La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes (MC) investira 50 millions $ d'ici 2026 pour que l'accès aux soins soit plus équitable pour les femmes dans tout le Canada





Le Rapport d'impact 2023 met en relief les principales réalisations au cours des 12 derniers mois : 11 millions $ recueillis, bénéficiant à 400 000 femmes et à 371 organisations partenaires

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - La santé des femmes est en pleine crise. Étonnamment, seulement 7 % du financement national est alloué à la recherche sur la santé des femmesi. Les études montrent que les femmes sont trois fois plus susceptibles que les hommes d'éprouver divers problèmes de santé, comme la dépression et l'anxiétéii. Cette disparité dans le financement de la recherche combinée au fardeau accru de la maladie pour les femmes entraîne un manque d'accès à des soins de grande qualité, mettant ainsi des vies en danger. La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC (la Fondation) se consacre à créer des soins équitables et accessibles pour toutes les femmes du Canada, en leur donnant les moyens de vivre en meilleure santé.

Aujourd'hui, la Fondation a publié son Rapport d'impact 2023 (le rapport), qui met en relief les principales réalisations menant à l'atteinte de cet objectif. S'étant engagée à investir 50 millions $ d'ici 2026 pour améliorer l'accès aux soins, accroître la sensibilisation à l'égard des besoins des femmes en matière de santé, et soutenir la recherche et l'innovation essentielles, la Fondation est fière d'annoncer qu'elle a recueilli 11 millions $ en 2023, dont ont pu bénéficier 371 organisations partenaires et plus de 400 000 femmes à travers le pays. Les activités de collecte de fonds de l'an dernier portent le montant total des fonds recueillis par la Fondation à 22 millions $ depuis son lancement en juillet 2023. Les activités de collecte de fonds de la Fondation se font dans le cadre de plusieurs événements et partenariats de marque :

Course pour les femmes Pharmaprix : Plus grande série d'événements au Canada consacrés à la santé mentale des femmes, l'événement comprend les activités printanières de course à pied et de marche de 5 km et de 10 km dans 18 communautés différentes du Canada . Depuis sa création, nous avons versé plus de 20 millions $ à des organismes de bienfaisance axés sur la santé mentale qui améliorent l'accès aux soins et au soutien en santé mentale pour les femmes canadiennes. En 2023, la course a permis de recueillir 2,9 millions $ de dons, réunissant plus de 24 000 coureurs et marcheurs participants.





Plus grande série d'événements au consacrés à la santé mentale des femmes, l'événement comprend les activités printanières de course à pied et de marche de 5 km et de 10 km dans 18 communautés différentes du . Depuis sa création, nous avons versé plus de 20 millions $ à des organismes de bienfaisance axés sur la santé mentale qui améliorent l'accès aux soins et au soutien en santé mentale pour les femmes canadiennes. Abriter l'espoir : Chaque année en automne, les magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix MD recueillent des fonds et sensibilisent le public aux refuges pour femmes dans tout le Canada . La totalité des dons recueillis en magasin est distribuée localement pour aider nos refuges partenaires à offrir des soins et du soutien à des milliers de femmes et à leur famille. En 2023, grâce à la générosité des clients et des donateurs, nous avons pu reverser 2,1 millions $ aux 320 refuges pour femmes et organismes partenaires locaux .





Chaque année en automne, les magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix recueillent des fonds et sensibilisent le public aux refuges pour femmes dans tout le . La totalité des dons recueillis en magasin est distribuée localement pour aider nos refuges partenaires à offrir des soins et du soutien à des milliers de femmes et à leur famille. Rendez-vous Beauté : Événements locaux de collecte de fonds qui proposent des séances de maquillage et des consultations en soins de la peau réalisées par les spécialistes beauté en magasin. La totalité des dons est directement reversée aux organismes de bienfaisance partenaires qui privilégient la santé des femmes. Plus de 3,3 millions $ de dons recueillis en 2023.





Événements locaux de collecte de fonds qui proposent des séances de maquillage et des consultations en soins de la peau réalisées par les spécialistes beauté en magasin. La totalité des dons est directement reversée aux organismes de bienfaisance partenaires qui privilégient la santé des femmes. Dons communautaires : Le programme de dons communautaires de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes MC soutient des programmes de bienfaisance locaux, de la recherche et des initiatives d'innovation qui contribuent à améliorer l'état des soins et de la santé des femmes en général. En 2023, le programme a consacré 2 millions $ à l'appui de 33 initiatives communautaires.





Le programme de dons communautaires de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes soutient des programmes de bienfaisance locaux, de la recherche et des initiatives d'innovation qui contribuent à améliorer l'état des soins et de la santé des femmes en général. Équité menstruelle : Une personne ayant des menstruations sur cinq a de la difficulté à se procurer des produits d'hygiène féminine. La Fondation améliore l'accès aux produits d'hygiène féminine et soutient les programmes d'éducation menstruelle dans le cadre de nos partenariats avec Moon Time Sisters, The Period Purse, Alberta Council of Women's Shelters, BC Society of Transition Houses et autres.

« La Fondation envisage un avenir où les soins sont équitables et accessibles pour que toutes les femmes du Canada puissent vivre en meilleure santé. Nous sommes fiers des progrès réalisés en 2023 pour atteindre cet objectif - en investissant dans des partenariats, en remettant des dons et en menant des campagnes percutantes comme la Course pour les femmes et Abriter l'espoir -, mais sachez qu'il y a encore du travail à faire. En collaboration avec nos partenaires et nos généreux contributeurs, nous nous engageons à poursuivre ce travail important, à faire une différence significative dans nos communautés et sur la vie de très nombreuses femmes partout au pays. » - Jeff Leger, Président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et Président du Conseil d'administration de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

« La violence fondée sur le genre est une crise qui touche tout le monde. Avec le soutien de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la Fondation canadienne des femmes aide diverses femmes et des personnes bispirituelles, transgenres et non binaires à fuir la violence et se libérer des barrières économiques qui les mettent dans une position vulnérable. Cela nous aide à prôner le changement pour promouvoir la sécurité et l'égalité entre les genres et la justice partout au Canada. » - Anuradha Dugal, Vice-présidente des initiatives communautaires, Fondation canadienne des femmes

« La Women's Health Collective Canada (WHCC) est la première initiative de ce genre conçue pour bâtir un mouvement national visant à combler l'écart de financement de la recherche sur la santé des femmes. Grâce au soutien exceptionnel de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, nous investissons dans des pratiques révolutionnaires de recherche en santé et de soins de santé conçues pour et par les femmes afin de faire de la santé des femmes une priorité. » - Leslie McCarley, Présidente et cheffe de la direction de la Women's College Hospital Foundation, au nom de Women's Health Collective Canada

Reconnaissant que le terme « santé des femmes » est interprété de différentes façons, le travail de la Fondation ne s'arrête pas à la binarité sexuelle et de genre et accueille les expériences de toutes les femmes et des personnes de genres divers.

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour en savoir plus sur la Fondation ou le Rapport d'impact, veuillez visiter le site : https://shoppersfoundation.ca/fr/our-impact/

À propos de Shoppers Drug Mart inc. Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec près de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, la société compte parmi les détaillants les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, l'entreprise, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener une vie plus saine en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions $ d'ici 2026 pour lutter contre certaines des inégalités en matière de santé les plus urgentes auxquelles les femmes sont confrontées, notamment le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins en santé mentale et les conséquences urgentes subies de façon disproportionnée par les femmes à cause de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, consultez le site fondationpharmaprix.ca.

________________________________________ i WHCC - Source : Partnership for Women's Health Research. (2022). What is women's health research and why is it important? Consulté en mars 2023 ii Women's College Hospital, The Health Gap Annual Report, page 6.

SOURCE Loblaw Companies Limited

28 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :