CGTN : Pourquoi la Chine estime que les semences sont une question de sécurité nationale





BEIJING, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Chen Qingshan et son équipe ont une priorité urgente : trouver des moyens d'accélérer la sélection de nouvelles variétés de soja pour accroître la capacité de production, afin d'aider la Chine à atteindre l'autosuffisance dans la culture du soja.

« Le soja est un point sensible pour le pays », a déclaré M. Chen, expert en sélection du soja et chercheur à la Northeast Agricultural University, une université agricole de haut niveau dans la principale région de production de soja en Chine, la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine.

Chen a déclaré que les recherches de son équipe sont axées sur la réalisation de percées dans le germoplasme du soja, afin d'accélérer la production nationale de soja et de réduire la dépendance aux importations. Cet objectif est devenu plus pertinent dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, notamment la crise prolongée en Ukraine.

Aussi minuscules et triviales qu'elles puissent paraître, les semences sont les « puces » de l'agriculture. Le germoplasme, ou les ressources génétiques vivantes, sont la base même de la sélection des semences.

La sécurité du germoplasme devrait être élevée au niveau stratégique de la sécurité nationale, a déclaré le président chinois Xi Jinping en juillet 2021.

Une telle approche holistique de la sécurité nationale peut être clairement comprise à travers un dicton ancien de la philosophie chinoise : « L'élan du monde s'épanouit ou décline ; l'état du monde progresse ou régresse. »

Citant la phrase et la sagesse classique qu'elle implique, Xi a souligné l'importance d'être préparé aux défis, risques et dangers potentiels et de prendre l'initiative pour les relever.

« La marée du monde monte ou descend ; la condition d'un État prospère ou échoue. »

Ce dicton chinois, qui remonte à Lyu Zuqian, un érudit confucéen de la dynastie des Song du Sud (1127-1279), signifie qu'un pays doit toujours être vigilant et préparé aux dangers potentiels, même en temps de calme et de paix, compte tenu des changements rapides de l'élan et de l'état du monde.

Les dirigeants chinois attachent depuis longtemps une grande importance à cette philosophie de gouvernance. Pour le président Xi, la sécurité alimentaire constitue l'un des intérêts les plus fondamentaux du pays. La Chine doit nourrir près d'un cinquième de la population mondiale avec environ 9 % des terres arables de la planète.

Bien que la Chine ait augmenté sa production de soja de haute qualité et que ses importations aient diminué, le secteur reste un maillon faible dans la recherche de la sécurité alimentaire. En 2021, le soja importé représentait plus de 85 % de la demande totale du pays.

Chen, le chercheur sur le soja, a déclaré que l'objectif du pays était d'augmenter la production de la culture de 50 % dans les trois à cinq prochaines années.

Ensuite, la production de soja augmentera de 10 millions de tonnes par an, soit environ un dixième du volume importé par le pays, a-t-il dit.

28 février 2024 à 10:48

