HONOR éclaire l'avenir de l'IA dans les appareils intelligents au MWC





HONOR, Qualcomm et GSMA défendent conjointement l'IA centrée sur l'homme et soulignent leur engagement en faveur d'une collaboration ouverte et de la protection de la vie privée

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la CMM de Barcelone 2024, George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd., est monté sur scène avec des leaders de l'industrie pour une table ronde qui a donné matière à réflexion. La séance, intitulée « Putting Humans First in AI Development : Key Considerations for Creating AI for Smart Devices » (Mettre l'homme au premier plan dans le développement de l'IA : Considérations clés pour créer une IA pour les appareils intelligents, a également réuni John Hoffman, PDG de GSMA Ltd., et Alex Katouzian, directeur général du groupe MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Ensemble, ils ont souligné l'importance de concevoir des appareils d'IA qui favorisent une expérience intuitive et centrée sur l'homme tout en garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs.

« Nous croyons que l'IA va reconstruire le système d'exploitation et rebâtir notre expérience future du smartphone. HONOR fera progresser notre stratégie d'IA en l'intégrant à MagicOS et à tous les appareils HONOR, garantissant ainsi une expérience centrée sur l'homme qui ravit nos utilisateurs à chaque interaction », a déclaré Zhao, soulignant l'engagement de HONOR à développer des appareils d'IA conçus surtout pour répondre aux besoins humains.

L'expertise de HONOR en matière d'IA sur appareil est démontrée par le lancement de MagicOS 8.0 au MWC, qui intègre entièrement l'IA au niveau de la plateforme et la première interface utilisateur du secteur basée sur l'intention (IUI). MagicOS 8.0 est également doté de Magic Portal, une fonction de recommandation de raccourcis basée sur l'intention qui permet aux utilisateurs de passer d'une application à l'autre et d'accéder à des services en toute transparence, d'un simple glissement de doigts. Il prend en charge 100 applications majeures dans le monde entier.

HONOR s'est également associé à Qualcomm pour démontrer l'utilisation du logiciel open-source Llama 2 sur le nouveau HONOR Magic6 Pro, démontrant ainsi la puissance de l'IA sur appareil, même pour une utilisation hors ligne.

Adopter un écosystème ouvert

HONOR est le pionnier d'un écosystème ouvert, invitant des partenaires mondiaux tels que Qualcomm et GSMA à unir leurs forces. « En favorisant une collaboration ouverte, nous créons des expériences d'IA sur appareil au profit des consommateurs », a déclaré Zhao.

« Nous voulons faciliter le développement et l'innovation sur nos plateformes », a déclaré M. Katouzian. « La coopération et l'ouverture sont essentielles pour l'industrie, c'est pourquoi la coopération entre Qualcomm et ses partenaires est primordiale. Nous croyons que l'innovation et la technologie renforceront nos partenariats. Tant que nous continuerons à innover et à coopérer avec nos partenaires, notre potentiel sera illimité.

John Hoffman a ajouté : « L'IA est sur le point de tout révolutionner, et nous sommes ravis de voir des entreprises comme HONOR et Qualcomm exploiter la technologie de l'IA sur appareil pour innover en matière d'appareils intelligents, afin d'améliorer la vie des gens. La GSMA, en collaboration avec HONOR, a également dévoilé le livre blanc « 6G Terminal Vision », qui présente une vision globale du développement des terminaux 6G à l'ère de l'IA et trace la voie à suivre pour les futures avancées du secteur.

Une stratégie d'IA centrée sur l'homme dans tous les scénarios

Selon M. Zhao, la vague actuelle de percées dans le domaine de l'IA est sans précédent dans l'histoire et affectera profondément les appareils intelligents. L'objectif stratégique de HONOR est d'apporter l'IA à MagicOS, en introduisant la première interface utilisateur du secteur basée sur l'intention (IUI), en incorporant un nouveau noyau, une nouvelle interface utilisateur et un écosystème interconnecté renforcé par l'IA aux appareils, des smartphones aux PC, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience inter-appareils, inter-applications et inter-écosystèmes.

« L'IA au niveau de la plateforme et les LLM permettent à HONOR d'intégrer de manière transparente les appareils d'IA tels que les PC et les smartphones d'IA dans la vie quotidienne des utilisateurs, en comprenant leurs intentions et en anticipant leurs besoins », a déclaré M. Zhao. Il a ajouté que plus les consommateurs interagissent avec ces appareils, plus l'expérience devient personnalisée et utile.

Alex a également noté le passage en cours du traitement de l'IA du cloud aux appareils personnels, y compris les smartphones et les PC. « Grâce à une meilleure quantification ou à une réduction des modèles, et en travaillant main dans la main avec nos partenaires tels que HONOR et d'autres partenaires de l'industrie tels que les fournisseurs de systèmes d'exploitation, nous serons en mesure de prendre cette capacité et ces données [d'IA dans le cloud] et d'en transférer une plus grande partie sur l'appareil.. Le potentiel de croissance de l'IA sur appareil est pratiquement illimité. »

Sécurité : le fondement de l'IA

« L'IA ne peut exister sans une base de sécurité », a déclaré M. Zhao, en soulignant le principe PFAST de HONOR dans le développement de l'IA : protection de la vie privée, équité et justice, responsabilité, sécurité et fiabilité, transparence et contrôlabilité. « Nous invitons l'industrie à collaborer à la gouvernance de l'IA pour garantir la protection de la vie privée et la sécurité des personnes », a-t-il ajouté. La technologie HONOR MagicGuard et les certifications obtenues en matière de protection de la vie privée, telles que l'ePrivacySeal, sont des initiatives clés dans ce domaine.

Façonner l'avenir avec 6G et l'IA

Stimulée par les progrès rapides de l'IA, la 6G apportera des possibilités passionnantes mais aussi des défis complexes. HONOR et GSMA ont publié un livre blanc intitulé « 6G Terminal Vision » à l'occasion du MWC.

Élaboré avec les partenaires China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra et Inmarsat, ce document prospectif présente la vision d'un monde intelligent centré sur l'homme, façonné par les capacités de transformation de la 6G et de l'IA. Le livre blanc détaille neuf scénarios potentiels, cinq axes de recherche clés et quatre capacités typiques pour les terminaux 6G. Pour en savoir plus sur le livre blanc, cliquez [ici].

En dévoilant ce livre blanc, HONOR et GSMA ont fait le premier pas dans l'exploration de l'avenir de la 6G. HONOR invite les partenaires de l'industrie à unir leurs forces, à s'engager dans une recherche commune et à se rallier à un consensus industriel sur les terminaux 6G.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. Elle se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. En mettant sans cesse l'accent sur la R&D, l'entreprise s'engage à développer une technologie qui permet aux individus du monde entier d'aller au-delà, en leur donnant la liberté de réaliser et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de HONOR à l'adressewww.hiHONOR.com ou envoyez un e-mail à [email protected].

https://community.hiHONOR.com/

https://www.facebook.com/HONORglobal/

https://twitter.com/HONORglobal

https://www.instagram.com/HONORglobal/

https://www.youtube.com/c/HONOROfficial

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2348665/1.jpg

28 février 2024 à 11:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :