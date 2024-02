La Medtech Usense lance une innovation de rupture pour le suivi médical à partir d'une analyse urinaire





Fondée en 2019, Usense souhaite améliorer l'accès au diagnostic précoce via l'analyse des fluides biologiques, pour permettre une meilleure prise en charge des patients et optimiser les parcours de soin.

Avec une ambition : permettre l'avènement d'une médecine personnalisée et prédictive, plus accessible financièrement et matériellement.

Après 4 ans de Recherche et Développement, la start-up lance cette année la commercialisation en France de sa première solution, Jimini, un laboratoire biologique miniaturisé pour l'analyse de l'urine. Une étape majeure, qui sera suivie à l'été 2024 par la finalisation de sa troisième levée de fonds, visant à accompagner son développement en Europe et aux Etats-Unis, le déploiement de nouveaux cas d'utilisation et par la mise en place de sa stratégie de diversification.

Dans le monde, plus d'un milliard de personnes souffrent sans le savoir de pathologies silencieuses, parfois chroniques, le plus souvent par manque de moyens de dépistage efficaces et accessibles. Pour changer le paradigme de la médecine et passer d'une médicine curative à une médecine prédictive et préventive, Usense travaille depuis quatre ans sur de nouveaux dispositifs médicaux centrés sur l'analyse de l'urine.

Jimini, une technologie de pointe

La conviction de Usense repose sur un constat simple : l'urine est un fluide biologique qui contient énormément d'information sur notre santé ! Ainsi, les plus de 3000 molécules qui la composent sont une source d'informations quotidiennes sous-exploitées sur notre régime alimentaire, notre métabolisme ou le risque de développement de certaines pathologies. Par sa production en quantité (quasiment) illimitée, son recueil facile et non invasif et son reflet de l'homéostasie sanguine, l'urine peut même être considéré comme le candidat idéal pour permettre le diagnostic précoce.

Ainsi, après quatre années de R&D, Usense a créé Jimini, un dispositif mesurant en un clic la présence de biomarqueurs dans l'urine. Intégrant une combinaison unique de technologies miniaturisées de photonique et d'électroanalyse, le dispositif est un véritable laboratoire de biologie mobile.

Couplé à une application, interface d'utilisation du dispositif, Jimini assemble une multitude de données brutes issues de tous ses capteurs et compile l'empreinte unique de l'échantillon, sans consommable ni réactif.

En croisant l'empreinte relevée et en se basant majoritairement sur les valeurs de référence, l'IA de Usense calcule la recherche et/ou les dosages de paramètres urinaires aidant le diagnostic précoce.

Jimini combine la simplicité d'utilisation des bandelettes urinaires avec la technicité et la fiabilité des automates de laboratoires.

Disposant de trois familles de brevets, la technologie Jimini a déjà été déployée chez 9 partenaires, dont l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, Biogroup ou encore les Hôpitaux de Toulouse, avec 8 000 patients impliqués dans les études Usense. Cette année, Usense lance donc la commercialisation de Jimini et a déjà sécurisé ses premiers clients.

« Chez Usense, nous croyons que donner accès à un bilan de santé instantané est une approche qui change la donne, facilitant le diagnostic précoce et les soins centrés sur le patient. En démocratisant le diagnostic, nous voulons changer le paradigme de la médecine et passer d'une médecine curative à une médecine personnalisée et prédictive à partir d'une analyse d'urine. Depuis toujours, la grande majorité des diagnostics sont issus d'analyses biologiques. Ces analyses sont rendues toujours plus performantes grâce à de nouveaux dispositifs médicaux in vitro aidés par des intelligences artificielles. Notre mission est de les créer et de les rendre accessible partout et pour tous. » Guillaume Lemetais, Co-fondateur et CEO de Usense

Le parcours d'une medtech prometteuse

Née d'une sensibilité aux problématiques de santé publique et d'une volonté commune des trois co-fondateurs, de transformer et démocratiser le système de santé, Usense se base sur trois piliers : une réelle innovation dans le domaine médical, un projet à vocation sociétale et sociale, et une forte considération locale et environnementale.

Depuis 2019, la medtech a eu l'opportunité d'être incubée dans l'écosystème FrenchTech (Agoranov, Wilco, Neighborhood, ...) et a été lauréate du concours d'innovation i-Nov soutenue par BPI France, et nominée au Prix Galien USA dans la catégorie « Best Startup ». Usense a également obtenu le marquage CE en mai 2022, certifiant ainsi sa conformité aux exigences de l'UE en matière de protection et de sécurité en santé.

Aujourd'hui, Usense c'est :

20 employés

employés 9 millions d'euros déjà levés

millions d'euros déjà levés 3 familles de brevets

familles de brevets 6 spécialités de médecine adressées

spécialités de médecine adressées + 10 000 échantillons d'urine déjà analysés

échantillons d'urine déjà analysés 9 sites partenaires qui ont déjà déployés le dispositif Jimini

La start-up envisage désormais de se développer au-delà du territoire français et notamment en Europe et aux Etats-Unis avec sa nouvelle levée de fonds qui devrait aboutir au printemps 2024. A travers ce nouveau financement, Usense souhaite rendre toujours plus accessible le diagnostic précoce à partir de l'analyse urinaire, en développant des nouveaux produits et services permettant un suivi de santé instantané.

