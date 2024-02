TCL classée 2e meilleure marque mondiale de téléviseurs pour la deuxième année consécutive





HONG KONG, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, une marque d'électronique grand public de premier plan, a de nouveau été reconnue comme la deuxième marque mondiale de téléviseurs par la société d'études de marché Omdia.

Selon le rapport Global TV Sets 2023 d'Omdia, TCL a conservé sa deuxième position sur le marché mondial des téléviseurs par marque pour la deuxième année consécutive, avec un total de 25,26 millions d'unités de téléviseurs expédiées, ce qui représente une part de marché de 12,5 %. Ce résultat s'explique en partie par le succès des offres de téléviseurs haut de gamme de la société, qui comprennent une série de téléviseurs Mini LED introduits en 2023. Ce segment de produits a connu une croissance rapide au cours des dernières années et continue de faire l'objet d'une demande remarquable de la part du marché.

Dans le but d'élargir et d'améliorer son portefeuille de téléviseurs haut de gamme, TCL a lancé le premier téléviseur Mini LED au monde en 2019, devenant également la première entreprise à produire en série des téléviseurs Mini LED. Avec ses multiples technologies Mini LED propriétaires et ses fortes capacités algorithmiques, TCL offre une qualité d'affichage inégalée et une expérience visuelle de qualité supérieure avec ses téléviseurs.

Au cours de l'année écoulée, TCL a également lancé une série de téléviseurs Mini LED de 98 pouces et plus. Notamment, le plus grand téléviseur QD-Mini LED de 115 pouces au monde a fait ses débuts en Amérique du Nord lors du CES 2024, avec plus de 20 000 zones de gradation locales et une luminosité maximale de 5 000 nits.

En 2024, TCL reste déterminée à relever le niveau des technologies pour les téléviseurs Mini LED et à inspirer la grandeur parmi les utilisateurs du monde entier à travers ses innovations.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public leader dans l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présent sur plus de 160 marchés dans le monde. La société est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, et plus encore. Visit the TCL website at https://www.tcl.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348546/image.jpg

28 février 2024 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :