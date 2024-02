Huawei Cloud : Une infrastructure de choix pour l'IA et ses 10 innovations systématiques dévoilées au MWC Barcelona 2024





BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Huawei Cloud Summit de cette année démontre que Huawei Cloud est l'infrastructure de choix pour les applications d'IA. Avec pour thème « Accélérer l'intelligence avec l'offre Everything as a Service », l'événement, qui a rassemblé 500 personnes, a réuni des cadres et des experts de divers secteurs, tels que les transporteurs, la finance et l'Internet. Huawei Cloud a présenté 10 innovations axées sur l'IA et une vaste expertise sectorielle des modèles Pangu. L'objectif est de mettre en place une infrastructure prête pour l'IA, adaptée à chaque secteur d'activité, afin d'accélérer la transition vers l'intelligence.

Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a déclaré dans son discours : « Huawei Cloud est l'un des fournisseurs de services cloud à la croissance la plus rapide au monde. Chez Huawei Cloud, nous nous efforçons de repousser les limites et de proposer des technologies de pointe à nos clients dans le monde entier. Ces dernières années, nous avons lancé une série de régions cloud locales, comme en Irlande, en Turquie, en Indonésie et en Arabie saoudite, afin de permettre à nos clients d'accéder facilement au cloud le plus performant. Avec plus de 120 certifications de sécurité dans le monde entier, vous pouvez être sûr que votre entreprise et vos données sont en sécurité. Mais, ce n'est pas seulement une question de technologie. Nous croyons qu'il faut aider nos partenaires à se développer à nos côtés, et cet objectif est désormais soutenu par nos programmes GoCloud et GrowCloud. Et n'oublions pas l'intelligence artificielle, qui est en train de tout redéfinir, et nous sommes à l'avant-garde. Nous construisons une solide base sur le cloud pour tout le monde, pour tous les secteurs, afin d'accélérer l'intelligence. »

Les modèles de base actuels redéfinissent la production, l'interaction, les paradigmes de service et les modèles d'affaires pour les applications traditionnelles. Ils font de l'IA un nouveau moteur pour la croissance du cloud computing. Si le potentiel est immense, la mise en oeuvre de l'IA conformément aux objectifs de l'entreprise nécessite une innovation systématique. Bruno Zhang, directeur technique de Huawei Cloud, a déclaré que « Huawei Cloud vous aidera grâce à deux stratégies. L'AI for Cloud utilise l'IA et des modèles de base pour améliorer votre expérience. Ils révolutionnent le développement de logiciels, la production de contenu numérique et plus encore. Le Cloud for AI rend l'adoption de l'IA transparente et efficace. L'innovation architecturale, le stockage natif de l'IA et la convergence données-AI vous permettent de former et d'utiliser l'IA comme jamais auparavant. »

Lors du sommet, Huawei Cloud a dévoilé dix innovations axées sur l'IA qui en font l'infrastructure cloud de choix pour l'IA.

KooVerse : Huawei Cloud compte 85 zones de disponibilité dans 30 régions à travers plus de 170 pays et régions. Cette infrastructure mondiale de services cloud couvrant le calcul, le stockage, la mise en réseau et la sécurité réduit la latence à 50 ms.

Architecture distribuée QingTian : Les modèles de base exigent que la demande de ressources informatiques soit multipliée par 10 tous les 18 mois, ce qui dépasse de loin la loi de Moore. Pour relever ce défi, cette architecture a évolué par rapport à l'architecture primaire/secondaire conventionnelle. QingTian dépasse les limites en matière de calcul, de stockage et de mise en réseau pour offrir un backbone de calcul IA de première classe avec un calcul hétérogène, entre pairs et l'informatique à maillage complet.

Calcul de l'intelligence artificielle : Hyperscale et stable, AI Cloud Service prend en charge l'entraînement de modèles à plusieurs billions de paramètres, et les tâches d'entraînement peuvent s'exécuter sans interruption sur un cluster de milliers de cartes pendant 30 jours, 90 % du temps. Les temps d'arrêt du service ne dépassent pas 10 minutes. Il fournit plus de 100 ensembles de capacités de modèles Pangu et 100 grands modèles open source adaptés.

Stockage natif de l'IA : L'entraînement des modèles nécessite des montagnes de données, et Huawei Cloud gère cette demande grâce à une approche à trois volets : le service de mémoire EMS stocke des pétaoctets de paramètres avec une bande passante ultra-large de 220 To et une latence ultra-faible jusqu'à la microseconde ; le service de cache SFS Turbo pour un débit et une simultanéité élevés de dizaines de millions d'E/S par seconde permet de réchauffer 1 milliard d'enregistrements de données en seulement 5 heures, et non 100 ; le lac de connaissances basé sur Object Storage Service (OBS) réduit de 30 % les coûts de stockage des données d'entraînement et d'inférence.

Sécurité E2E : Le cycle de vie complet couvre les environnements d'exécution des modèles, les données d'entraînement, les modèles eux-mêmes, le contenu généré et les applications. Cela garantit la robustesse, la sécurité et la conformité des modèles et des applications.

GaussDB : Cette base de données de nouvelle génération se caractérise par sa haute disponibilité, sa sécurité, ses performances, sa flexibilité et son intelligence, ainsi que par un déploiement et une migration simples et intelligents. Plus précisément, son architecture distribuée de classe entreprise garantit une haute disponibilité grâce à un RPO de zéro intra-urbain à double cluster, une isolation complète des défaillances logicielles et matérielles, et un temps d'arrêt de service nul. Pour la sécurité, elle est certifiée CC EAL4+, le plus haut niveau de l'industrie. Pour l'automatisation, GaussDB améliore la migration, le déploiement et la migration des bases de données en tant que première base de données native de l'IA au monde.

Convergence données-IA : Avec l'explosion des modèles de fondation, « Data+AI » est devenu « Data4AI et AI4Data ». Huawei Cloud LakeFormation unifie le lac de données à partir de plusieurs lacs ou entrepôts afin qu'une copie des données soit partagée entre plusieurs moteurs d'analyse de données et moteurs d'IA sans migration de données. Trois pipelines collaboratifs - DataArts, ModelArts et CodeArts - orchestrent et planifient ensuite les données et les flux de travail d'IA. Ils pilotent l'entraînement et l'inférence des modèles en ligne avec des données en temps réel. Le moteur AI4Data rend la gouvernance des données plus intelligente, de l'intégration des données au développement, en passant par la qualité et la gestion des actifs.

Infrastructure des médias : À l'ère de l'AIGC et de l'Internet 3D, Huawei Cloud a mis en place une infrastructure médiatique axée sur l'efficacité, l'expérience et l'évolution. Pour plus d'efficacité, Huawei Cloud MetaStudio, le pipeline de production de contenu qui inclut Workspace et les humains virtuels basés sur l'AIGC, génère du contenu plus rapidement et mieux. Pour une meilleure expérience, Huawei Cloud Live, Low Latency Live et SparkRTC permettent des interactions plus fluides. Pour une meilleure évolution, Huawei Cloud fournit des services spatiaux AIGC et 3D avec une interaction en temps réel avec l'utilisateur. Tous ces éléments se combinent pour améliorer l'expérience de l'entreprise et de l'utilisateur.

Zone d'atterrissage : Les entreprises utilisent et gèrent mieux les ressources sur Huawei Cloud grâce à une gestion unifiée des comptes, des identités, des autorisations, du réseau, de la conformité et des coûts. Désormais, la multi-location et la collaboration sont transparentes entre le personnel, les finances, les ressources, les autorisations et la conformité en matière de sécurité.

Déploiement flexible : Toutes les capacités et tous les services du modèle Pangu mentionnés peuvent fonctionner dans le cloud public, le cloud dédié ou le cloud hybride. Par exemple, les clients peuvent créer et exécuter des modèles de plateforme d'IA dédiée et des modèles de fondation dans leurs centres de données existants à l'aide de Huawei Cloud Stack, une solution de cloud hybride.

Le Mobile World Congress (MWC) 2024 se déroule à Barcelone du 26 au 29 février. Huawei Cloud est prêt à collaborer avec les clients et les partenaires pour présenter un large éventail de sujets attrayants. En outre, des produits innovants et des cas concrets couvrant les modèles Pangu, GaussDB, la convergence données-AI, les humains virtuels et le développement de logiciels seront présentés lors de l'événement.

