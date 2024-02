L'ETH mène les paris institutionnels mais les particuliers préfèrent toujours le BTC selon un rapport de Bybit





DUBAÏ, EAU, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'un des trois premiers échanges cryptographiques au monde en termes de volume, a publié « Navigating Bull and Bear Markets, A Dive Into User's Asset Allocation » (naviguer dans les marchés haussiers et baissiers, une immersion dans l'allocation d'actifs des utilisateurs), un nouveau rapport montrant comment les investisseurs institutionnels et particuliers se positionnent sur le marché haussier de la cryptomonnaie à la suite de l'approbation de l'ETF BTC en janvier.

Cet aperçu de première main des données de trading exhaustives de Bybit montre que les investisseurs institutionnels se sont tournés vers l'Ether (ETH) avec des allocations atteignant environ 40 % à la fin de janvier 2024, probablement sous l'impulsion de la prochaine mise à niveau Dencun du réseau Ethereum. Les allocations aux particuliers, quant à elles, s'élèvent à environ 20 % de BTC et 10 % d'ETH. En ce qui concerne les stablecoins, le rapport montre que les particuliers détiennent 36 % de stablecoins, tandis que les institutions sont davantage présentes, avec environ 10 % de stablecoins.

L'analyse des parts d'altcoins révèle une tendance notable à la réduction des parts des institutions et des particuliers en janvier 2024, malgré les rendements significatifs observés au cours des mois précédents. Les institutions, en particulier, ont presque totalement abandonné leurs participations dans des catégories de jetons très volatiles comme les jetons meme, AI et BRC-20.

Les projets de couche 2 d'Ethereum sont également tombés en disgrâce. Le rapport fait état d'une baisse en dollars des actifs L1 moyens détenus par les institutions. Toutefois, cette baisse est moins importante que celle des projets de la couche 2, dont les actifs moyens ont chuté de 70 % en janvier.

« Les institutions ont déterminé leur cap pour les mois à venir, et leurs stratégies peuvent être un guide pour les traders intelligents, en montrant ce qui pourrait se passer ensuite, a déclaré Eugene Cheung, VP et Head of Institution chez Bybit. De telles connaissances s'avèrent inestimables, en particulier pour ceux qui découvrent les cryptomonnaies, car elles mettent en lumière les fluctuations de l'allocation d'actifs. »

