 5.5G est devenue une étape clé sur la voie du monde intelligent. La 5.5G devrait être commercialisée en 2024. Construisons donc les réseaux d'aujourd'hui pour les applications de demain afin de faire progresser le monde intelligent. »

Lancement du projet de commercialisation de la 5.5G

M. Peng a expliqué que, au cours des 20 dernières années, l'informatisation et la numérisation ont offert des possibilités d'une valeur de billions de dollars pour l'industrie des TIC. Des exigences de réseau plus élevées sont nécessaires pour ce monde intelligent, comme l'ultralarge bande en liaison montante, la communication à large bande en temps réel et l'IdO polyvalent. Cela a entraîné l'évolution rapide vers la 5.5G, qui permettra des scénarios d'application et des modèles d'affaires novateurs. D'ici 2030, l'économie intelligente devrait valoir plus de 18,8 billions de dollars, apportant une nouvelle vague de possibilités pour l'industrie.

En Chine, au Moyen-Orient et en Europe, les principales entreprises de télécommunications ont déjà vérifié les capacités avancées de 5.5G sur les réseaux commerciaux. Leurs essais couvrent une vaste gamme de scénarios, y compris des connexions intelligentes pour les gens, les maisons, les véhicules et les stades. En outre, de plus en plus de villes intelligentes 10 gigabits alimentées par la 5.5G apparaissent dans le monde entier.

Au cours du salon MWC de cette année, Huawei lancera une série complète de produits et de solutions 5.5G pour un large éventail de scénarios différents, ainsi que le premier modèle de fondation de télécommunications de l'industrie. Ce modèle aidera les entreprises de télécommunications à maximiser la valeur de leurs réseaux, surtout dans des domaines comme l'expérience réseau garantie, mais aussi l'exploitation et l'entretien automatisés.

Alors que la technologie de réseau en évolution continue de redéfinir l'information et les flux de valeur, et libère la puissance de la connectivité omniprésente, nous nous retrouverons bientôt dans un monde pleinement intelligent.

Redéfinir les flux d'information : Le contenu alimenté par l'IA entraîne une augmentation du nouveau trafic de données

Les technologies intelligentes se développent rapidement et les applications intelligentes sont de plus en plus répandues. Cela a créé de nouvelles possibilités pour les industries.

En termes de flux d'information, l'IA générative alimente déjà de nouveaux types d'objets et de scénarios connectés, comme les humains numériques et les voitures intelligentes. Ces nouveaux scénarios nécessitent une meilleure infrastructure, y compris de nouveaux modèles de stockage et d'informatique en coopération entre le nuage, la périphérie et l'appareil. AIGC alimentera la création de plus de 100 milliards de gigaoctets de données et générera plus d'un billion de gigaoctets de trafic de données. Huawei prédit qu'en 2026 seulement, l'IA sera utilisée pour produire plus de 250 milliards d'images et 70 millions de vidéos, redéfinissant complètement l'approche mondiale de la création de contenu.

Redéfinir les chaînes de valeur : Monétisation des services mobiles au-delà de la connectivité

À mesure que l'industrie des TIC voit de plus en plus d'innovation dans les applications intelligentes, la demande pour une expérience réseau fiable dans de multiples dimensions augmentera. En particulier, une vitesse de liaison ascendante garantie, une qualité de service et la latence seront cruciales pour répondre aux divers besoins des consommateurs et des clients de l'industrie. Cela offrira aux entreprises de télécommunications de nouvelles possibilités de croissance incroyables, ouvrant de nouvelles sources de valeur valant des centaines de milliards de dollars.

Une entreprise de télécommunications chinoise, par exemple, a lancé un forfait de diffusion en direct 5G afin d'offrir une liaison montante garantie pour la diffusion en continu en direct. Cette nouvelle offre de service a permis à l'entreprise d'augmenter son revenu moyen par utilisateur de plus de 70 %.

Dans le secteur des transports, les services 5G New Call d'une autre entreprise de télécommunications offrent un positionnement en temps réel précis et une interaction à mi-parcours pour des applications comme les réclamations d'assurance automobile. Cela permet aux propriétaires de véhicules automobiles de remplir une demande de règlement d'assurance à guichet unique, de faire un relevé sur place et de régler leur réclamation en cas d'accident de la route. Ce nouveau type de service a aidé le transporteur à monétiser le marché B2B2C.

Libérer le pouvoir de la connectivité omniprésente : Créer une nouvelle valeur pour toutes les industries

La connectivité haute qualité du réseau 5G aide les entreprises de télécommunications à connecter plus de gens à plus de choses en tout temps et partout. Les téléphones en nuage en sont un excellent exemple. Grâce à une plus grande bande passante et à une latence plus faible, les consommateurs peuvent jouer aux jeux en ligne les plus exigeants en informatique et utiliser les applications de travail les plus avancées, bien au-delà des limites de stockage et de puissance de traitement des appareils locaux.

Les technologies de pointe comme l'IdO à grande échelle changent aussi la donne pour les applications industrielles. En multipliant par 10 la densité et la précision des connexions, le secteur des TIC peut répondre aux besoins de connectivité de n'importe quel scénario industriel, des réseaux intelligents à la fabrication, au stockage et à la logistique.

Les pionniers font les frais du monde intelligent. Li Peng a terminé en appelant l'industrie à adopter la 5.5G et à construire une base solide pour les TIC pour un monde intelligent plus prospère.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348883/Li_states_global_digital_economy_ICT_industry.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348885/Huawei_embrace_5_5G_a_prosperous_intelligent_world.jpg

SOURCE Huawei

28 février 2024 à 14:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :