Lattice étend la pile de solutions ORAN avec des capacités intégrées de pontage de petites cellules 5G permettant une infrastructure sans fil nouvelle génération

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader des produits programmables à faible consommation, a annoncé aujourd'hui ses dernières nouveautés dans la pile de solutions Lattice ORANtm, permettant l'intégration de petites cellules 5G à une faible consommation ainsi que des capacités de pontage flexibles. Avec ces mises à jour, Lattice a lancé une nouvelle conception de référence de chemin de données 5G pour les applications radio intégrées en extérieur afin d'aider les clients à faire progresser leur infrastructure sans fil nouvelle génération pour usines intelligentes, villes intelligentes, voitures intelligentes, et bien plus encore.

« Le marché croissant des petites cellules 5G alimente un besoin de solutions programmables à faible consommation et à faible latence », déclare Matt Dobrodziej, vice-président du segment marketing et développement commercial chez Lattice Semiconductor. « La dernière pile de solutions ORAN de Lattice intègre de nouvelles fonctionnalités et capacités importantes visant à aider les clients des télécommunications à créer et à déployer rapidement des solutions de petites cellules 5G sécurisées, économes en énergie et optimisées en termes de performances, qui peuvent facilement s'adapter à l'évolution continue des normes. »

La pile de solutions ORAN de Lattice est conçue pour accélérer le déploiement de systèmes et d'applications ORAN (Open Radio Access Network) sécurisés et adaptables. La dernière version de la pile de solutions ORAN de Lattice (version 1.2) ajoute les fonctionnalités et capacités suivantes :

Pont d'interface PCIe ® Gen3 x4 vers JESD204B x4

Gen3 x4 vers JESD204B x4 4T4R prenant en charge une IBW (bande passante instantanée)/OBW (bande passante occupée) de 100 MHz sur un amplificateur RF (radiofréquence) de moyenne puissance

Une nouvelle conception de référence du chemin de données 5G pour les applications radio intégrées en extérieur, conforme au split O-RAN Option 0

Assistez à des démonstrations en direct au Mobile World Congress Barcelona 2024

La dernière pile de solutions ORAN de Lattice permettant les petites cellules 5G, des conceptions ORAN, des solutions de sécurité et de synchronisation, la cryptographie post-quantique et des capacités de sécurité matérielle seront exposées avec les partenaires de l'écosystème de Lattice au Mobile World Congress qui se tiendra du 26 au 29 février 2024 à Barcelone. Visitez le stand de Lattice à la Fira Gran Via, Hall 3, Salle #3O40MR pour découvrir des solutions FPGA basse consommation innovantes.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d'exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

28 février 2024 à 10:20

