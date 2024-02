Réformer l'assurance-emploi, ça presse!





GATINEAU, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - II est grand temps pour le Parti libéral du Canada de tenir sa promesse de 2015, soit celle de réformer l'assurance-emploi. C'est le message que sont venus porter aujourd'hui près de 200 militantes et militants de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick au bureau du ministre de l'Emploi, Randy Boissonnault, à Gatineau.

« Le gouvernement Trudeau doit cesser de se traîner les pieds dans ce dossier et montrer qu'il soutient véritablement les travailleuses et les travailleurs », lance David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN. Ce dernier précise que les partis politiques, qui affirment se placer derrière les Canadiennes et Canadiens qui travaillent devraient le démontrer concrètement en déposant ou en appuyant une réforme qui leur soit enfin favorable, ce qui n'a pas eu lieu depuis 1971!

« Seuls 40 % des chômeuses et des chômeurs se qualifient pour des prestations. C'est complètement inacceptable. Il nous faut une assurance qui couvre vraiment celles et ceux qui perdent leur emploi », affirme Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais-CSN. Ce dernier rappelle que, faute d'un cumul d'heures suffisant, plusieurs travailleuses et travailleurs dans les industries saisonnières n'ont plus de revenu à la fin de leur période de chômage. C'est ce qu'on appelle le fameux trou noir. « Le temps des projets pilotes est passé, il faut régler ce problème de trou noir une bonne fois pour toutes et avant les prochaines élections », insiste Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN et porte-parole de l'Alliance interprovinciale pour l'assurance-emploi.

« L'accessibilité aux prestations d'assurance-emploi devrait être une normalité, lorsqu'on perd notre emploi, même un emploi saisonnier, mais ce n'est pas le cas. La pandémie l'a bien montré puisque le Canada, contrairement à d'autres pays, a été obligé de créer un nouveau programme (la PCU) pendant ce coup dur », ajoute Guillaume Tremblay.

La CSN estime par ailleurs que l'assurance-emploi est parfois discriminatoire envers les femmes. On pense notamment à celles qui sont en congé de maternité et ne peuvent pas cumuler l'assurance-emploi et les prestations du congé parental (RQPAP).

Que devrait contenir une réforme acceptable

La CSN et les autres centrales syndicales présentes au Québec demandent au moins quatre changements à l'assurance-emploi :

Régler la question du trou noir en ajoutant 15 semaines de prestations. Donner une admissibilité au régime après 420 heures ou 12 semaines de travail assurable. Permettre de cumuler les prestations régulières et des prestations spéciales, comme celles du Régime québécois d'assurance parentale. Limiter les critères d'exclusion, comme le départ volontaire.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

