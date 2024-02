Aider à construire plus de logements, plus rapidement, à Saskatoon





SASKATOON, SK , le 28 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Saskatoon ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 940 logements au cours des trois prochaines années. Selon la Ville, cette entente contribuera à stimuler la construction de plus de 25 200 logements dans l'ensemble de son territoire au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 41,3 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de la Ville de Saskatoon prévoit treize initiatives locales répondant aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Il permettra d'accélérer l'aménagement résidentiel près du transport en commun et au centre-ville de Saskatoon. D'autres changements de zonage permettront la construction de plein droit d'immeubles de quatre logements partout dans la ville. Les bâtiments de plus grande hauteur à proximité des transports en commun et une densité accrue près des établissements d'enseignement postsecondaire seront aussi permis. Le plan encouragera aussi la création de logements de densité moyenne et de logements collectifs, comme les maisons en rangée et les multiplex. Il réduira les exigences en matière de stationnement et simplifiera les processus pour les logements avec services de soutien globaux (soins de santé, services sociaux, conception accessible). La Ville travaillera en partenariat avec le secteur du logement abordable pour préserver et accroître le nombre de logements abordables et veiller à ce que des services globaux soient en place.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de près de 650 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au coeur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec Saskatoon. En autorisant la construction de quatre logements de plein droit, en augmentant la hauteur des bâtiments et en simplifiant les processus relatifs aux logements avec services de soutien, la Ville veillera à ce que Saskatoon augmente l'offre des types d'habitations dont nous avons besoin pour résoudre la crise du logement. Nous continuerons de travailler avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement pour construire plus de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Dans tout le pays, le Fonds pour accélérer la construction de logements contribue à stimuler la construction de nouvelles unités de logement. En réduisant les charges administratives, en accélérant l'obtention des permis et en permettant à un plus grand nombre de personnes de se loger, cet investissement nous permet de construire plus de logements, plus rapidement » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

« Comme la croissance de Saskatoon est plus rapide que jamais, nous devons de toute urgence trouver des solutions en matière de logement. Nous nous réjouissons de cet investissement offert dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Il pourra fournir les fonds nécessaires pour accroître l'offre de logements, notamment de logements abordables dont nous avons grandement besoin, en particulier dans les secteurs de la ville à proximité des corridors de transport en commun. L'adaptation à la croissance générationnelle nécessite un changement générationnel. Le Conseil municipal envisagera de grands changements au zonage, à la densité et aux exigences en matière de stationnement pour atteindre les cibles de son plan d'action. » - Charlie Clark, maire de Saskatoon

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Charlie Clark, maire de Saskatoon .

. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

