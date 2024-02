Une entreprise de cryptographie quantique utilise désormais Volt Active Data





BEDFORD, Massachusetts, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Volt Active Data (Volt), la seule plateforme de prise de décision en temps réel conçue pour répondre aux exigences de latence, d'échelle, de cohérence et de traitement cloud/edge des applications d'entreprise modernes, a annoncé aujourd'hui que la société taïwanaise AhP-Tech tire maintenant parti de la plateforme Volt Active Data pour soutenir ses puissantes solutions de chiffrement, d'encodage et de brouillage basées sur l'informatique quantique.

Le mécanisme de hachage quantique exclusif d'AhP-Tech renforce les technologies de mots de passe à usage unique, contribuant à les rendre beaucoup plus sécurisées. La société a choisi Volt pour son évolutivité et sa fiabilité éprouvées et utilise la plateforme Volt Active Data pour gérer l'accès et le stockage des tables de hachage quantique.

« C'est juste une validation de plus pour Volt, en tant que pionnier de l'avenir de la gestion des données », a déclaré David Flower, PDG de Volt. « L'ultra-fiabilité, la mise à l'échelle facile et le stockage en mémoire sans compromis de Volt rendent la plateforme idéale pour les applications émergentes comme l'information quantique et la communication quantique. »

À propos de Volt Active Data Comme de plus en plus de données circulent dans les systèmes des entreprises, elles ont besoin d'un moyen de les traiter rapidement sans compromettre la disponibilité ou la précision. Volt Active Data résout le problème du déluge de données grâce à sa plateforme de données sans compromis, qui prend en charge plus d'un milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde et permet aux entreprises de maximiser la valeur de leurs investissements 5G, IoT et IA.

28 février 2024 à 01:01

