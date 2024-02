MOËT & CHANDON INVITE LES VISITEURS À DÉCOUVRIR UNE OEUVRE DANS SES CAVES HISTORIQUES





La fresque commandée par la Maison à l'artiste américain Daniel Arsham, est désormais exposée dans l'historique Galerie Impériale Moët & Chandon à Epernay.

PARIS, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Moët & Chandon a le plaisir d'annoncer que l'oeuvre créée dans le cadre de sa première collaboration avec l'artiste contemporain américain Daniel Arsham est désormais exposée au public dans ses caves historiques d'Epernay, en Champagne. Dévoilée pour la première fois à Paris à l'occasion de la révélation de la cuvée d'exception Collection Impériale Création N°1 célébrant les 280 ans de la Maison, cette oeuvre singulière trouve aujourd'hui sa place dans la Galerie Impériale, nouveau point d'ancrage de la visite des caves.

Cette fresque fait désormais partie intégrante de l'héritage de la Maison et les visiteurs de la Galerie Impériale, nommée ainsi suite à la visite de l'Empereur Napoléon, apprécieront la qualité intemporelle de l'oeuvre réalisée par Daniel Arsham.

« Nous sommes ravis d'inviter nos visiteurs à découvrir cette fresque - une oeuvre distincte de Daniel Arsham qui incarne notre histoire et notre savoir-faire. Commandée à l'occasion du lancement de Collection Impériale Création N°1 ? célébrant le 280e anniversaire de la Maison - cette oeuvre demeurera dans nos caves, reflétant le caractère intemporel de notre nouvelle cuvée remarquable », déclare Benoît Gouez, Chef de Cave de la Maison Moët & Chandon.

Une oeuvre qui capture le savoir-faire de Moët & Chandon

La fresque monumentale de Daniel Arsham, mesure 3 mètres de long et 1,3 mètre de haut. Elle capture des éléments essentiels qui illustrent l'héritage de la Maison : deux putti centraux soulèvent une plaque ornée de 1743, l'année de la fondation de la Maison par Claude Moët ; la façade architecturale du Château de Saran évoque la saga familiale, les vignes étendues rappellent l'abondance du patrimoine naturel de la Maison et la diversité de la Champagne tandis qu'un foudre rend hommage au savoir-faire viticole et au lien impérial qui caractérisent la Maison.

Daniel Arsham a choisi la résine blanche comme support de son d'oeuvre, un clin d'oeil aux sols calcaires de la région de Champagne qui ornent les murs des caves. De subtiles traces d'érosion donnent à l'oeuvre une impression de passage du temps, une signature de l'artiste qui confère à l'oeuvre une qualité intemporelle.

S'inspirant de cette fresque, Daniel Arsham a conçu 85 bouteilles en édition limitée, extraordinaires capsules temporelles tridimensionnelles qui servent de coffret pour la Collection Impériale Création N°1. Ils transcendent leur fonction utilitaire en devenant des pièces de collection.

La genèse de la fresque murale

L'oeuvre de Daniel Arsham s'inspire directement du vitrail emblématique signé par Felix Gaudin qui orne l'entrée des caves de la Maison depuis les années 1890. L'artiste a découvert celui-ci lors de sa visite du domaine Moët & Chandon en compagnie de Benoît Gouez, Chef de Cave. Il a été inspiré par la richesse du vitrail représentant la renommée de la Maison, la représentation des vignobles et le savoir-faire de ses vignerons.

Un artiste éminent de sa génération

Considéré comme l'archéologue du futur, Daniel Arsham est l'un des artistes les plus influents d'aujourd'hui. Sa pratique entrelace l'essence du temps, jetant un pont entre le passé, le présent et l'avenir dans une variété de matériaux. Sa maîtrise unique trouve une résonance avec l'expertise de la fabrication du champagne chez Moët & Chandon, qui est soumise à des contraintes temporelles.

« Je suis honoré de voir mon travail exposé dans un lieu symbolisant de l'héritage de Moët & Chandon, la Galerie Impériale. » déclare l'artiste Daniel Arsham.

L'édition spéciale Moët & Chandon x Daniel Arsham est vendue au prix de 25 000? TTC et peut être achetée à la boutique officielle d'Epernay ou commandée à l'adresse suivante : https://www.moet.com/en-int/collection-imperiale-daniel-arsham.

La fresque de Daniel Arsham peut être appréciée par tous les visiteurs des caves historiques de la Maison. Les visites sont proposées à partir de 40? TTC par personne.

Pour les amateurs de Champagne qui souhaitent découvrir la dernière cuvée de la Maison, Collection Impériale Création N°1, et plonger dans la création au coeur du savoir-faire de Moët & Chandon, le tour Haute OEnologie est désormais disponible : une expérience de deux heures comprenant une visite de la cave historique et une dégustation de Moët Imperial, un Grand Vintage sélectionné par le Chef de Cave et vieilli en bouteilles Magnum, et de la toute nouvelle Collection Impériale Création N°1. La visite Haute OEnologie est organisée pour des groupes de six personnes maximums et est proposée au prix de 200? TTC par personne.



Information pratiques :

Horaires centre de visite Moët & Chandon

Du 25 mars au 11 novembre 2024 ? ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30

Du 1er mars au 24 mars et du 12 novembre au 29 décembre 2024 ? ouvert du jeudi au lundi de 9h30 à 17h30

Lien de réservation : https://www.moet.com/fr-fr/visit-us

À PROPOS DE MOËT & CHANDON

Moët & Chandon a été fondée en 1743 par Claude Moët et acquis une renommée internationale avec son descendant, Jean-Rémy Moët. Avec le vignoble le plus grand et le plus diversifié de la région, la Maison propose un portefeuille varié de champagnes pour les différents palais. Accessible, chaque création en blanc et en rosé ? de l'emblématique Moët Impérial à la délicate Collection Grand Vintage, de l'innovant Moët Ice Impérial au doux Nectar Impérial, en passant par la Collection Impériale multifacette, nouvelle expression du savoir-faire de la Haute OEnologie de la Maison ? étonnent par un large spectre de saveurs et d'arômes en capturant toute l'étendue de son terroir. À travers Natura Nostra, le programme de développement durable à long terme de Moët & Chandon, la Maison contribue à la protection de la biodiversité dans la région.

CONTACTS PRESSE :

Moët & Chandon

Annalisa Maestri ? [email protected]

