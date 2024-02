Les ordinateurs portables ThinkPad et ThinkBook de Lenovo ouvrent la voie à l'innovation informatique optimisée par l'IA au MWC





Aujourd'hui, au MWC® 2024, Lenovo a lancé de nouvelles solutions matérielles et logicielles qui illustrent l'accent mis par la société sur l'innovation optimisée par l'IA et son engagement en faveur d'un avenir plus durable. Parmi ces solutions figurent les tout nouveaux ordinateurs portables professionnels ThinkPad et ThinkBook, dévoilant des fonctionnalités IA qui optimisent la productivité, la créativité et l'efficience, avec des optimisations de performance et une polyvalence multimodale. Lenovo lance également une sélection d'accessoires conçus pour stimuler la productivité mobile, notamment l'écran portable ThinkVision M14t Gen 2, la station d'accueil USB-C Slim pour une connexion complète en déplacement, et le sac à dos ThinkPad Executive 16 pouces redessiné qui permet le transport en toute simplicité d'une station de travail mobile. Venant compléter les annonces de nouveaux matériels, les nouvelles solutions logicielles comprennent le Lenovo Identity Advisor, un outil de surveillance d'identité numérique et Smart Connect, un logiciel qui permet des synergies multi-dispositif et maximise la productivité. Enfin, Lenovo a dévoilé un concept d'ordinateur portable futuriste, le ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, le tout premier ordinateur portable de l'industrie avec un écran 17,3 pouces à micro-LED transparent 1, proposant une expérience entièrement sans bord et transparente.

Repousser les limites avec un concept futuriste

Le Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept est la dernière preuve révolutionnaire de Lenovo. Cet ordinateur portable révolutionne l'expérience d'interaction et de création grâce à son écran transparent 17,3 pouces à micro-LED. Avec un écran sans bord, une zone de clavier transparente et un pad en apparence flottant, il transmet immédiatement une sensation de simplicité high-tech pour renforcer l'expérience globale de l'utilisateur.

Le caractère exceptionnel de cet ordinateur portable réside dans son intégration intelligente du virtuel et du réel. Grâce à la puissance du contenu généré par l'intelligence artificielle (AIGC), l'écran transparent ouvre de nouvelles voies de collaboration et d'efficacité au travail en permettant l'interaction avec des objets physiques et en superposant des informations numériques pour créer un contenu unique généré par l'utilisateur. La transparence lui permet de s'intégrer naturellement dans son environnement. Les utilisateurs peuvent basculer facilement entre le clavier et la planche à dessin avec stylo, débloquant de nouveaux niveaux d'efficacité créative. L'IA en combinaison avec des écrans transparents ouvrira de nouvelles façons d'interagir avec les données et les applications, offrant ainsi la possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux facteurs de forme.

La technologie micro-LED offre de nombreux avantages dans le développement d'écrans transparents. Une saturation des couleurs élevée combinée à un contraste exceptionnel et une luminosité de 1 000 nits de l'écran permettent une visibilité optimale aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ce qui le rend adapté à presque tous les environnements. La technologie offre également plus de possibilités futures avec une optimisation supplémentaire de la qualité d'image, de la durabilité et de la transmittance réglable pour fournir plus de confidentialité ou plus de transparence afin d'interagir avec des objets du monde réel. Grâce à sa capacité à afficher des vidéos et des images dynamiques, l'écran transparent se fond parfaitement dans son environnement.

Le Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept n'est pas seulement une preuve de concept, mais présente aussi une perspective futuriste sur les PC optimisés par l'IA, combinant des environnements numériques et physiques qui peuvent améliorer les expériences utilisateur d'une manière encore jamais imaginée.

Une nouvelle génération de PC professionnels optimisés par l'IA

Lancement de la dernière génération d'ordinateurs portables professionnels de Lenovo, le ThinkPad T14 i Gen 5 , le ThinkPad T14s Gen 5, le ThinkPad T16 Gen 3, le ThinkPad X12 Detachable Gen 2 et le ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Ces ordinateurs portables sont alimentés par les derniers processeurs Intel Core Ultra avec Intel vPro® sur certains modèles et Windows 11, et offrent un écosystème optimal de solutions matérielles et logicielles d'IA pour offrir des niveaux supérieurs de sécurité, d'écoefficience et d'expériences immersives. Avec une sélection toujours croissante d'applications logicielles2 qui bénéficient du support dédié à l'accélération par l'IA, les utilisateurs profitent de compétences nouvelles et améliorées dans de larges domaines de l'utilisabilité et de la productivité.

Copilot dans Windows3 est à portée de main de l'utilisateur en tant que compagnon IA du quotidien et fonctionne sur de nombreuses applications différentes avec Windows 11 pour contrôler les paramètres, stimuler la créativité et gagner du temps dans les tâches à exécuter, y compris la synthèse des pages Web et des e-mails. Accédez rapidement au compagnon IA en appuyant sur la touche Copilot.

La révolution des PC optimisés par l'IA est arrivée, et Lenovo se consacre à transformer ses PC et ses appareils intelligents pour fournir des solutions d'IA personnalisées. Ces nouveaux ordinateurs portables Lenovo sont parmi les premiers à l'utiliser. Ils offrent aux utilisateurs les expériences PC personnalisées les plus complètes, aidant ainsi à rationaliser les flux de travail et à augmenter la productivité. Qu'il s'agisse de collaborer avec des collègues, de rencontrer des clients ou d'analyser des données et de créer du contenu, ces nouveaux ordinateurs portables ThinkPad et ThinkBook peuvent accélérer les flux de travail avec les outils logiciels optimisés par l'IA dont les utilisateurs ont besoin pour encourager une créativité et une efficacité maximales.

Une productivité qui atteint de nouveaux sommets : découvrez toute la puissance des ordinateurs portables ThinkPad T Series

La série ThinkPad T est l'un des ordinateurs portables professionnels les plus performants de Lenovo, et les nouveaux ordinateurs portables de la série ThinkPad T renforcent l'importance d'un ordinateur portable professionnel très populaire conçu pour les utilisateurs exigeants qui recherchent des appareils haute performance et durables avec accès aux dernières fonctionnalités conçues pour optimiser la productivité au quotidien. Les ThinkPad ThinkPad T14, T14s et T16 de dernière génération intègrent la fonctionnalité de conception premium de l'élégante barre de communication qui accueille une caméra 5MP, des microphones antibruit et agit également comme un rebord pour ouvrir et refermer l'appareil à une main. De plus, la barre de communication permet un cadre plus étroit, augmentant ainsi le ratio écran-corps qui se traduit par un design affiné et plus léger.

En outre, en privilégiant l'expérience utilisateur inclusive du Product Diversity Office de Lenovo, la série ThinkPad T intégrera les marquages tactiles annoncés sur le ThinkPad X1 Carbon Gen 12 et le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Ces repères tactiles supplémentaires sont conçus pour augmenter l'accessibilité et aider les utilisateurs malvoyants à naviguer sur le clavier. De plus, la touche CTRL fréquemment utilisée a été échangée avec la touche Fn pour être plus facilement accessible sur le bord gauche du clavier. D'autres innovations centrées sur l'utilisateur continuent d'améliorer les expériences des utilisateurs finaux, telles que :

Le double clic sur le TrackPoint ouvre le menu rapide TrackPoint permettant aux utilisateurs de personnaliser des fonctionnalités communes telles que les paramètres du microphone ou de la caméra.

permettant aux utilisateurs de personnaliser des fonctionnalités communes telles que les paramètres du microphone ou de la caméra. L'application Lenovo View , qui fonctionne sur l'Intel Core Ultra NPU pour économiser la charge du processeur, fournit des outils d'amélioration vidéo pour la caméra, y compris un nouvel optimiseur de basse lumière qui peut éclaircir et débruiter la vidéo dans des environnements à faible luminosité.

, qui fonctionne sur l'Intel Core Ultra NPU pour économiser la charge du processeur, fournit des outils d'amélioration vidéo pour la caméra, y compris un nouvel optimiseur de basse lumière qui peut éclaircir et débruiter la vidéo dans des environnements à faible luminosité. La solution 3M tm Optical Film est disponible sur les écrans WUXGA en option sur les ThinkPad T14 Gen 5 et T14s Gen 5. Le film optique intégré augmente la luminosité de l'écran de 300 à 400 nits tout en utilisant jusqu'à 16 % moins de puissance 4 , réduisant ainsi la consommation d'énergie.

est disponible sur les écrans WUXGA en option sur les ThinkPad T14 Gen 5 et T14s Gen 5. Le film optique intégré augmente la luminosité de l'écran de 300 à 400 nits tout en utilisant jusqu'à 16 % moins de puissance , réduisant ainsi la consommation d'énergie. Les nouveaux designs du ThinkPad T14 et T16 intègre des fonctionnalités de réparabilité optimisée .

. Le nouveau ThinkPad T14 Gen 5 sera également disponible avec des processeurs AMD Ryzen tm de la série 8040 avec l'IA AMD Ryzentm intégrée, offrant ainsi aux clients un choix plus large de CPU haute performance.

Innover pour la durabilité et la réparabilité

Lenovo est en transition vers une économie circulaire en innovant dans la chaîne d'approvisionnement, la conception de produits et les services et se concentre sur un modèle de « conception, utilisation, retour, réutilisation » et la promotion du démontage et du recyclage. Lenovo intègre du plastique recyclé en boucle fermée dans ses produits et vise à recycler 800 millions de livres de produits en fin de vie d'ici 2025-2026. La société vise également à utiliser 300 millions de livres de plastiques recyclés post-consommation dans ses produits et à améliorer la durabilité des emballages5.

L'engagement de Lenovo en faveur d'un avenir plus durable parle de lui-même dans sa gamme ThinkPad, soulignant le dévouement à l'économie circulaire. Les ordinateurs portables ThinkPad privilégient la durabilité, de la conception à la gestion de fin de vie. Les matériaux recyclés sont utilisés dans la fabrication, favorisant l'approvisionnement responsable et minimisant les déchets. De plus, les ordinateurs portables ThinkPad sont conçus pour la longévité, ce qui permet une réparation et une évolutivité simplifiées, prolongeant ainsi la durée de vie des produits.

Le ThinkPad T14 Gen 5 et le T16 Gen 3, avec la contribution de l'équipe iFixit Solutions, ont été conçus pour être plus faciles à réparer, non seulement en élargissant les pièces remplaçables par le client (CRU) pour inclure la batterie avec un connecteur sans câble en plus d'un design DIMM à connectique complète, le remplacement du SSD et du WWAN, mais également l'ajout d'indicateurs visuels pour faciliter les réparations. Avec le soutien de l'équipe iFixit, Lenovo a créé de nouveaux guides de réparation comprenant des procédures vidéo pour toutes les pièces CRU et rendant ces pièces plus faciles à commander. Cette approche prolonge le cycle de vie du produit, réduit les déchets électroniques et offre des avantages économiques pour les entreprises et les particuliers. Grâce à ces améliorations, le ThinkPad T14 Gen 5 et le T16 Gen 3 ont obtenu un score provisoire de réparabilité iFixit de 9,3 sur 10.

« Il s'agit d'une avancée majeure pour Lenovo et l'industrie technologique. Faire des ordinateurs portables qui résistent à l'épreuve du temps est essentiel pour construire une industrie électronique durable. Ce n'est pas une tâche facile, mais Lenovo démontre que la réparabilité et l'innovation vont de pair », déclare Kyle Wiens, CEO, iFixit.

Un mélange idéal de performance, de portabilité et de polyvalence

Le Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 dispose d'un écran 3:2 avec un verre Corning® Gorilla® pour une durabilité optimale et une expérience visuelle à couper le souffle. Optimisée par les processeurs Intel Core Ultra U de dernière génération, cette machine élégante porte la productivité vers de nouveaux sommets grâce à son moteur IA intégré, offrant une expérience utilisateur inédite. L'appareil dispose également d'une mémoire soudée Dual Channel LPDDR5x de 32 GB, permettant aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sans effort et de gérer facilement des tâches gourmandes en ressources. Avec son clavier folio détachable et rétroéclairé équipé d'un TrackPad à trois boutons et l'option pour un stylo magnétique, cet appareil offre une polyvalence et une commodité accrues pour les professionnels en déplacement. En outre, la caméra 5MP + IR face à l'utilisateur et la caméra 8MP au verso permettent des appels vidéo limpides et des capacités de photographie impressionnantes pour les utilisateurs dans des endroits éloignés. Et avec la prise en charge CAT16 4G WWAN, les problèmes de déconnexion sont vite oubliés. Le Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 est un véritable témoignage de l'innovation et de la praticité, offrant aux professionnels très mobiles, comme dans l'assurance, la santé ou les forces de l'ordre, un appareil fiable et polyvalent conçu pour leurs tâches spécifiques, y compris les preuves photographiques, le remplissage des formulaires et les signatures numériques, entre autres.

Redessiné, le ThinkBook 2-en-1 est plus intelligent que jamais

Le Lenovo ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4 impressionne par son nouveau design charnière, avec un profil fin et élégant ne mesurant que 16,85 mm, et un corps léger pesant seulement 1,64 kg (3,61 lb). Le cadre étroit à quatre côtés améliore l'expérience visuelle globale, avec un rapport écran/corps de 90 % pour l'écran 16:10 de 14 pouces. Reconnu pour son souci du détail, Lenovo a lancé un écart touche de 1,5 mm sur le clavier pour offrir une frappe confortable et précise, tandis que le plus grand pavé tactile, fabriqué à base de Mylar semblable au verre, améliore encore l'interaction de l'utilisateur. De plus, le nouveau stylo Magnetic Slim ajoute une touche de commodité pour une utilisation tactile optimale, et pour plus de sécurité et de commodité, ThinkBook 14 2-en-1 Gen 4 comprend un lecteur d'empreintes digitales Match-on-Chip et une caméra infrarouge en option avec obturateur de confidentialité.

Lenovo a également priorisé la puissance de calcul des PC optimisés par l'IA dans son portefeuille ThinkBook en incluant des fonctionnalités conçues pour améliorer l'optimisation des appareils et des outils logiciels intelligents. Smart Power aide à atteindre le bon équilibre entre la puissance, les performances et la durée de vie de la batterie, tandis que Smart Meeting améliore les expériences de conférence en optimisant les fonctionnalités vidéo et la gestion de la qualité audio. En outre, l'engagement de Lenovo en faveur de pratiques plus durables est évident dans l'incorporation de 50 % de métal d'aluminium recyclé sur le boîtier inférieur, ainsi qu'une utilisation accrue de matériaux plastiques post-consommation, tels que 50 % dans les touches et jusqu'à 90 % pour certaines pièces. Lenovo continue de monter le niveau grâce à son approche innovante, offrant non seulement des performances puissantes, mais aussi un design intelligent.

Accessoires Lenovo pour un écosystème de bureau mobile

Découvrez de nouveaux niveaux de productivité en déplacement avec le moniteur mobile Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 (tactile), le meilleur écran mobile tactile à 10 points avec jusqu'à 4 096 niveaux de pression pour une interaction optimale avec le contenu. Ce moniteur de 14 pouces dispose d'un format 16:10 et d'une luminosité de 300 nits, d'une résolution de 2240 x 1400, d'un rapport de contraste 1500:1 et d'une couverture d'espace couleur sRGB de 100 %. Le panneau IPS offre de larges angles de vision pour un partage facile et la conception à trois côtés de la lunette NearEdgeless maximise la zone de visualisation pour permettre aux utilisateurs de voir plus et de faire plus. Avec la technologie certifiée TÜV Rheinland® Natural Low Blue Light et Eyesafe®, les yeux des utilisateurs sont protégés sans distorsion des couleurs.

Ce moniteur est pratique et polyvalent avec une double interface USB-C pour la charge et la connectivité. Grâce à cette interface, les utilisateurs peuvent étendre l'écran sur un ordinateur portable ou un smartphone 6 et même charger l'appareil via un power-pass ou un adaptateur c.a./c.c.7. Il est léger, pesant moins de 700 g (1,54 lb), et a un design très mince de 4,6 mm. Il offre une large gamme de réglages, y compris l'inclinaison, le pivot et l'élévation. Le passage entre les modes portrait et paysage est facile avec le dongle en forme de L et les capteurs à rotation automatique. Les réglages sont simples avec le menu d'affichage à l'écran. Le moniteur mobile ThinkVision M14t Gen 2 (tactile) de Lenovo est le compagnon idéal pour les professionnels en déplacement.

Le sac à dos Lenovo ThinkPad Executive 16 pouces est l'incarnation d'un étui de transport professionnel raffiné et de haute qualité. Avec son design moderne et épuré, ce sac à dos allie style et praticité. Fabriqué avec un stockage robuste et fabriqué à partir de matériaux de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclés de haute qualité, c'est le choix parfait pour les professionnels qui sont constamment en déplacement. Il fait des transitions sans effort entre les environnements formels et occasionnels, ce qui le rend adapté à pratiquement toutes les occasions. Le sac à dos ThinkPad Executive 16 pouces dispose également de deux poches de sécurité cachées et faciles d'accès et d'une poche de blocage RFI, conçue pour la sécurité des effets personnels de l'utilisateur. Construit avec des matériaux ultra-durables tels que le PET recyclé 2520D Ballistic pour une résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure à l'extérieur, une doublure indéchirable et des boucles métalliques et des languettes, ce sac à dos offre une solution durable pour vos besoins de transport.

La station d'accueil USB-C Slim de Lenovo est le compagnon idéal pour les professionnels qui cherchent à garder une longueur d'avance dans le monde numérique rapide d'aujourd'hui. Avec ses huit ports stratégiquement positionnés étendant la connectivité pour n'importe quel ordinateur portable pris en charge, cette station est synonyme de productivité renforcée, où que vous soyez. Elle peut gérer efficacement un écran 4K, mais sa compatibilité universelle offre également jusqu'à 65W d'alimentation aux ordinateurs portables USB-C8. Cette station se distingue par son engagement en faveur de la durabilité, avec 66 % de matières plastiques post-consommation recyclées dans sa partie extérieure.

Conçue pour le télétravailleur, elle combine style et fonctionnalité pour offrir partout une expérience de productivité hybride. En plus de son support de résolution 4K à 60 Hz pour des visuels de haute qualité, elle permet également un transfert fluide des données via ses ports USB, grâce à une gestion innovante des câbles.

« Chez Lenovo, nous croyons que l'avenir de la technologie réside dans l'innovation optimisée par l'IA et dans les pratiques durables. Avec nos dernières solutions matérielles et logicielles, y compris un concept d'ordinateur portable à écran transparent futuriste dévoilé au MWC, nous continuons à élargir le champ des possibles », déclare Eric Yu, vice-président principal, SMB et Commercial Product Center, Intelligent Devices Group, Lenovo. « Nos nouveaux ordinateurs portables professionnels ThinkPad et ThinkBook ne sont pas seulement puissants et polyvalents, mais présentent également des fonctionnalités d'IA qui optimisent la productivité, la créativité et l'efficience. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'innovation optimisée par l'IA et nous nous engageons à donner à nos clients des solutions de pointe. »

Smart Connect ? La simplification sans compromis via un écosystème unifié

Lenovo et Motorola ont uni leurs forces pour présenter Smart Connect, une solution logicielle qui unifie les écosystèmes numériques pour créer une expérience multi-dispositif sans faille. Conçu pour tous, Smart Connect crée des synergies entre les dispositifs pour maximiser la productivité, partager les capacités des appareils et la gestion des données et prouver à nouveau que le tout est supérieur à la somme des parties. Avec Smart Connect, les utilisateurs peuvent basculer les tâches entre un PC, un téléphone et une tablette9 tout en maintenant un flux ininterrompu, en profitant d'un partage de fichiers simple et sécurisé, en accédant à des applications mobiles sur un PC et même en gérant facilement les notifications téléphoniques.

Qu'il s'agisse de travailler, de créer et de jouer sur un PC, de communiquer et de consommer du contenu sur un smartphone, ou de tout emporter sur une tablette, passer d'un appareil à un autre et partager du contenu entre les écosystèmes est maintenant possible avec d'un simple balayage. Avec Smart Connect, les utilisateurs peuvent regarder un film sur une tablette et le faire glisser sur un PC pour le continuer, écouter un podcast sur un smartphone et le terminer sur un ordinateur portable à la maison, travailler sur un document sur un ordinateur portable et le modifier sur leur smartphone10, et même commencer une présentation sur un PC et le rendre plus mobile en le glissant sur une tablette. Les utilisateurs peuvent également facilement amplifier tout ce qui s'affiche sur leur téléphone sur un écran plus grand, par exemple pour déplacer facilement des jeux, des films, des émissions et des applications de leur téléphone vers un téléviseur pour un plus grand espace de travail ou de jeu.

Smart Connect permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils à l'aide d'une seule souris ou d'un clavier, d'utiliser la caméra haute résolution d'un téléphone Motorola comme webcam pour un rendu plus travaillé lors des appels virtuels, et même de transformer leur téléphone en un point d'accès pour connecter leur tablette ou leur PC à Internet sans ajuster les paramètres ni les mots de passe. En outre, grâce à sa fonctionnalité Share Hub, les utilisateurs peuvent partager instantanément des notes, modifier des documents et même lire des films haute résolution sur des appareils liés sans avoir besoin de transférer des fichiers ou de créer une copie supplémentaire.

Centralisation et protection de votre tranquillité d'esprit

Dans le but de fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo lance le Lenovo Identity Advisor optimisé par Nortontm, une solution de surveillance de l'identité numérique qui alerte les utilisateurs en cas d'activités suspectes et les aide à restaurer leur identité en cas de vol. Avec les gens qui effectuent des opérations bancaires, des achats, des jeux et du partage sur les médias sociaux, leurs informations sont plus que jamais en ligne. Lenovo Identity Advisor est un outil intelligent centralisé pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leurs informations personnelles.

Lenovo Identity Advisor optimisé par Norton surveille activement le dark web et alerte le client si des informations personnelles ou des menaces potentielles sont trouvées11. Dans certaines régions, Lenovo Identity Advisor peut surveiller les comptes de réseaux sociaux et avertir lorsque les paramètres du compte sont modifiés, des liens à risque sont partagés, du contenu inapproprié est trouvé et plus encore12. Si l'identité est compromise, des spécialistes de la récupération de l'identité fourniront des conseils et une assistance.

Parmi les outils supplémentaires disponibles avec Lenovo Identity Advisor figurent la surveillance des prises de contrôle des comptes bancaires, la notification aux clients en cas de violation de données à grande échelle, des conseils sur la façon d'annuler ou de remplacer les cartes de crédit et d'identité en cas de perte ou de vol d'un portefeuille, et plus encore13. Lenovo Identity Advisor optimisé par Norton bénéficie d'une offre de 30 jours gratuits14 et est actuellement disponible via Lenovo Vantage. Pour de plus amples renseignements, visitez Lenovo Identity Advisor.

Disponibilité et tarifs pour l'EMEA 15

Lenovo ThinkPad T14 i Gen 5 sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 1 349 EUR (hors TVA).

Gen 5 sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 1 349 EUR (hors TVA). Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD sera disponible à partir de juin 2024, avec un prix de départ attendu de 1 299 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 sera disponible à partir d'avril 2024, avec un prix de départ attendu de 1 449 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 1 369 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 1 399 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 1 099 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2, écran mobile (tactile) sera disponible à partir d'août 2024, avec un prix de départ attendu de 399 EUR (TVA incluse).

Le sac à dos Lenovo ThinkPad Executive 16 pouces sera disponible à partir de mai 2024, avec un prix de départ attendu de 169 EUR (hors TVA).

La station d'accueil USB-C Slim de Lenovo sera disponible à partir de mars 2024, avec un prix de départ attendu de 63 EUR (hors TVA).

Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept est une preuve de concept et n'est pas actuellement disponible à la vente.

Smart Connect sera disponible dans les mois à venir sur le Google Play Store et le Microsoft Store.

Lenovo Identity Advisor bénéficie de 30 jours gratuits14 et est actuellement disponible sur Lenovo Vantage dans certains marchés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Lenovo Identity Advisor.

Consultez le kit presse MWC 2024 de Lenovo sur le StoryHub pour des images de produits et plus de détails. Découvrez virtuellement la présence de Lenovo au MWC sur sa page événementielle du MWC.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards USD. Classée au 217e rang du classement Fortune Global 500, l'entreprise emploie 77?000 personnes à travers le monde, et sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Dans le cadre d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous (« Smarter Technology for All »), Lenovo a su tirer parti de son succès en tant que leader mondial des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs de croissance qui font avancer les « nouvelles technologies de l'information » (client, périphérie, cloud, réseau et intelligence), notamment les secteurs des serveurs, des espaces de stockage, de la téléphonie mobile, des logiciels, des solutions et des services. Cette transformation, associée à l'innovation révolutionnaire de Lenovo, contribue à bâtir un avenir plus inclusif, plus fiable et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur https://lenovo.com et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

1 Sur la base d'une étude interne menée le 21 février 2024 comparant des ordinateurs portables transparents de 17,3 pouces distribués par des fabricants mondiaux de PC expédiant plus d'un million d'unités dans le monde.

2 Les fonctionnalités d'IA peuvent nécessiter l'achat, l'abonnement ou l'activation d'un logiciel par un fournisseur de logiciel ou de plateforme, ou peuvent avoir des exigences spécifiques en matière de configuration ou de compatibilité.

3 Le calendrier de fourniture et de disponibilité des fonctionnalités varie selon le marché et l'appareil. Utilisez Copilot avec un compte Microsoft ou utilisez Copilot avec la protection des données commerciales sans frais supplémentaires en vous connectant à un compte professionnel ou scolaire (Microsoft Entra ID) avec Microsoft 365 E3, E5, F3, A3 ou A5 pour les professeurs, Business Premium et Business Standard. Sera disponible pour d'autres utilisateurs Entra ID à l'avenir.

4 Les déclarations d'économie d'énergie sont approximatives et basées sur des tests internes dans des conditions optimales de laboratoire et de réseau. Les performances réelles d'économie d'énergie varieront et dépendront de nombreux facteurs, y compris la configuration et l'utilisation du produit, les logiciels, les conditions d'exploitation, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de l'alimentation, la luminosité de l'écran et d'autres facteurs.

5 Des détails complets sur l'engagement de Lenovo en faveur de la durabilité sont disponibles à l'adresse https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

6 Fonction d'extension d'écran disponible uniquement avec des ordinateurs portables USB-C compatibles et/ou des smartphones disposant d'un système d'exploitation compatible.

7 Adaptateur c.a./c.c. vendu séparément.

8 Les stations Lenovo USB-C & Thunderbolt fonctionnent avec des ordinateurs portables qui prennent en charge les protocoles USB-C Alt-Mode ou Thunderbolt standard via leur port USB-C.

9 Smart Connect disponible sur tous les PC exécutant Windows 10 ou version ultérieure, smartphone exécutant Android 12 ou version ultérieure, et tablette avec Android 14 ou version ultérieure. Nécessite le téléchargement de l'application. Pour se connecter sans fil, les PC, tablettes et appareils mobiles doivent partager le même point d'accès Wi-Fi (point d'accès).

10 Smart Connect ne prend pas en charge les modifications simultanées du même fichier sur différents appareils.

11 Dark Web Monitoring n'est pas disponible dans tous les pays. Les informations surveillées varient en fonction du pays de résidence ou du choix du plan. Par défaut, la solution surveille l'adresse email de l'utilisateur et commence immédiatement. Connectez-vous à votre compte pour définir plus d'informations à surveiller.

12 N'inclut pas la surveillance des chats ou des messages directs. Peut ne pas identifier l'ensemble de la cyberintimidation, des contenus explicites ou illégaux ou des discours haineux.

13 Services non disponibles dans tous les pays.

14 Nécessite les informations de la carte de crédit pour recevoir l'offre gratuite de 30 jours.

15 Les prix peuvent ne pas inclure de taxe et n'incluent pas l'expédition ou les options et sont sujets à modification sans préavis ; des termes et conditions supplémentaires s'appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de disponibilité et les options de couleur peuvent varier selon la géographie et les produits peuvent n'être disponibles que sur certains marchés. Toutes les offres sous réserve de disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, les caractéristiques et les spécifications des produits à tout moment et sans préavis.

16 La vitesse de transfert réelle de l'USB variera et, en fonction de nombreux facteurs, tels que la capacité de traitement des dispositifs hôtes et périphériques, les attributs de fichier et d'autres facteurs liés à la configuration du système et à vos environnements d'exploitation, pourrait être inférieure au débit maximal.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2024, Lenovo Group Limited.

