Huawei lance une large gamme de solutions Net5.5G pour inspirer une nouvelle croissance des opérateurs

BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, les produits et solutions orientés vers la Net5.5G ont été lancés par le président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, Leon Wang. Il a fait remarquer que les nouvelles applications à très large bande, comme les terminaux immersifs et l'AIGC, ont ouvert de nouvelles possibilités aux entreprises. De plus, les réseaux doivent continuellement évoluer vers l'avenir. En 2023, Huawei et ses partenaires industriels ont défini l'architecture de réseau cible de la Net5.5G et des fonctionnalités clés telles que l'accès omniprésent à 10 Gbps, le transport convergent 400GE, les centres de données hyperconvergés ainsi que l'autonomie et l'auto-optimisation du réseau. Lors de cet événement, centré sur le thème « Bringing Net5.5G into Reality, Inspire New Growth » (« Faire de Net5.5G une réalité, inspirer une nouvelle croissance »), Huawei a lancé quatre solutions adaptées à la Net5.5G, couvrant le réseau de backhaul mobile, le campus d'entreprise, le transport convergé et le réseau de centres de données, pour soutenir pleinement le succès commercial des opérateurs.

Réseau de backhaul mobile Net5.5G : l'ultra haut débit est la base de l'expérience ultime. La bague d'accès du réseau de backhaul mobile doit être mise à niveau vers 100GE pour répondre aux exigences de trafic des applications ultra-large bande. En outre, l'optimisation de l'expérience est nécessaire pour fournir une meilleure expérience mobile et améliorer l'ARPU. Les routeurs de station de base de Huawei fournissent les capacités d'accès complètes avec 25/50/100/400GE pour réaliser la construction de réseau avec un TCO optimal. Cette solution est compatible avec les transports 4G, 5G et 5G-A, protégeant ainsi l'investissement. En s'appuyant sur la carte numérique du réseau, la solution offre une visualisation et une optimisation de l'expérience au niveau des applications de premier plan, permettant d'atteindre une congestion nulle pour les services VIP et d'accélérer la monétisation de l'expérience de l'utilisateur.

Campus de 10 Gbps de haute qualité Net5.5G : les transporteurs élargissent leur gamme de services, des lignes privées traditionnelles aux réseaux de campus d'entreprise. Cela ouvre un nouvel horizon pour les services gérés de réseaux numériques, enrichit les portefeuilles de produits B2B et augmente les revenus. Huawei a lancé les premiers produits de la série Wi-Fi 7 au monde. Elle aide également les opérateurs à améliorer leur avantage concurrentiel et à éviter une concurrence homogène grâce à un accès haute densité, à une assurance de l'expérience vidéo et à un fonctionnement et une maintenance intelligents avec la carte numérique du réseau, accélérant ainsi leur transformation de fournisseurs d'accès à Internet en fournisseurs de services de gestion.

Transport convergent Net5.5G : en fournissant plus de services sur un seul réseau, les opérateurs peuvent réaliser de nouvelles valeurs de lignes et de réseaux privés. Huawei fournit une haute densité de 400GE couvrant le métro et le coeur de réseau pour transporter de nombreuses connexions à 10 Gbps. Le découpage des lignes privées au niveau des locataires, la sélection des chemins à faible latence et la visualisation au niveau des applications sont utilisés pour mettre en oeuvre la servitisation du réseau, accélérer la monétisation des ressources du réseau et augmenter les revenus.

Réseau hyperconvergé DCN Net5.5G : le service de location de puissance de calcul peut aider les opérateurs à atteindre une nouvelle croissance en plus de la salle d'équipement IDC et des services de cloud privé. Huawei utilise le réseau de centres de données 800GE à haute densité (DCN) pour fournir une puissance de calcul efficace et un temps de déploiement considérablement réduit. L'algorithme NSLB leader de l'industrie augmente le débit du réseau de 50 % à 98 % et améliore l'efficacité de la formation de 20 %.

Leon Wang a conclu le lancement par les mots suivants : « Huawei travaillera avec des partenaires de l'industrie pour promouvoir l'évolution du réseau de la conceptualisation au déploiement, faire de la Net5.5G une réalité et inspirer une nouvelle croissance pour les opérateurs. »

Le MWC Barcelona 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors de cet événement, Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions sur le stand 1H50 du Hall 1 du centre de conférences Fira Gran Via.

En vue du lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des opérateurs et des partenaires du monde entier afin de développer des innovations passionnantes dans les réseaux, le cloud et l'intelligence. Ensemble, nous allons stimuler l'activité 5G et favoriser un écosystème industriel florissant, créant ainsi une nouvelle ère pour la transformation numérique intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

