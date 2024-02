Verimatrix Streamkeeper récompensé par l'or aux Merit Awards 2024 dans la catégorie "Telecom Innovation"





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, que sa solution Verimatrix Streamkeeper a été récompensée par la plus haute distinction dans le cadre des Merit Awards de cette année dans la catégorie "Telecom and Wireless". Cette médaille d'or décernée dans la catégorie "Security Innovations" est une nouvelle reconnaissance de l'industrie pour les capacités de protection anti-piratage uniques, puissantes et multi-niveaux offertes par Verimatrix Streamkeeper.

Le jury, composé de responsables de l'industrie, de professionnels du secteur des médias, de consultants et de représentants de l'équipe des Merit Awards, a pour mission de reconnaître l'importance des efforts déployés par les industries mondiales et les marchés qu'elles desservent, et de récompenser les entreprises qui ont participé à leur croissance continue. Verimatrix Streamkeeper associe la sécurité des contenus numériques à la protection des applications afin de traquer et d'éliminer le piratage pour les principaux acteurs du monde du divertissement, pour plus d'un demi-milliard de clients tous appareils confondus.

"Nous sommes heureux de féliciter les lauréats des prix Merit dans la catégorie des télécommunications et des communications sans fil. Leurs réalisations exceptionnelles soulignent leur engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence dans un secteur en constante évolution", a déclaré Marie Zander, executive director des Merit Awards. "Ces lauréats sont à l'origine de progrès qui façonnent l'avenir des télécommunications. Leur vision, leur créativité et leur engagement en faveur de l'excellence sont des références pour l'ensemble du secteur".

"Verimatrix se distingue par son approche innovante en associant des solutions de cybersécurité et de lutte contre le piratage afin de mieux protéger les entreprises dont le succès et la croissance dépendent de la protection de contenus premium destinés à leurs services de streaming vidéo", a déclaré Andrew Bear, head of anti-piracy business de Verimatrix. "Verimatrix Counterspy, une solution de la suite Streamkeeper, permet notamment de protéger les entreprises contre l'utilisation abusive de leur application pouvant distribuer à leurs frais leur contenu vidéo à des utilisateurs non enregistrés."

Le communiqué de presse concernant la remise de cette récompense est disponible dans son intégralité ici.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

